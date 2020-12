Alors que la majeure partie du monde attend toujours de mettre la main sur la Mi Watch de Xiaomi, le géant chinois de la technologie a déjà un nouveau membre de l’équipe prêt à se joindre à la mêlée, sous la forme de la Xiaomi Mi Watch Lite.

Comme son nom l’indique, cette montre intelligente au carré est une version plus épurée de l’autre montre technologique 2020 de la société, bien que la fiche technique semble toujours assez complète à première vue.

Quand la Xiaomi Mi Watch Lite est-elle lancée?

Alors que la Watch Lite vient d’apparaître sur le site mondial de Xiaomi, il n’y a pas encore de date de lancement apparente attachée au portable.

Il est possible que la société le publie sous le fil avant d’atteindre 2021, bien qu’un lancement échelonné soit également prévu, avec une version mondiale faisant suite à une version initiale pour le marché chinois en particulier – comme c’était le cas avec la précédente Mi Watch. .

Combien coûte la Xiaomi Mi Watch Lite?

Comme pour toute fenêtre de publication confirmée, la tarification reste également un mystère pour le moment. Nous avons contacté Xiaomi pour essayer de glaner ces informations clés et mettrons à jour cette fonctionnalité en conséquence une fois que nous en saurons plus.

Pour référence, la Mi Watch standard est déjà proposée à un prix extrêmement compétitif de seulement 99 €, alors même si nous nous attendons à ce que la Lite coûte encore moins cher, nous supposerions (encore une fois, compte tenu de l’ensemble de fonctionnalités promis) qu’elle a gagné pas être beaucoup moins cher, même avec les marges très fines établies par Xiaomi.

Quelles sont les fonctionnalités de la Xiaomi Mi Watch Lite?

La chose intéressante à propos de la Mi Watch Lite semble être qu’elle conserve une grande partie de ce que la montre standard apporte à la table, bien qu’il y ait quelques omissions.

Attendez-vous à une résolution inférieure et à un écran LCD TFT plus faible à la place d’un panneau de couleur OLED circulaire, il n’y a aucune mention de capteurs de pression ou de lumière ambiante cette fois-ci et il ne semble pas y avoir de mesure d’oxygène dans le sang dans le cadre de sa surveillance de la fréquence cardiaque PPG.

Il existe également une batterie plus petite de 230 mAh qui permet jusqu’à neuf jours d’utilisation générale par charge au lieu de 16 (ou jusqu’à dix heures de suivi sportif avec le GPS activé).

Voici un aperçu complet des spécifications et des fonctionnalités clés de la Mi Watch Lite:

Couleurs du boîtier: noir, bleu marine, ivoire

Couleurs du bracelet en TPU: noir, bleu marine, ivoire, olive, rose

Dimensions: 41 × 35 × 10,9 mm

Poids: 35 grammes avec bracelet, 25 grammes sans bracelet

Affichage: LCD TFT rectangulaire 1,4 pouces 320 × 320, tactile, jusqu’à 350 nits de luminosité minimum

Système d’exploitation: propriétaire avec plus de 120 cadrans de montre + prise en charge des emojis dans les notifications

Connectivité: Bluetooth, GPS + GLONASS

Capteurs: fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope, baromètre

Batterie: 230 mAh avec jusqu’à neuf jours de longévité, prend deux heures pour charger

Résistance à l’eau: jusqu’à 5 ATM (résistant à la natation)

La Lite est bien plus légère et plus mince que la Mi Watch standard et elle est également disponible avec une combinaison de trois couleurs de boîtier et de cinq couleurs de bracelet en TPU au choix.







Du côté logiciel, il ne semble pas y avoir de microphone cette fois-ci pour l’interaction avec l’assistant virtuel, mais la montre prend en charge 11 modes de suivi sportif (avec Cricket – le 11 – via une mise à jour logicielle à une date ultérieure).

Le Lite peut également vous guider à travers des exercices de respiration, suivre votre sommeil, prend en charge les notifications de smartphone et le contrôle de la musique, vous fournit des informations météorologiques connectées et dispose d’une alarme et d’une lampe de poche. Il indique aussi l’heure.

Comme déjà mentionné, une fois que nous en saurons plus sur la disponibilité de la Mi Watch Lite, nous mettrons à jour cette fonctionnalité.

