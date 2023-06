Date de sortie, prix, spécifications et conception d’Apple Vision Pro

On sait depuis des années qu’Apple travaille sur son premier casque de réalité augmentée, et maintenant on sait de quoi il s’agit : l’Apple Vision Pro.

Vision Pro est un casque AR conçu pour exécuter toutes vos applications iOS et iPadOS préférées – ainsi que quelques-unes des siennes – ainsi que des fonctionnalités uniques telles que la capture de photos et de vidéos 3D.

Il est également extrêmement coûteux et ne sera pas lancé avant des mois – et, même dans ce cas, ne sera disponible qu’aux États-Unis dans un premier temps.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Vision Pro.

Quand l’Apple Vision Pro sera-t-il commercialisé ?

Apple a dévoilé le casque Vison Pro lors de sa convention WWDC 2023, consacrant plus de 45 minutes à une révélation approfondie du matériel.

Ne pensez pas que cela signifie que vous pouvez en acheter un: le casque ne sera pas en vente avant début 2024.

Même dans ce cas, il ne sera lancé qu’aux États-Unis dans un premier temps et ne sera disponible que dans les magasins Apple officiels.

La société dit seulement que d’autres pays suivront « plus tard l’année prochaine », mais on ne sait pas exactement quand ni où.

Combien coûtera le casque Vision Pro ?

Préparez-vous à être choqué : le premier casque AR/VR d’Apple est cher.

Lors de son lancement, Reality Pro commencera à partir de 3 499 $ aux États-Unis – jusqu’à présent, aucune autre devise n’a été confirmée.

Nous ne savons pas quelles options de prix il y aura, mais Apple a parlé de la modularité et de la personnalisation de la conception, alors attendez-vous à pouvoir payer une prime pour différentes options de bandeau, plus l’option verres correcteurs Zeiss, plutôt que d’avoir une gamme de processeurs ou de stockage parmi lesquels choisir.

3 499 $, c’est cher même selon les normes VR. C’est plus du double du Meta Quest Pro à 1 499 $ / 1 499 £ et l’équivalent de sept des prochains casques Meta Quest 3 à 499 $.

La grâce salvatrice est que, selon Bloomberg, Apple pourrait travailler sur un casque beaucoup moins cher pour une sortie en 2024. Selon The Information, Apple voudrait sortir un casque plus abordable, bien que « abordable » aux yeux d’Apple soit un prix similaire à celui du Meta Quest Pro.

On dit qu’il atteint cet objectif en utilisant des composants de niveau inférieur au casque haut de gamme, avec un écran de résolution inférieure, moins de puissance de traitement et peut-être même l’omission du chipset audio à faible latence.

Ming-Chi Kuo pense cependant que le suivi abordable est plus éloigné. Il rapporte qu’Apple travaille sur une paire de successeurs, « un haut de gamme et un bas de gamme », mais qu’ils n’arriveront qu’en 2025.

À quoi s’attendre du casque AR / VR d’Apple

C’est peut-être cher, mais le Vision Pro ne ressemble à aucun autre casque sur le marché en termes de conception ou de spécifications.

Conception

En termes de conception générale, le casque ressemble à un croisement entre le Meta Quest Pro et un masque de ski, avec des tissus et des matériaux légers qui devraient aider à maintenir un ajustement confortable sur de longues sessions.

L’avant du casque est une feuille de verre feuilleté incurvée en 3D qui se fixe au cadre en alliage d’aluminium. C’est une conception simple, avec un seul bouton, une couronne rotative numérique et des évents pour le refroidissement.

Vient ensuite le joint léger, qui sera disponible dans « une gamme de formes et de tailles », et se plie pour s’adapter à votre visage pour un ajustement confortable et précis.

Viennent ensuite les sangles flexibles qui contiennent les deux unités audio — ou « pods audio » comme Apple les appelle — que vous positionnez pour garder les haut-parleurs près de vos oreilles.

Enfin, un bandeau en tricot 3D a une structure extensible, côtelée pour votre plus grand plaisir. Il se fixe au reste du casque avec un simple mécanisme de clic, il devrait donc être rapide et facile à échanger contre une taille ou un style différent, un peu comme sur l’Apple Watch. Il y a aussi un cadran de réglage pour des réglages plus précis.

Les premières fuites suggéraient que le casque n’était pas conçu pour fonctionner avec les personnes qui portent des lunettes, et malheureusement, cela semble être le cas. La solution d’Apple est (sans surprise) coûteuse : des inserts optiques Zeiss personnalisés qui se fixent magnétiquement aux lentilles du casque, disponibles pour s’adapter à une gamme de prescriptions. Il n’y a pas de mot sur les prix ici, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas précisé le poids du casque, mais a admis que pour maintenir un poids faible, il a retiré la batterie du casque et l’a placée dans une batterie en aluminium qui se fixe par un « câble tissé souple ». Beau.

La chose la plus unique dans la conception du Vision Pro est ce qu’il n’a pas : les contrôleurs. Apple vous propose de contrôler le casque uniquement avec vos yeux, vos mains et votre voix, il n’y a donc pas de commandes potentiellement encombrantes à maîtriser.

Spécifications, suivi et performances

Le cœur du matériel Vision Pro est l’une des puces M2 d’Apple – que l’on trouve sur sa gamme Mac, y compris le nouveau MacBook Air 15 pouces révélé en même temps que le casque.

Cela garantit une puissance importante, presque certainement plus que ce que l’on trouve actuellement dans n’importe quel casque AR rival.

Le M2 est associé à une nouvelle puce fonctionnant en parallèle : R1.

Ce silicium est conçu pour le traitement des capteurs en temps réel, gérant les entrées des 12 caméras, cinq capteurs et six microphones du casque tout en s’efforçant de maintenir la latence aussi faible que possible – jusqu’à 12 ms selon l’entreprise, moins que le le temps qu’il vous faut pour cligner des yeux.

Tout ce suivi est également compliqué. Les caméras sont utilisées à la fois pour vous fournir un flux visuel du monde et pour suivre les mouvements de vos yeux et de vos mains pour les commandes, avec tous les capteurs combinés pour rendre la vue du casque aussi naturelle et immersive que possible.

Les écrans sont tout aussi impressionnants. Il y a 23 millions de pixels sur les deux unités d’affichage microOLED, chacune ayant la taille d’un timbre-poste. Cela signifie que chaque œil obtient un écran avec une résolution supérieure à celle d’un téléviseur 4K, ce qui vous permet de regarder du contenu 4K et de lire de petits textes avec clarté.

Ce qui est le plus surprenant, c’est que le casque contient en fait un troisième affichage – à l’extérieur. Ce panneau OLED incurvé est conçu pour montrer vos yeux aux personnes dans la pièce avec vous, en utilisant un flux transmis par des caméras à l’intérieur du casque.

L’écran peut réagir à ce que vous faites – devenir opaque lorsque vous êtes dans un contenu totalement immersif, par exemple – ou aux personnes dans la pièce, en mettant vos yeux en vue chaque fois que quelqu’un s’approche pour vous parler.

En ce qui concerne l’audio, les deux « pods audio » ont chacun deux pilotes et utilisent le lancer de rayons audio pour régler leur « audio spatial ambiant » en fonction de la taille, de la disposition et des matériaux exacts de votre pièce.

L’inconvénient de toute cette puissance est la durée de vie de la batterie. Alors qu’Apple prétend qu’il s’agit d’un casque « toute la journée » lorsqu’il est branché sur le secteur, si vous êtes sur batterie, il ne dure que jusqu’à deux heures. Cela signifie que cela ne semble pas encore être une technologie prête à voyager ou à utiliser, malgré le marketing d’Apple à cet effet.

Logiciels et fonctionnalités

Donc, pour tout ce matériel, qu’est-ce que Vision Pro fait réellement faire?

Eh bien, à la base, le logiciel – baptisé visionOS – vous permet d’ouvrir toutes vos applications habituelles sur un écran privé, y compris le multitâche, afin que vous puissiez naviguer sur le Web, travailler sur une présentation, sur ce qui vous semble gigantesque afficher.

Apple affirme que « des centaines de milliers » d’applications iOS et iPadOS seront compatibles avec le matériel, ainsi qu’une boutique d’applications dédiée aux logiciels conçus spécifiquement pour Vision Pro – y compris une application Disney+ que le PDG de Disney, Bob Iger, est venu à la WWDC pour montrer.

Vous pouvez voir ces applications flotter dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez – ou, techniquement, un flux de caméra de cette pièce – ou vous pouvez le remplacer par des environnements 3D immersifs si vous préférez travailler dans la forêt tropicale ou le cockpit d’un X-Wing.

Le casque vous permet de parcourir des photos ou de regarder du contenu vidéo, et assombrit automatiquement votre environnement. Il y a aussi des effets soignés ici – des photos panoramiques vous envelopperont, des films 3D comme Avatar s’afficheront avec plein effet, et la nouvelle technologie Spatial Audio personnalisée offre un son surround.

Pomme

Vous pouvez même utiliser le casque pour créer Contenu 3D, mais nous ne savons pas qui le fera. Vous devez porter le casque pendant que vous prenez des photos 3D ou enregistrez des vidéos 3D, ajoutant un côté dystopique à la vision d’Apple de capturer de précieux souvenirs de famille en trois dimensions.

Naturellement, le casque peut se synchroniser avec votre iPhone, iPad ou Mac, de sorte que tout votre contenu et vos comptes soient transférés.

Plus impressionnant encore, vous pouvez diffuser sans fil du contenu à partir d’un autre matériel. Le simple fait de regarder un écran MacBook peut transférer le contenu de son affichage vers l’interface du casque, vous permettant de travailler en privé sur des fichiers pendant que l’écran de l’ordinateur portable reste vide.

Pour la plupart, le casque est contrôlé avec le suivi des yeux, les gestes et les commandes vocales – y compris la dictée pour la messagerie – mais si vous avez besoin de continuer à travailler correctement, vous pouvez également connecter un clavier ou une souris Bluetooth pour une expérience plus traditionnelle. .

Vous pouvez même utiliser le casque pour les appels FaceTime, mais avec un hic : puisque personne ne veut voir votre visage derrière une visière, Apple utilise à la place la technologie de suivi oculaire pour rendre un avatar numérique 3D de vous qui recrée vos mouvements faciaux exactement (enfin, ish – même la démo WWDC d’Apple n’était pas entièrement convaincante ici).

En ce qui concerne la sécurité, Apple a introduit Optic ID, une technologie de balayage oculaire qui reconnaît les motifs uniques de votre iris. Cela fonctionne pour Apple Pay, les achats sur l’App Store et le remplissage automatique du mot de passe comme vous vous en doutez, tout en offrant une confidentialité pratique aux utilisateurs d’un casque partagé.