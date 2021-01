Les appareils pliables ont commencé à atteindre leur objectif en 2020, avec comme le Samsung Galaxy Z Fold 2, le Samsung Galaxy Z Flip, le Huawei Mate Xs et le Moto Razr 5G, tous étant très prometteurs pour les choses à venir. Désormais, des rumeurs semblent indiquer que Google pourrait préparer sa propre entrée sur ce marché émergent, avec un Google Pixel Foldable. Nous rassemblons toutes les nouvelles et spéculations sur ce nouvel appareil potentiellement passionnant.

Il n’y a pas encore d’informations solides sur une date de sortie, car Google n’a même pas confirmé qu’un appareil pliable sera lancé. Mais en 2020, 9to5Google a signalé qu’il avait vu des documents internes de Google qui suggéraient qu’un appareil pliable apparaîtrait au quatrième trimestre de 2021.

Ce nouveau téléphone porte le nom de code « Passport » et s’il apparaît en octobre, cela correspondrait à la fenêtre de lancement phare habituelle que nous avons vue avec Pixel 4 et Pixel 5 au cours des deux dernières années.

Combien coûtera le Google Pixel Foldable?

En vérité, nous n’avons absolument aucune idée sur ce front. Il n’y a pas de record passé et les prix sont encore quelque peu nébuleux pour cette classe d’appareils. Une chose qui est assez certaine, c’est que ce ne sera pas bon marché.

Alors que la gamme Pixel offre un bon rapport qualité-prix, tous les appareils pliables qui ont été publiés jusqu’à présent ont coûté bien plus de 1000 £ / 1000 $. Pour voir ce que nous voulons dire, voici quelques prix pour les pliables déjà sortis:

Motorola Razr Flip 5G – 1399 £ / 1399 $ US

Samsung Galaxy Z Flip 5G – 1399 £ / 1399 $ US

Samsung Galaxy Z Fold 2 – 1799 £ / 1999 $ US

Huawei Mate Xs – 1599 £ (non disponible aux États-Unis).

Dans cet esprit, tout appareil lancé par Google en 2021 est susceptible de démarrer à plus d’un prix, vous voudrez peut-être commencer à utiliser cette ancienne tirelire en préparation.

Quelles seront les fonctionnalités du Google Pixel Foldable?

De toute évidence, le principal ajout à l’ensemble de fonctionnalités Pixel sera un écran pliable. Que ce soit l’approche côte à côte adoptée par le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le Huawei Mate Xs ou l’orientation verticale utilisée par le Samsung Galaxy Z Flip et le dernier Razr 5G de Motorola reste à voir. Il est également possible que Google opte pour la conception à deux panneaux plus conventionnelle que Microsoft a lancée avec son Surface Duo ou un écran à défilement que l’on trouve sur le prochain Oppo X 2021.

Obtenir le bon écran sera crucial, car nous avons déjà vu à quel point il est difficile d’éviter de froisser l’écran où il se plie ou que les panneaux tombent carrément en panne comme avec le Samsung Galaxy Fold d’origine.

Il existe également plusieurs chemins différents que Google pourrait emprunter en ce qui concerne le reste des spécifications de sa première version pliable. Lorsque Samsung et Huawei ont sorti leurs modèles, tous étaient remplis à ras bord de processeurs de pointe et d’autres composants, ce qui n’a probablement rien fait pour aider avec les prix exorbitants. Motorola a choisi de lancer le premier Razr (2019) avec un Qualcomm Snapdragon 710 de milieu de gamme, au grand dam de certaines personnes, et l’a déplacé vers un Snapdragon 765G pour le Razr 5G.

Si Google souhaite se maintenir à un niveau proche du prix de milieu de gamme proposé par la gamme Pixel, nous pouvons voir cette dernière approche dans le Pixel pliable. Mais rappelez-vous, nous parlons de prix de milieu de gamme pour les appareils pliables, pas pour les combinés normaux, il restera donc probablement un appareil coûteux.

Il n’y a pas de données claires sur ce à quoi nous pouvons vraiment nous attendre avec le Pixel pliable pour le moment, mais nous mettrons à jour cet article à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, alors assurez-vous de revenir régulièrement. Si vous avez hâte d’avoir la dernière technologie de smartphone entre vos mains, consultez notre guide des meilleurs téléphones à venir en 2021.