Date de sortie, prix, fonctionnalités et spécifications du HTC Vive Pro 2

HTC Vive est monté sur scène à Vivecon 2021 pour révéler non pas un mais deux nouveaux casques de réalité virtuelle; le Vive Focus 3 axé sur le B2B et le Vive Pro 2 convivial pour les consommateurs. Alors que le premier n’est disponible que pour les utilisateurs professionnels, le second cherche à offrir une expérience virtuelle haut de gamme pour les utilisateurs de réalité virtuelle les plus dévoués – avec un écran 5K, 120Hz taux et champ de vision à 120 degrés – avec un prix haut de gamme correspondant.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le HTC Vive Pro 2 pour le moment, y compris les détails de précommande et de date de sortie et les nouvelles fonctionnalités clés du casque VR haut de gamme.

Quand le HTC Vive Pro 2 sortira-t-il?

La sortie du HTC Vive Pro 2 est échelonnée, avec HTC ouvrant initialement les précommandes exclusivement aux propriétaires existants de Vive Pro – la façon dont l’entreprise le dit grâce à sa communauté VR dédiée.

Les fans ne pourront acheter le casque Vive Pro 2 qu’au début, car les propriétaires existants de Vive Pro ont déjà des contrôleurs, des stations de base et tout le reste nécessaire pour utiliser le casque, et il sera également réduit – mais plus à ce sujet plus tard.

Le casque Vive Pro 2 devrait être précommandé aujourd’hui, 11 mai 2021, à 18h BST / 7h EDT / 4h PDT, avec une livraison prévue pour le 3 juin 2021. Le kit Vive Pro 2 complet, comprenant les stations de base et les contrôleurs et autres accessoires, suivront le 4 juin 2021.







Combien coûte le Vive Pro 2?

Le Vive Pro 2 est disponible en deux configurations: HMD uniquement pour les propriétaires de Vive existants et le kit complet Vive Pro 2 pour les nouveaux venus dans l’écosystème. Le casque Vive Pro 2 à lui seul vous coûtera 719 £ / 799 $, tandis que le kit Vive Pro 2 complet vous coûtera beaucoup plus à 1299 £ / 1399 $.

C’est certainement une prime par rapport aux casques PC VR d’entrée de gamme comme l’Oculus Rift S, et c’est plus cher que le Vive Pro original à 1119 £ / 1199 $. Ce n’est pas un casque que nous recommandons si vous êtes nouveau dans le monde de la VR, mais avec des spécifications de pointe, il possède toutes les cloches et les sifflets que les fans de VR apprécieront.

Bien sûr, un produit n’est rien sans sa communauté, et HTC Vive veut dire merci à sa base de fans dédiée en introduisant une réduction à durée limitée exclusivement pour les propriétaires existants de Vive Pro. Ceux qui choisissent de passer au Vive Pro 2 HMD pendant la phase de précommande (qui se termine le 2 juin) peuvent récupérer le casque pour un prix réduit de 659 £ / 749 $, ce qui représente 60 £ / 50 $ de réduction sur le prix de vente conseillé.

Les personnes intéressées par la précommande du Vive Pro 2 peuvent le faire exclusivement à partir du site Web de HTC Vive, d’autres détaillants devraient stocker le casque haut de gamme lors de sa sortie début juin.







Quoi de neuf avec le HTC Vive Pro 2?

Le Vive Pro 2 n’a peut-être pas l’air si différent du Vive Pro original en termes de conception, les composants internes ont été mis à niveau pour offrir ce qui pourrait être l’expérience de réalité virtuelle la plus agréable visuellement disponible en 2021.

La caractéristique principale est l’inclusion d’un écran 120 Hz 5K (4896 x 2448), ce qui équivaut à environ 2,5K pixels par œil. C’est une augmentation massive non seulement par rapport aux options d’entrée de gamme, y compris l’Oculus Rift S (2560 x 1440), mais il bat également les gros frappeurs comme le Valve Index (2880 x 1600) et HP Reverb G2 (4320 x 2160).

HTC affirme que la résolution améliorée rend les tâches telles que la lecture de texte dans le jeu une expérience beaucoup plus facile et plus naturelle, et la nature bourrée de pixels de l’affichage signifie que l’effet de porte d’écran (également connu sous le nom de SDE) est pratiquement inexistant.

Il y a aussi une augmentation du département du champ de vision, offrant un champ de vision amélioré à 120 degrés et un nouveau système à double objectif pour garder les choses nettes jusqu’au bord de l’écran. C’est un saut de 10 degrés par rapport au Vive Pro, et même si cela ne semble pas beaucoup, HTC affirme que cela fait une grande différence lorsqu’il interagit avec des mondes virtuels. Il bat le FOV à 114 degrés du Reverb G2, bien que ce ne soit pas tout à fait suffisant pour accepter l’offre à 130 degrés de Valve Index.

Les écouteurs certifiés High-Res Audio intégrés de sport Vive Pro 2 sont de série, mais ceux-ci peuvent être retirés si vous préférez utiliser vos propres écouteurs. Il s’agit de personnaliser la configuration en fonction de vos besoins en réalité virtuelle, le casque étant également compatible avec l’écosystème d’accessoires SteamVR plus large, vous permettant d’utiliser le casque avec des alternatives populaires, notamment les contrôleurs d’articulation de Valve et les gants Manus.

Bien sûr, alimenter un écran 5K nécessite une configuration PC robuste – mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas mettre la main sur un nouveau GPU au milieu de la pénurie mondiale de GPU? HTC Vive a travaillé avec Nvidia et AMD sur la technologie de compression de flux d’affichage qui vise à fournir une qualité visuelle améliorée tout en maintenant la rétrocompatibilité avec le port DisplayPort 1.2 sur les anciennes cartes graphiques – une première pour un casque VR.

Essentiellement, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le casque à la résolution complète de 5K jusqu’à la mise à niveau, mais au moins, cela devrait fonctionner avec votre configuration existante!

Découvrez pourquoi nous pensons que le Vive Pro 2 a rendu tous les autres casques PC VR redondants si vous souhaitez en savoir plus sur le casque VR haut de gamme.

