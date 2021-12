Date de sortie, prix, fonctionnalités et spécifications de la Samsung Galaxy Tab A8

Samsung a dévoilé une mise à jour de sa gamme Galaxy Tab A axée sur le budget avec des performances améliorées, un écran plus grand, plus de stockage et de nouvelles fonctionnalités multitâches pour l’aider à attirer un public plus large, le tout sans augmentation de prix – au Royaume-Uni, en tout cas.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le Samsung Galaxy Tab A8 en ce moment, de la date de sortie au prix et les principales nouvelles fonctionnalités. Si vous recherchez la prochaine tablette haut de gamme de Samsung, nous couvrons séparément les dernières rumeurs sur la Samsung Galaxy Tab S8.

Quand sortira la Samsung Galaxy Tab A8 ?

Après une révélation à la mi-décembre, la Samsung Galaxy Tab A8 sortira fin décembre en Europe et sur 4 janvier 2022 au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Combien coûtera la Samsung Galaxy Tab A8 ?

Conçu comme l’offre de tablette économique de Samsung, le Samsung Galaxy Tab A8 commence au même prix de 219 £ que son prédécesseur au Royaume-Uni, et bien que la tablette soit également prévue aux États-Unis, le prix américain n’a pas encore été confirmé.

Comme pour la plupart des tablettes, le prix exact dépendra non seulement du stockage que vous choisissez, mais également de votre souhait de connectivité 4G LTE. Voici une ventilation de la tarification britannique telle qu’elle est actuellement, et nous ajouterons la tarification américaine dès qu’elle sera disponible :

Samsung Galaxy Tab A8, Wi-Fi, 32 Go : 219 £

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 32 Go : 259 £

Samsung Galaxy Tab A8, Wi-Fi, 64 Go : 249 £

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 64 Go : 289 £

À partir de 219 £, il est confortablement inférieur à l’iPad 10,2 pouces d’entrée de gamme d’Apple à 319 £, et il a également un écran plus grand, mais ce n’est pas aussi clair que cela. L’iPad d’Apple a un écran de résolution plus élevée, il a plus de stockage au niveau d’entrée, et il a sans doute la meilleure expérience du système d’exploitation, mais ce dernier est en grande partie dû à des préférences personnelles.

Si vous êtes tenté par la dernière tablette économique de Samsung, vous pourrez l’acheter en gris, argent et une nouvelle option de couleur or rose à partir de Samsung et d’autres détaillants en janvier.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, jetez un œil à notre sélection des meilleures tablettes – elles sont toutes disponibles dès maintenant.







Quoi de neuf avec la Samsung Tab A8 ?

Bien que les spécifications de la Samsung Tab A8 ne suffisent pas pour prendre en charge les tablettes phares, la tablette économique offre une mise à niveau saine par rapport à son prédécesseur.

Le changement le plus notable pour beaucoup sera probablement la taille de l’écran, offrant un panneau TFT « étendu » de 10,5 pouces doté d’un large rapport d’aspect 16:10 et d’une résolution de 1920 x 1200 – en hausse par rapport à l’écran plus étroit de 10,4 pouces 15:9 de son prédécesseur.

Les cadres noirs ne sont pas aussi minces que les concurrents plus haut de gamme, mais le rapport écran/corps de 80 % est décent, et lorsqu’il est combiné à quatre haut-parleurs et à la prise en charge de Dolby Atmos, il devrait offrir une excellente expérience de visionnement.

En ce qui concerne les composants internes, le Galaxy Tab A8 arbore un processeur octa-core 2Ghz qui, selon Samsung, est 10 % plus rapide que le processeur du Snapdragon 662 trouvé dans son prédécesseur – bien qu’il n’ait pas encore confirmé quel chipset il comportera spécifiquement.







Cela est couplé à 3 Go ou 4 Go de RAM, et soit 32 Go ou 64 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To via la fente pour carte microSD intégrée. Le processeur plus rapide devrait offrir une expérience de navigation plus rapide, en particulier lorsqu’il est associé à l’augmentation de 4 Go de RAM disponible sur les variantes de plus grande capacité.

Vous pourrez tirer le meilleur parti de la puissance accrue grâce au multitâche à écran partagé et aux fenêtres flottantes, ainsi qu’à la fonctionnalité Drag and Split de Samsung One UI 3.1.1 qui est apparue sur les produits phares du Galaxy 2020 plus tôt cette année. La mise en garde est que cela signifie que la Tab A8 fonctionne sous Android 11 et non sous Android 12.

La durée de vie de la batterie devrait rester en grande partie inchangée avec le retour de la même cellule de 7 040 mAh que son prédécesseur, avec des capacités de charge rapide de 15 W cherchant à vous détacher plus rapidement du mur. Le hic, c’est que le chargeur de 15 W n’est pas fourni dans la boîte – vous trouverez à la place un chargeur de 7,5 W dans la boîte.

C’est une histoire similaire dans le département des appareils photo, avec le Galaxy Tab A7 livré avec le même appareil photo arrière de 8 Mp et un appareil photo avant de 5 Mp que son prédécesseur.

Ailleurs, la Galaxy Tab A8 est dotée d’une prise casque 3,5 mm, d’une connectivité USB-C pour le chargement, ainsi que d’une connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 5 et 4G LTE en option.

Spécifications du Samsung Galaxy Tab A8