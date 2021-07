Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

DJI a sorti le drone Mini 2 en novembre 2020, juste un an après le Mavic Mini original. Les deux pèsent moins de 250 g, ce qui les rend attrayants dans le monde entier car soit vous n’avez pas à l’enregistrer, soit vous pouvez voler avec moins de restrictions que les drones plus gros et plus lourds.

Alors que le Mini 2 était une énorme mise à niveau par rapport à l’original, apportant la vidéo 4K et Ocusync 2.0 pour un signal plus fiable et à plus longue portée, il y avait encore place à amélioration.

Le Mini 2 n’avait pas d’ActiveTrack (ce que beaucoup pensaient qu’il aurait dû avoir, en partie parce que l’ancien Spark l’avait), et il n’avait aucun capteur pour éviter les obstacles. Si vous avez tenu bon et que vous attendiez un Mini 3, il semble que vous n’aurez pas à attendre jusqu’en novembre 2021. Les rumeurs circulent selon lesquelles un nouveau Mini est sur le point d’être lancé, DJI réagissant à une concurrence féroce comme le Hubsan Zino Mini Pro et sortir un nouveau modèle encore plus tôt. Oh, et il s’appellera le DJI Mini SE, pas le Mini 3. Quelle est la date de sortie de DJI Mini SE ? Probablement juillet ou août 2021 Bien que nous ne sachions toujours pas exactement quand DJI annoncera le prochain drone, il semble qu’il ne reste plus longtemps à attendre. Novembre était possible mais DJI pourrait l’avancer en raison de son rival Zino Mini Pro. OsitaLV, un pilote de drone DJI, a posté sur Twitter en montrant le Mini SE sur Shopee Mall, en effet la liste est toujours en ligne comme si le drone avait déjà été discrètement lancé en Malaisie. DJI Mini SE imminent. pic.twitter.com/wkIcKzW4dA – OsitaLV (@OsitaLV)

30 juin 2021 Il y a quelque temps, cet article de blog affirmait que la chaîne de production était toujours en cours de mise en place, mais qu’elle n’était pas encore opérationnelle, et que DJI avait déjà tourné une vidéo promotionnelle pour le drone. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui prétendent être des premiers regards sur Mini 3, mais il s’agit probablement de vidéos fausses et simplement mauvaises du Mini 2, ne montrant aucune preuve qu’elles sont ne pas à l’aide d’un Mini 2. Combien coûtera le DJI Mini SE ? Le Mini 2 coûte 419 £ / 449 $ US / 749 $ AU, et plus si vous voulez le kit Fly More Combo. Selon le tweet ci-dessus, le DJI Mini SE coûtera 1 349 RM. C’est le ringgit malais et coûte environ 235 £ ou 325 $ US – beaucoup moins que son prédécesseur.





Quelles nouvelles fonctionnalités le Mini SE aura-t-il ? Suite aux fuites d’images, nous avons maintenant des détails plus concrets sur les spécifications du Mini SE. Du moins, si la liste Shopee est réelle. Au lieu d’une modification des spécifications, DJI rétrograde la caméra pour obtenir un prix inférieur, semble-t-il, plutôt que de la mettre à niveau vers le capteur 64Mp 1/1.7in du DJI Pocket 2. Le Mini SE dispose d’une caméra de résolution 2,7K avec une portée de 4 km. À titre de comparaison, le DJI Mini 2 filme en 4K à 30 ips. Cela signifie qu’il prend en charge la vidéo Quad HD et les photos 12Mp et dispose également d’un cardan à 3 axes pour que tout reste fluide. Il n’y a aucune mention d’Ocusync 3.0 dans la liste, mais il semblerait que DJI n’ait pas besoin d’inclure cette technologie de toute façon car le Mini SE n’a pas besoin de prendre en charge la transmission de vidéos à plus haute résolution et à plus haute fréquence d’images en raison de la caméra 2.7K.



Ce que la page indique, c’est que le DJI Mini SE évitera les obstacles et durera 30 minutes. Une fuite qui était correcte est le poids de seulement 249 g, ce qui n’est pas beaucoup plus que certains smartphones. Voici quelques autres spécifications DJI Mini SE de la liste Shopee : 249g ultraléger

30 min max. Temps de vol

Caméra 2.7K

Transmission vidéo HD 4 km

Évitement d’obstacle

Capteur de vision

Survol précis du GPS

Cardan à 3 axes

Retour à la maison intelligent

