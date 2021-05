Date de sortie, prix, fonctionnalités et plus d’Apple Music Hi-Fi

Apple a taquiné une prochaine annonce sur le thème de la musique qui pourrait ébranler les fondations du service de streaming musical si l’on en croit le teaser audacieux «La musique est sur le point de changer pour toujours». Ce qui est plus probable, c’est la révélation du niveau Apple Music Hi-Fi fortement divulgué, offrant une lecture audio sans perte aux abonnés Apple Music – peut-être au même prix que l’abonnement standard, ce qui pourrait changer la donne si cela est vrai.

Avec une sortie probable cette semaine, voici tout ce que vous devez savoir sur Apple Music Hi-Fi pour le moment, y compris la dernière date de sortie, les prix et les rumeurs de fonctionnalités.

Quand Apple Music Hi-Fi sortira-t-il?

Apple a déclaré que « la musique est sur le point de changer pour toujours » dans un teaser publié sur son site et sur l’application Apple Music pour les utilisateurs iOS, suggérant que le nouveau niveau Hi-Fi pourrait être révélé très bientôt – en fait, des rumeurs suggèrent qu’il pourrait l’être dès demain, 18 mai 2021.

La date était première suggérée par YouTuber Luke Miani, et il a également été soutenu par le journaliste McGuire Wood dont la source suggère qu’il sera annoncé par communiqué de presse demain.

Nous avons discuté avec une nouvelle source qui s'est manifestée et nous recevrons demain Apple Music HiFi via Apple Newsroom

17 mai 2021

Combien coûtera Apple Music Hi-Fi?

Si vous souhaitez accéder à de la musique de niveau Hi-Fi à partir d’Amazon Music HD, vous devrez payer des frais supplémentaires chaque mois – généralement autour de 5 £ / 5 $ – mais Apple pourrait être sur le point de changer ce modèle commercial, si les rapports sont à croire.

Hits Daily Double affirme que le niveau de musique Hi-Fi d’Apple Music coûtera 9,99 $ par mois (probablement 9,99 £ au Royaume-Uni), ce qui ne suggère aucune augmentation de prix par rapport à l’offre actuelle d’Apple Music. C’est loin d’être confirmé à ce stade, mais l’audio haute fidélité sans prix supplémentaire serait un énorme avantage par rapport à tous les autres services de streaming pour le moment, et se rattache à l’affirmation d’Apple «La musique est sur le point de changer pour toujours».

Il convient de noter que ce ne serait pas la première fois qu’Apple propose une mise à niveau gratuite où les concurrents ont facturé. Apple a introduit une mise à niveau 4K pour les clients iTunes en 2017, mettant à niveau rétroactivement les précédents achats de films et de télévision (si possible) de 1080p à 4K sans frais supplémentaires.

Que proposera Apple Music Hi-Fi?

L’annonce d’Apple sur le thème de la musique Apple «changera la musique pour toujours» et bien que cela puisse être un peu dramatique, la société serait en train de déployer la prise en charge de l’audio haute fidélité sans perte sur son service de streaming. Il fait suite à Amazon Music offrant un niveau Hi-Fi, et n’oublions pas Tidal, qui propose une lecture sans perte depuis le premier jour.

Pour ceux qui découvrent le monde de l’audio haut de gamme, l’audio sans perte conserve tous les détails de l’enregistrement d’origine, ce qui devrait se traduire par une musique de meilleur son par rapport à l’audio compressé standard compatible avec la diffusion en continu.

C’est un excellent concept, mais les résultats dépendront en grande partie de la façon dont vous écoutez de la musique – vous aurez besoin d’une paire d’écouteurs filaires haut de gamme pour tirer le meilleur parti de l’audio sans perte proposé, comme même les AirPods Max sans fil haut de gamme d’Apple. ne peut pas tout à fait rivaliser avec la connectivité filaire.

Comment savons-nous que cela arrive? C’est l’un des secrets les pires gardés à l’heure actuelle, apparemment fuyant ici, là et partout avant sa révélation rapportée plus tard cette semaine.

Des références à « lossless » et « Hi-Res lossless » ont été repérées dans l’application Web Apple Music, avec une mention supplémentaire de Dolby Atmos et Dolby Audio, ce dernier suggérant que l’audio spatial pourrait être pris en charge sur des AirPods Pro et AirPods Max. . Cela confirme les références antérieures à la lecture audio sans perte dans une version bêta de l’application Apple Music pour Android.

Même le logo – ou, plus précisément, l’icône qui indiquera probablement le support Hi-Res – est apparu sur le site Web officiel d’Apple Music avant son annonce, comme l’a repéré le designer Stijn de Vries.

Hmm regardez ce que j'ai trouvé sur le site Web d'Apple Music….

17 mai 2021

Un rapport suggère qu’Apple pourrait annoncer les AirPod de troisième génération en même temps, offrant éventuellement une prise en charge de l’audio spatial pour tirer parti du nouveau niveau sans perte, mais les fuites les plus récentes suggèrent que les écouteurs sans fil de nouvelle génération ne sont pas dus avant le second semestre. de 2021. Un lancement surprise serait amusant, mais nous ne les attendons pas cette semaine.

