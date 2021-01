Samsung en a surpris beaucoup en 2020 en sortant une version moins chère de son produit phare Galaxy S20, le Galaxy S20 FE (ou Fan Edition). Cela comprenait une excellente combinaison de spécifications et de prix, ce qui en faisait un succès instantané et recueillait une critique de 4,5 étoiles de notre propre peintre Lewis.

Maintenant, avec 2020 enfin derrière nous, nous regardons vers ce que la nouvelle année pourrait apporter, sous la forme du Samsung Galaxy S21 FE.

Quand le Samsung Galaxy S21 FE sort-il?

Samsung n’a rien dit sur le Galaxy S21 FE, il n’y a donc pas de date de sortie officielle au moment de la rédaction. Par conséquent, nous devons examiner le modèle précédent pour voir si nous pouvons faire une prédiction précise. C’est un peu un coup de couteau dans le noir, car il n’y a eu qu’un seul appareil FE à ce jour, et qui est arrivé au milieu de la pandémie. Mais, si nous utilisons cela comme modèle, voici comment la gamme s’est alignée au cours des dernières années:

Samsung Galaxy S9 sorti le 16 mars 2018

Samsung Galaxy S10 sorti le 4 mars 2019

Samsung Galaxy S20 sorti le 6 mars 2020

Samsung Galaxy S20 FE sorti le 2 octobre 2020

Si Samsung suit ce calendrier, nous devrions voir le Samsung S21 (ou le Samsung S30 comme certaines rumeurs le suggèrent) arriver en mars 2021, suivi du nouveau Galaxy S21 FE en octobre.

Cela a été un peu gâché ces derniers jours, Samsung annonçant qu’un événement Unpacked aura lieu le 14 janvier, qui devrait voir le lancement du Galaxy S21, plus d’un mois plus tôt, ce qui pourrait encourager la société à apporter le S21 FE plus tôt à son tour.

Combien coûtera le Galaxy S21 FE?

Comme il n’y a pas d’indications claires de Samsung, nous consulterons à nouveau les feuilles de thé des appareils du passé pour avoir une idée du coût du nouveau modèle.

L’année dernière, les deux modèles étaient tarifés comme tels:

Samsung Galaxy S20 – 799 £

Samsung Galaxy S20 5G – 899 £ / 899 $

Samsung Galaxy S20 FE – 599 £

Samsung Galaxy S20 FE 5G – 699 £ / 699 $

Comme vous pouvez le voir, il existe deux variantes du S20 FE au Royaume-Uni (4G et 5G), mais les États-Unis sont uniquement 5G, avec la même chose pour le Galaxy S20. Il semble probable que cela puisse continuer en 2021, le réseau 5G étant toujours lentement en ligne et uniquement disponible dans les grandes villes.

Donc, si Samsung adopte le même prix en 2021, nous espérons que les deux variantes britanniques arriveront à 599 £ (4G) et 699 £ (5G), la version 5G solitaire américaine coûtant 699 $.

Quelles fonctionnalités seront incluses dans le Samsung S21 FE?

Avec la date de sortie potentielle si loin pour le moment, il n’y a pratiquement pas de nouvelles solides sur ce que le Samsung Galaxy S21 FE apportera, mais cela n’a pas arrêté quelques rumeurs qui commençaient à faire tourner le moulin.

WCCFTech rapporte que le nouveau modèle sera en quelque sorte une dégradation de la qualité par rapport au Galaxy S20 FE initial. Le principal domaine de compromis, dit-il, sera avec l’écran, qui pourrait être un panneau AMOLED à 60 Hz plutôt que celui à 120 Hz qui figurait sur son prédécesseur.

Cela sera contré en passant aux chipsets Exynos 2100 et Qualcomm Snapdragon 888 (variant selon le marché) avec de petites bosses à la fois sur les capteurs de la caméra et la taille de la batterie.

Spécifications Pro a d’autres idées, le site suggérant que le nouveau Galaxy S21 FE comportera un écran AMOLED 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Exynos 990 et quatre caméras arrière composées de 64MP f / 1,8 de large, 12MP f / 2,2 ultra- large, macro 5MP f / 2.4 et profondeur 5MP f / 2.2.

La seule chose qui semble raisonnablement certaine est que le Samsung Galaxy S21 FE apparaîtra réellement en 2021, comme l’a noté Max Weinbach, le fuyant technologique, a publié un tweet en novembre 2020 dans lequel il a déclaré que le S21 FE, ainsi que plusieurs autres modèles, faisaient partie de Samsung. plans pour la nouvelle année.

Les produits phares de Samsung à attendre cette année: S21 FE

S21

S21 +

S21 Ultra

Pliage en Z 3

Z Flip 3

Pliage en Z FE – Max Weinbach (@MaxWinebach)

15 novembre 2020

Nous devrons peut-être attendre trop longtemps pour savoir si ces rumeurs sont vraies, car Samsung organise son événement annuel Unpacked le 14 janvier, alors consultez le flux en direct pour voir si le Galaxy S21 FE est mentionné. Vous pouvez également lire notre tour d’horizon des meilleures offres Galaxy S20 FE pour voir si vous pouvez faire une bonne affaire.