Le fabricant chinois Xiaomi propose une gamme impressionnante de téléphones dans son catalogue actuel, de la dernière centrale de milieu de gamme Mi 10T Pro à la bête économique Poco X3 NFC. En fait, nous avons même créé un tour d’horizon spécifique des meilleurs téléphones Xiaomi afin que vous puissiez suivre ce qu’il a à offrir.

Un produit absent de cette liste pendant une période de temps suspecte a été une nouvelle entrée dans la série Mi Mix de conception et d’innovation de la société. Surnommé le « Mi Mix 4 » comme un titre de travail en quelque sorte, le deuxième jour du « Mega Launch » de la société, le 30 mars, nous a finalement donné l’appareil que nous attendions: le Mi Mix Fold.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le premier téléphone pliable officiel de Xiaomi.

Quand le Xiaomi Mi Mix Fold est-il lancé?

Xiaomi a confirmé à l’avance (via Weibo) que la ligne Mi Mix ferait un retour lors de son événement Mega Launch. La société a révélé les produits phares Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, aux côtés des Mi 11i et Mi 11 Lite, le premier jour (29 mars), mais a fait attendre les fans jusqu’au deuxième jour pour applaudir le Mi Mix Fold.

Vous pouvez revoir le flux ci-dessous pour voir le dévoilement tel qu’il s’est produit (passez à 1:18:42):

Quant au moment où les parties intéressées peuvent réellement mettre la main sur ce nouveau pliable compétitif, pour le moment, son annonce ne concernait que le marché chinois, sans aucune mention de sortie internationale pour le moment.

Localement, le téléphone a été mis à disposition en pré-commande lors du lancement (30 mars), en vente générale à partir de 16 avril.

Combien coûte le Xiaomi Mi Mix Fold?

À l’exception du téléphone concept achetable qui était le Mi Mix Alpha, la série Mi Mix; la tarification est restée relativement cohérente:

Mi Mix – 469 £ (environ 620 $)

Mi Mix 2 – 429 £ (environ 568 $)

Mi Mix 2S – 389 £ (environ 515 $)

Mi Mix 3 – 499 £ (environ 660 $)

Mi Mix 3 5G – 599 £ (environ 790 $)

Mi Mix Alpha – 19999 yuans (environ 2250 £ / 2800 $)

Sans surprise, le facteur de forme pliable et les fonctionnalités qui repoussent les limites comme cet appareil photo à objectif liquide signifient que vous pouvez vous attendre à payer une prime du Mix Fold, même si le prix n’atteint pas les hauteurs vertigineuses du prix demandé du Mi Mix Alpha.







Le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 9 999 CNY ¥ (environ 1110 £ / 1 300 € / 1 520 $ US). Le SKU de capacité de stockage plus élevée avec 512 Go d’espace coûte 10999 ¥ (environ 1220 £ / 1425 € / 1675 $), tandis que l’édition spéciale en céramique – avec 16 Go de RAM – coûte 12999 ¥ (environ 1440 £ / 1685 € / 1980 $).

Comme Xiaomi a tenu à le souligner lors du dévoilement du téléphone, le Mi Mix Fold sape ses rivaux les plus partagés avec le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le Huawei Mate X2, qui coûtent respectivement 16999 ¥ et 17999 ¥.

Quelles sont les fonctionnalités du Xiaomi Mi Mix Fold?

L’un des aspects les plus concrets de la fiche technique du téléphone avant son dévoilement était la promesse d’un système de caméra doté de la technologie « lentille liquide », censé imiter l’œil humain et aider à adapter la distance focale.

En pratique, cela sert le vivaneau «télémacro» du téléphone, donnant au Mix Fold une plage de zoom de 3 cm à 30x; cela s’ajoute à son appareil photo principal de 108Mp et à un ultra-large de 13Mp aussi.

Le système d’imagerie est également pris en charge par le Surge C1 – une puce d’imagerie dédiée de la conception de Xiaomi – destinée à aider à accélérer l’exposition, la balance des blancs et la mise au point automatisées du téléphone.

Du côté logiciel, la vision distincte du Fold sur MIUI 12 comprend un mode bureau dédié, destiné à tirer le meilleur parti du plus grand écran interne du téléphone de 8,01 pouces, avec des applications fenêtrées pour le multitâche avancé, tandis que certaines applications proposent des vues en écran partagé sur mesure. pour une meilleure utilisation de l’immobilier d’affichage disponible.

Voici un aperçu complet des spécifications du Xiaomi Mi Mix Fold:

8,01 pouces (2480×1860) AMOLED flexible 60 Hz HDR10 + certifié Dolby Vision avec taux de réponse tactile de 120 Hz

Écran HDR10 + AMOLED 90 Hz certifié Dolby Vision 6,52 pouces (2520 x 840) avec taux de réponse tactile de 180 Hz

Haut-parleurs quad stéréo accordés par Harman Kardon

SoC Qualcomm Snapdragon 888 avec système de refroidissement « papillon »

système de refroidissement « papillon » 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5

Stockage UFS 3.1 de 256 Go ou 512 Go

Caméras arrière: Appareil photo principal 108Mp (considéré comme un capteur Samsung ISOCELL HM2) 13Mp ultra large 8Mp ‘telemacro’ avec ‘objectif liquide’ Zoom 3cm à 30x FAI dédié Xiaomi Surge C1

Caméra frontale 20Mp

Android 11 avec MIUI 12 (adapté au facteur de forme Mix Fold)

5G

Bluetooth 5.2

NFC

WiFi 6E

USB-C

Batterie 5020mAh

Charge filaire rapide de 67 W

317 grammes (modèle standard) / 332 grammes (édition spéciale céramique)

Dimensions: 173,27 mm x 69,8 mm (plié) / 133,38 mm (déplié) x 17,2 mm (plié) / 7,62 mm (déplié)

Vous pouvez également consulter notre tour d’horizon des meilleurs téléphones chinois pour voir à quoi se heurte le Mi Mix Fold.