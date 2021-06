Date de sortie, prix, spécifications et plus

D’abord taquiné en 2016, devrait être lancé aux côtés de la série OnePlus 8 et fuit à maintes reprises, l’attente a été longue mais la montre OnePlus est enfin là.

Arrivant aux côtés des OnePlus 9 et 9 Pro, la montre OnePlus est la deuxième montre portable de l’entreprise (après la bande OnePlus) et sa première montre connectée. Il s’agit d’une montre à face circulaire dotée d’un suivi de la condition physique et de fonctionnalités intelligentes, offrant une interopérabilité avec d’autres produits de l’écosystème OnePlus, et pas seulement avec des téléphones.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la montre OnePlus, de sa date de sortie à son prix, ses fonctionnalités et plus encore. Quand la montre OnePlus est-elle lancée ? Alors que les discussions sur une montre intelligente OnePlus remontent à des années et que son lancement a été annoncé (à tort) au moins une fois auparavant, OnePlus a finalement appuyé sur la gâchette et a en fait dévoilé la montre lors de son événement de lancement du 23 mars 2021, qui a également vu l’arrivée du OnePlus de la société. Téléphones intelligents de la série 9. En ce qui concerne la disponibilité au détail, au Royaume-Uni, la société a initialement cité une date de sortie du 1er avril, cependant, qui a été rapidement ajustée à la disponibilité en précommande à partir de 14 avril et l’achat général a démarré à partir de 26 avril. La variante en édition limitée, quant à elle, arrive en Europe le 7 juin, disponible exclusivement via Instagram, enfermée derrière un concours pour les fans de la marque.



Le communiqué de presse officiel du concours se lit comme suit : « OnePlus hébergera sur ses pages Instagram locales une chasse au code d’invitation, où les membres de la communauté en Europe auront la chance de participer à une série de jeux virtuels spéciaux pour obtenir leur code pour cette édition limitée. L’événement se poursuivra ensuite le 17 juin, lorsque les utilisateurs auront 1 heure pour trouver le lien caché du site Web, sur les chaînes OnePlus Instagram, pour acheter la OnePlus Watch Cobalt sur OnePlus.com. Combien coûte la montre OnePlus ? Bien qu’un prix exact n’ait jamais été officiellement divulgué, les prix attendus semblent avoir été exacts, avec un prix de vente conseillé officiel de 149 £ / 159 $ US / 159 € / 16 999 , le plaçant dans la même région que l’Amazfit GTR 2 / GTS 2, tout en sous-coté comme l’Apple Watch Series 6, la Samsung Galaxy Watch 3 et la Huawei Watch GT 2 Pro. Le prix de la variante en édition limitée n’a pas encore été révélé. Nous examinons séparément où acheter la montre OnePlus ici. Quelles fonctionnalités offre la montre OnePlus ? Pete Lau de OnePlus a exposé la philosophie de conception de la montre OnePlus avant son dévoilement. « Notre priorité pour les appareils qui font partie de l’écosystème OnePlus est d’offrir des designs à la mode, de fournir une connectivité transparente et d’offrir une expérience utilisateur de premier ordre. Et la nouvelle montre OnePlus ne fait pas exception. Elle comprendra : Un design époustouflant et sans fardeau qui se sépare de la foule. Pour nous, aucun détail n’est trop petit ;

Connectivité transparente entre les smartphones OnePlus, les périphériques audio, les appareils intelligents et même les téléviseurs OnePlus, rendant le contrôle intelligent de tous ces appareils simple et intuitif ;

Une expérience de premier ordre à un prix abordable, afin qu’un plus grand nombre d’utilisateurs OnePlus dans le monde puissent profiter de notre expérience signature sans charge et parfaitement connectée. » Bien que des aspects tels que le chipset restent secrets, il est évident que OnePlus n’a pas suivi la voie du système d’exploitation Wear de Google, la montre exécutant à la place RTOS, qui apporte tout, du suivi de la condition physique au contrôle de la télévision à distance. Il prend en charge plus de 110 modes d’entraînement, ainsi qu’une détection automatique de l’entraînement, peut éteindre votre téléviseur OnePlus à l’heure du coucher et dispose d’un espace de stockage pour jusqu’à 500 chansons, avec prise en charge Bluetooth pour les écouteurs sans fil et la lecture hors ligne.



OnePlus a en fait introduit deux variantes, le modèle Classic et l’édition limitée Cobalt, qui met à niveau le matériau du boîtier en alliage de cobalt et le verre de couverture en verre saphir – au-delà de ces changements, cependant, les spécifications et les fonctionnalités restent les mêmes dans les deux variantes. Voici un aperçu complet des fonctionnalités de la montre OnePlus : Écran AMOLED circulaire de 1,39 pouces (454 x 454) avec 326 ppi

Boîtier en acier inoxydable 316L (Classic), boîtier en alliage de cobalt (Cobalt limited edition)

Bracelet fluoroélastomère (Classic), Bracelet cuir avec boucle papillon (édition limitée Cobalt)

4 Go de ROM (environ 2 Go accessibles par l’utilisateur)

Prend en charge Android, pas iOS

Haut-parleur et microphone intégrés

Bluetooth 5.0

GPS

Batterie 402mAh

Chargeur 2 broches pogo

Résistance à l’eau 5ATM

Certifié IP68

45 grammes sans sangle, 76 grammes avec sangle) – Classique

45 grammes sans bracelet, 67 grammes avec bracelet) – Édition limitée Cobalt

46,4 mm x 46,4 mm x 10,9 mm

Couleurs : Midnight Black, Moonlight Silver, édition limitée Cobalt (or) Si vous voulez savoir à quoi il s’oppose, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures montres intelligentes disponibles actuellement.