Date de sortie, prix, spécifications et actualités du Motorola Edge 20

Motorola met à jour sa gamme phare avec les nouveaux Edge 20 et Edge 20 Pro. Nous avons déjà vu des rumeurs substantielles sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, donc si vous êtes intéressé par la mise à jour, vous ne serez pas obligé de deviner. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les Motorola Edge 20 et Edge 20 Pro.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour les modèles Motorola Edge 20, mais plusieurs sites d’information rapportent le fin juillet 2021 comme le moment le plus probable pour leur arrivée.

Il pourrait cependant fonctionner un peu plus tard que cela – TechRadar rapporte que le téléphone sera lancé en Inde Soit fin juillet ou dans la première quinzaine d’août.

Cela pourrait être dû au fait qu’une liste de certification a récemment été repérée en Chine, montrant plusieurs modèles présumés être l’Edge 20 et l’Edge 20 Pro. Les téléphones étant déjà au stade de la certification, il ne peut s’écouler que peu de temps avant leur sortie officielle.

Le premier Motorola Edge a été annoncé en avril 2020, puis mis à disposition fin mai. De toute évidence, depuis lors, le monde a connu des perturbations massives à cause de Covid, il est donc logique de reporter le calendrier de sortie de quelques mois en arrière.

Combien coûtera le Motorola Edge 20 ?

Bien que nous en sachions maintenant beaucoup sur les spécifications des téléphones à venir, on ne sait pas combien ils coûteront.

La seule vraie rumeur de prix que nous ayons vue concerne le modèle standard Edge 20, qui, selon TechRadar, coûtera environ 30 000 en Inde – environ 290 £/400 $.

Pour référence, la génération Edge précédente coûtait 549 £ (environ 755 $) pour le modèle standard et 725 £ / 999 $ pour la variante Plus.

Quelles sont les caractéristiques du Motorola Edge 20 ?

La liste divulguée de Tech Tipster Evan Blass (@Evleaks sur Twitter), montre en fait trois modèles différents, avec une variante régionale d’un, ce qui fait un total de quatre appareils.

Détails sur les différents modèles qui composeront la famille Motorola Edge de deuxième génération.

25 juin 2021

Ceux-ci portent les noms de code Berlin, Kyoto et PStar. A en juger par les statistiques, le Kyoto est le modèle de base (que l’on pourrait appeler le Edge 20 Lite) puis il y a le Berlin (standard Edge 20) et le PStar (Edge 20 Pro). La liste montre deux versions du Berlin : une Global, l’autre sur Verizon en Amérique du Nord.

Voici comment ils se décomposent :

Motorola Edge 20 Lite (Kyoto)

Affichage 2400×1080 90Hz (bien que la taille réelle ne soit pas indiquée sur la liste)

Perforatrice centrale pour caméra frontale 32MP

Processeur MediaTek Dimension 720 (MT6853)

6/8 Go de mémoire

128 Go de stockage

Caméras arrière 108MP + 8MP (grand angle avec mode macro) + 2MP (profondeur)

batterie 5000mAh

Bouton dédié de l’assistant Google

Android 11

Options de couleur fer et cosmo

Motorola Edge 20 (Berlin – Monde)

Écran 6,67 pouces (2 400 x 1080) 120 Hz

Perforatrice centrale pour caméra frontale 32MP

Qualcomm Snapdragon 778G

6/8 Go de mémoire

128/256 Go de stockage

Caméras arrière 108MP + 16MP (grand angle avec mode macro) + 8MP (télé, zoom 3X)

Batterie 4000mAh

Haut-parleur mono

Bouton dédié de l’assistant Google

Android 11

Options de couleur Émeraude, Stout, Blanc

Motorola Edge 20 (Berlin – Amérique du Nord)

Tout est identique au modèle global décrit ci-dessus, avec ces exceptions :

Écran 6,78 pouces FHD (2460 x 1080) 120 Hz

Caméras arrière 108MP + 8MP (grand angle avec mode macro) + 2MP (profondeur)

batterie 5000mAh

Pas de liste de bouton dédié pour Google Assistant

Motorola Edge Pro (PStar – Asie, Europe, Australie, Amérique latine et Inde)

Écran 6,67 pouces (2 400 x 1080) 120 Hz

Perforatrice centrale pour caméra frontale 32MP (16MP en Chine)

Qualcomm Snapdragon 870

6/8 Go de mémoire

128/256 Go de stockage

Caméras arrière 108MP + 16MP (grand angle avec mode macro) + 8MP (télé, zoom 3X)

batterie 4500mAh

Scanner d’empreintes digitales sous l’écran

Haut-parleur mono

Bouton dédié de l’assistant Google

Affichage de la sortie

Android 11

Options de couleur noir, blanc et bleu

D’autres rapports sur Android Authority et d’autres sites montrent une combinaison légèrement différente de composants dans les modèles Edge 20 et Edge 20 Pro.

Citant les listes du site de certification chinois TENAA, l’Edge 20 présentera la même construction générale que celle rapportée par Evan Blass, mais comprendra un écran OLED, une option de mémoire supplémentaire de 12 MP et une batterie plus petite de 3 760 mAh. Les dimensions seraient également de 163,5 x 76,2 x 7,1 mm, avec un poids de 167 g.

Le Pro, qu’Android Authority appelle le Plus, aura à nouveau un écran OLED, une option de mémoire de 12 Go et une batterie de 4 230 mAh. Les dimensions sont de 163,3 x 76,1 x 7,9 mm et pèse 190 g.

Il y a aussi ces images de TENAA qui montrent les appareils dans toute leur splendeur :

Motorola Edge 20







Motorola Edge 20 Plus







De toute évidence, Motorola n’ayant pas encore confirmé ces appareils, nous devons prendre les spécifications suggérées plutôt que définitives. Mais, les sources que nous avons citées ont des antécédents impressionnants de fuite de détails techniques et de leur localisation.

Espérons que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir si les modèles décrits ci-dessus tiennent leurs promesses. Pour voir à quoi ils seront confrontés, assurez-vous de jeter un œil à notre meilleur smartphone à petit budget, meilleur smartphone de milieu de gamme et meilleurs guides de smartphone.