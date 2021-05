Date de sortie, prix, spécifications et plus

L’activité smartphone de Sony est une ombre de ce qu’elle était autrefois, mais la société a saisi cette opportunité pour recentrer ses efforts sur la construction de téléphones pour ses fans avant tout.

Le Xperia 1 II de 2020 était le premier smartphone compatible 5G de Sony et constitue l’un des rares appareils que la société a lancés cette année-là. Comme son prédécesseur, il intègre une multitude de forces technologiques pour lesquelles la marque est connue, ainsi que l’expertise d’autres départements et entreprises Sony, comme son équipe de caméras Alpha.

Peu de choses ont changé avec le Xperia 1 III récemment annoncé, qui prend l’offre de l’année dernière comme modèle et introduit des améliorations subtiles pour renforcer les domaines clés, dans le but de paraître encore plus attrayant pour le même sous-ensemble spécifique de fans de Sony que la société est allée. après ces dernières années: photographes, cinéphiles, joueurs mobiles, cinéastes et audiophiles.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le produit phare Xperia 2021 de Sony.

Combien coûte le Sony Xperia 1 III?

Le Xperia 1 de 2019 a été conçu pour représenter une sorte de réinitialisation pour la ligne de smartphones de Sony et, bien qu’il offre des qualités uniques dans un espace phare encombré, il n’a pas présenté le même attrait de masse que des appareils comme son concurrent de l’époque, le Samsung Galaxy S10.

Son trait le plus problématique est peut-être qu’il est arrivé à un prix nettement plus élevé que celui de ses concurrents partageant les mêmes idées, avec 849 £, alors que des appareils comme le Galaxy S10 coûtent entre 150 £ et 200 £ de moins, sans vraiment perdre de véritable avantage concurrentiel.

L’ajout de la 5G, d’une technologie d’affichage plus avancée et d’une intégration encore plus étroite avec la technologie de caméra Alpha de Sony a poussé cette disparité de prix encore plus loin, le Xperia 1 II coûtant 1099 £.

Malgré l’annonce du téléphone, Sony n’a pas initialement levé le couvercle sur les prix officiels, des chiffres prometteurs plus proches du lancement. Cela dit, un jour après son dévoilement, le site russe de Sony a répertorié les prix de précommande pour les Xperia 1 III et 5 III de RUB₽99,990 et ₽84,990 respectivement.

La conversion directe place le Xperia 1 III à environ 945 £ / 1090 € / 1300 $ US, ce qui semble faible compte tenu de l’innovation en matière de caméra et d’affichage supplémentaire présentée par Mark III, sans parler du prix relatif de ses prédécesseurs.

Avant le lancement, le pronostiqueur Sony Zackbuks via Weibo, a suggéré un prix de départ de 8 999 CNY ¥, qui se convertit directement en 990 £ / 1165 € / 1370 $. Partant de l’hypothèse que les prix internationaux seront plus élevés, cela implique des prix similaires à ceux du Xperia 1 II de l’année dernière, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il soit nettement plus cher que son prédécesseur lors de la sortie au détail.

Quand le Sony Xperia 1 III est-il lancé?

Les deux dernières générations de Xperia 1 ont été annoncées respectivement le 24 février 2019 et 2020.







Les choses sont un peu différentes cette année, la société dévoilant le Xperia 1 III, le Xperia 10 III et, de manière assez surprenante, le Xperia 5 III tous côte à côte dans le cadre de son annonce de produit le 14 avril.

Cependant, Sony maintient le schtum sur le moment où vous pourrez réellement acheter son nouveau produit phare, pour le moment, en citant simplement une fenêtre de sortie de « début de l’été » pour ses trois nouvelles entrées.

Revenant à la fuite ultérieure de Zackbuks, le pronostiqueur a également laissé tomber une date de sortie de juin, ce qui correspond à la fenêtre d’environ deux à trois mois que les précédentes entrées de Xperia 1 ont connue entre l’annonce et la sortie réelle.

Quelles sont les fonctionnalités du Sony Xperia 1 III?

Le Xperia 1 II est certainement un produit phare de 2020, mettant l’accent sur un superbe écran OLED 4K HDR 21: 9, des composants internes de premier plan et un trio (bien que capricieux) de caméras 12Mp, soutenu par une photographie et une vidéographie incroyablement robustes logiciel pour smartphone.











Sony Xperia 1 II de l’année dernière



Ces caractéristiques se retrouvent dans son successeur – le Xperia 1 III – avec des améliorations de la vitesse de l’autofocus déjà impressionnant du système de caméra, une prise de vue encore meilleure en basse lumière et une expérience de prise de vue automatique améliorée.

La pièce de fête de l’appareil photo est sans aucun doute son téléobjectif variable. Non seulement c’est la première fois que Sony adopte un téléobjectif périscopique pour augmenter la plage de zoom, mais les composants mobiles de l’objectif dans le module périscope permettent au téléphone d’atteindre deux distances focales différentes via un capteur – une solution alternative aux goûts de Le Galaxy S21 Ultra de Samsung, qui a simplement adopté deux téléobjectifs fixés à différentes distances de zoom (3x et 10x).

La configuration triple 12Mp à l’arrière du Xperia 1 III se compose d’un ultra-large de 16 mm, d’un principal de 27 mm avec OIS (stabilisation optique de l’image) et d’un téléobjectif variable de 70 mm à 105 mm avec OIS, ce qui donne 0,7x, 1x, 2,9x et 4,4x niveaux de zoom respectivement.

Un capteur « 3D iToF » permet d’accorder au téléphone des capacités de « mise au point automatique de suivi en temps réel », améliorées par un algorithme d’IA capable de suivre les objets, même s’ils se déplacent momentanément hors de vue, améliorant ainsi l’autofocus déjà excellent de son prédécesseur et le nouage. l’expérience de l’appareil photo du Xperia 1 III plus étroitement avec les appareils photo Alpha de Sony.

D’autres ajustements de l’appareil photo incluent la prise de vue portrait sur tous les objectifs – à l’exception de l’ultra-large, des améliorations de l’application Photography Pro qui comprend un « mode de base » pour combler le fossé entre l’expérience de l’appareil photo standard et le contrôle manuel complet qu’il offre, ainsi qu’un nouveau Touche de caméra dédiée moletée, pour une meilleure ergonomie.

Si vous êtes curieux de savoir ce que le matériel de la caméra du Xperia 1 III sera capable de faire, Zackbuks a de nouveau fourni des échantillons de caméra présumés de la configuration du triple capteur du téléphone (ils comprenaient un lien Google Drive afin que vous puissiez télécharger les originaux vous-même).











Source: Zackbuks



En l’absence de données EXIF, nous ne pouvons pas tirer beaucoup d’informations techniques des images, mais elles démontrent au moins comment le téléphone peut gérer des scénarios photographiques difficiles – comme des scènes à faible luminosité et à contraste élevé – ainsi que la cohérence (ou incohérence) des couleurs. la science et la qualité d’image se présentent entre les différentes caméras du téléphone.

Tirant une feuille du livre du Xperia Pro, le Xperia 1 III prend également en charge UVC (USB Video Class), ce qui signifie qu’il peut servir de moniteur de haute qualité lorsqu’il est connecté à un appareil photo compatible (qui comprend un certain nombre de caméras Alpha de Sony).

L’autre grand sujet de discussion avec ce dernier produit phare Xperia est, comme toujours, son affichage. Comme le modèle de l’année dernière, le téléphone dispose d’un panneau OLED 4K HDR « CinemaWide » 6,5 pouces, 21: 9, mais – comme présenté sur le Xperia 5 II – un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz est maintenant disponible (avec un taux de réponse tactile de 240 Hz ); remédier à l’une des plus grandes lacunes de l’affichage du 1 II de l’année dernière et constituer une première mondiale à part entière.

L’audio est un autre objectif majeur de la gamme Xperia 1 et un certain nombre de technologies du modèle de l’année dernière perdurent, notamment le câble haute résolution (le téléphone dispose d’une prise casque 3,5 mm) et l’audio sans fil, ainsi que la technologie d’amélioration audio DSEE Ultimate. Une nouvelle conception de la chambre signifie que ses haut-parleurs stéréo offrent une amélioration de 40% par rapport à ceux du Xperia 1 II et la prise en charge 360 ​​Reality Audio qui était auparavant réservée uniquement à l’utilisation du casque peut désormais être recréée via ces haut-parleurs.

Du côté logiciel, le Game Enhancer intégré à l’expérience utilisateur basée sur Android 11 gagne quelques talents supplémentaires, comme un nouvel égaliseur audio pour régler la musique du jeu et les effets sonores, un algorithme de chat vocal optimisé pour l’utilisation du microphone, un enregistrement à fréquence d’images élevée à jusqu’à 120 ips pour partager des extraits de votre gameplay Rewind Time Record, qui vous permet de capturer rétroactivement les 30 dernières secondes de jeu et un Ly Raiser pour éclaircir les zones les plus sombres de l’image pour repérer plus facilement les adversaires cachés dans l’ombre.

Bien sûr, ces améliorations granulaires à venir des principaux piliers de la gamme Xperia 1 s’accompagnent également de mises à niveau plus attendues, comme un saut vers le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM, Gorilla Glass Victus à l’avant du téléphone, un une batterie plus grande de 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W et le maintien de la résistance à la poussière et à l’eau IP65 / 68, ainsi que la 5G.

Voici le récapitulatif complet de tout ce que le Sony Xperia 1 III apporte à la table:

6,5 pouces 120 Hz 21: 9 écran OLED 4K HDR ‘CinemaWide’

Fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Gorilla Glass Victus à l’avant, Gorilla Glass 6 à l’arrière

SoC Qualcomm Snapdragon 888

12 Go de RAM

Stockage de 256 Go / 512 Go (la disponibilité varie selon la région)

Caméras arrière: 12Mp F/2.2. Ultra-large 16 mm avec double PDAF (mise au point automatique à détection de phase) 12Mp F/1,7 24 mm principal avec double PDAF et OIS Capteur iToF 3D 12Mp F/2.3 ou F/2.8. Téléobjectif variable 70 mm ou 105 mm avec double PDAF et OIS

Caméra frontale 8Mp

Haut-parleurs stéréo

Prise casque 3,5 mm

Dolby Atmos

Prise en charge de l’audio haute résolution (filaire et sans fil)

DSEE Ultimate

360 Reality Audio (écouteurs et haut-parleurs)

Son spatial à 360 °

Bouton d’obturateur dédié moleté

IP65 / 68 résistance à la poussière / à l’eau

5G

NFC

Batterie 4500mAh avec 3 ans de promesse de durée de vie de Sony

Charge sans fil rapide de 30 W

Charge sans fil et charge sans fil inversée

186 grammes

165 mm x 71 mm x 8,2 mm

Couleurs: noir givré, violet givré, gris givré (la disponibilité varie selon la région)

Nous avons discuté plus en détail du Xperia 1 III dans le cadre de notre podcast hebdomadaire, Fast Charge:

