Au cours des dernières années, la concurrence dans l’espace des composants a explosé. Alors que Nvidia et AMD s’affrontent dans l’espace GPU, ce dernier est également devenu le principal rival d’Intel en ce qui concerne les processeurs.

Intel reste le leader du marché, mais la récente Ryzen 5000 Series a propulsé les performances du côté AMD au niveau supérieur. Ces processeurs de bureau ont été les premiers à fonctionner sur la nouvelle architecture Zen 3 de la société, bien qu’ils aient depuis été rejoints par des puces mobiles axées sur les ordinateurs portables.

AMD décale généralement la sortie de son nouveau silicium, et ce n’est pas différent cette fois-ci. En avril 2021, la société a dévoilé le nouveau Ryzen 5000 G-Series, qui se concentre sur les jeux et la création de contenu. Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de sortie de l’AMD Zen 3 (Ryzen 5000)

Le Zen 3 et les nouveaux processeurs de bureau Ryzen 5000 Series ont été officiellement lancés lors de l’événement en ligne d’AMD le 8 octobre 2020.

Toutes les nouvelles puces de bureau de la série Ryzen 5000 ont ensuite été mises en vente à partir de 5 novembre. Vous pouvez les acheter maintenant sur le site Web d’AMD au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que chez une multitude de détaillants tiers.

Pour en savoir plus, découvrez où acheter la série AMD Ryzen 5000.

Prix ​​AMD Zen 3 (Ryzen 5000)

La série Ryzen 5000 a été confirmée comme la première génération de processeurs à être basée sur la nouvelle architecture Zen 3. Voici les prix suggérés par AMD, bien qu’ils puissent varier considérablement en fonction du détaillant auprès duquel vous achetez:

Ryzen 9 5950X – 735,84 £ / 799 $ US

– 735,84 £ / 799 $ US Ryzen 9 5900X – 505,61 £ 549 $ US

– 505,61 £ 549 $ US Ryzen 7 5800X – 413,51 £ / 449 $ US

– 413,51 £ / 449 $ US Ryzen 5 5600X – 275,36 £ / 299 $ US

Les prix américains sont tous une légère augmentation par rapport aux processeurs équivalents de la série Ryzen 3000 (749 $, 499 $, 399 $, 249 $), mais AMD espère que les mises à niveau importantes qu’ils fournissent justifieront la modeste hausse du RRP. Surtout, ils restent à peu près en ligne avec les puces Rocket Lake de 11e génération d’Intel.

Spécifications et fonctionnalités de la série AMD Zen 3 / Ryzen 5000

Avec Zen 3, AMD affirme avoir amélioré «tous les aspects du processeur». Cela inclut une fréquence plus élevée, des instructions par horloge plus élevées (IPC) et une latence plus faible, grâce à une refonte importante de ses composants internes.

La société a également déclaré que Zen 3 offre les meilleures performances de jeu et des performances à un seul thread. AMD dit que les sauts en avant du Zen 3 sont censés être encore plus importants sur la série Ryzen 5000 de puces de bureau, la première à être basée sur Zen 3.

Les quatre processeurs annoncés sont principalement destinés aux joueurs, AMD affirmant que le Ryzen 5900X haut de gamme offrira une amélioration moyenne du FPS de 26% par rapport à la génération précédente. La société a également déclaré que la série Ryzen 5000 était plus rapide que l’équivalent d’Intel en termes de performances de jeu, monothread et multithread. Il offre également jusqu’à 2,8 fois la vitesse d’horloge.

Voici un résumé des quatre nouveaux processeurs annoncés:

Ryzen 9 5950X – 16 cœurs, 32 threads, boost jusqu’à 4,9 GHz, 105 W

– 16 cœurs, 32 threads, boost jusqu’à 4,9 GHz, 105 W Ryzen 9 5900X – 12 cœurs, 24 fils, boost jusqu’à 4,8 GHz, 105 W

– 12 cœurs, 24 fils, boost jusqu’à 4,8 GHz, 105 W Ryzen 7 5800X – 8 cœurs, 16 threads, boost jusqu’à 4,7 GHz, 105 W

– 8 cœurs, 16 threads, boost jusqu’à 4,7 GHz, 105 W Ryzen 5 5600X – 6 cœurs, 12 threads, boost jusqu’à 4,6 GHz, 65 W

Les premiers benchmarks de la série Ryzen 5000 ont été partagés par APISAK sur Twitter, et révèlent des résultats impressionnants:

Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 6 cœurshttps: //t.co/Gn40da5Moa pic.twitter.com/RI3ctoc6Wm – APISAK (@TUM_APISAK)

18 octobre 2020

Les principaux résultats à retenir ici sont pour le Ryzen 5 5600X, qui a marqué 255,22 GOPS au test arithmétique du processeur et 904,38 Mpix / s au test multimédia du processeur. Cela ne vous dira peut-être rien à moins que vous n’ayez des connaissances spécialisées, mais l’équivalent Core i5-10600K n’a marqué que 224,07 GOPS et 662 Mpix / s dans les mêmes tests.

Le Ryzen 5 5600X semble également bien performer dans les benchmarks Cinebench:

Son score monocœur de 258cb et son score multicœur de 2040cb font sortir le Core i5-10600K équivalent d’Intel. Ce processeur a tendance à obtenir environ 200 cb et 1450 cb dans les mêmes tests. Un tweet ultérieur du même utilisateur montre des gains de performances similaires pour les Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X haut de gamme.

Geekbench 5

AMD Ryzen 9 5950X

1575 – 13605https: //t.co/zzaR6h6zWY AMD Ryzen 9 5900X

1605 – 12869https: //t.co/n8Lp2EEzHT – APISAK (@TUM_APISAK)

20 octobre 2020

Geekbench 5 est largement reconnu comme un test assez précis des capacités de performance, et les scores simples et multicœurs des processeurs Ryzen 9 placent AMD dans une ligue à part. À titre de comparaison, le Core i9-10900K actuel d’Intel obtient respectivement 1 393 et ​​10 689 résultats dans les mêmes tests.

Bien entendu, nous devons garder à l’esprit que les benchmarks ne sont pas toujours l’indicateur de performance le plus précis pour de nombreux utilisateurs. Sans tester les appareils par nous-mêmes, il est difficile de déterminer dans quelle mesure cela changera l’utilisation quotidienne. Cependant, sur le papier, Intel a un déficit important à combler avec ses prochaines puces Rocket Lake.

Comme il a été largement répandu, AMD a ignoré la série 4000 dans sa gamme de processeurs de bureau. Cette marque s’applique exclusivement aux puces d’un ordinateur portable, bien que nous ayons depuis vu un successeur dans la série Ryzen 5000 (mobile). Cependant, tous ces processeurs n’utilisent pas la nouvelle architecture Zen 3.

Nous avons également un article sur la place de la série Ryzen 5000 dans le paysage des processeurs de bureau: la série Ryzen 5000 définit la norme d’or pour les performances de bureau.

La série Ryzen 5000 est extrêmement bien adaptée pour les jeux, mais AMD a maintenant révélé des puces spécialement conçues pour être intégrées au matériel de bureau. Connus sous le nom de Ryzen 5000 G-Series, ils offrent la flexibilité des fabricants d’équipement d’origine (OEM) lorsqu’il s’agit de produire des PC utilisant le dernier silicium AMD. Le Ryzen 7 5700G haut de gamme n’offre pas autant de puissance que les puces autonomes, mais 8 cœurs, 16 threads et une vitesse d’horloge maximale de 4,6 GHz devraient suffire aux joueurs et aux créateurs de contenu. Voici le récapitulatif complet de la série G:

Ryzen 7 5700G – 8 cœurs, 16 threads, boost jusqu’à 4,6 GHz, 65 W

Ryzen 7 5700GE – 8 cœurs, 16 threads, boost jusqu’à 4,6 GHz, 35 W

Ryzen 7 5700GE – 8 cœurs, 16 threads, boost jusqu’à 4,6 GHz, 35 W Ryzen 5 5600G – 6 cœurs, 12 threads, boost jusqu’à 4,4 GHz, 65 W

Ryzen 5 5600GE – 6 cœurs, 12 threads, boost jusqu’à 4,4 GHz, 35 W

Ryzen 5 5600GE – 6 cœurs, 12 threads, boost jusqu’à 4,4 GHz, 35 W Ryzen 3 5300G – 4 cœurs, 8 fils, jusqu’à 4,2 GHz boost, 65 W

Ryzen 5 5300GE – 4 cœurs, 8 fils, jusqu’à 4,2 GHz boost, 35 W

Toutes ces puces sont livrées avec la carte graphique intégrée Radeon d’AMD, tandis que l’inclusion des processeurs Ryzen 3 devrait signifier que les PC de bureau et les ordinateurs portables Ryzen 5000 deviennent plus abordables.

Zen 3 utilise toujours un procédé 7 nm mais est passé à la lithographie ultraviolette extrême (EUV). On pense que cela permettra une augmentation de 20% des performances ainsi qu’une diminution de 10% de la consommation d’énergie.

Comme le rapporte ExtremeTech, le Zen 3 devrait être la dernière génération à venir avec la mémoire DDR4 (AM4), avant qu’AMD ne passe à la DDR5 pour 2021. Cela signifie qu’il est peu probable qu’il y ait des améliorations notables dans ce domaine, même si les performances étaient déjà excellentes sur Zen 2 .

Dans un article officiel sur Reddit, AMD a révélé plus tôt que l’architecture Zen 3 prend en charge les cartes mères X470 et B450 actuelles de la société. Un article ultérieur de la communauté AMD a confirmé que les cartes mères X570 et B550 seraient également prises en charge, mais aucune des séries antérieures à 500. Si vous utilisez du matériel plus ancien, cela signifie que vous devrez passer à une nouvelle carte mère.

Pour en savoir plus sur ce dont vous aurez besoin pour exécuter les derniers processeurs, consultez: Mon PC est-il compatible avec la série AMD Ryzen 5000?

Cependant, un tweet maintenant supprimé du constructeur de PC personnalisé PowerGPU suggérait qu’un nombre important de processeurs Ryzen série 5000 étaient DOA (morts à l’arrivée), ce qui signifie qu’il ne fonctionnerait pas du tout. UNE tweet de suivi, qui est toujours en ligne, a suggéré que 6% des 320 puces Ryzen 5000 achetées étaient défectueuses, ce qui porte le chiffre à environ 19 processeurs.

Le même récit a également suggéré qu’il ne s’agissait pas d’un problème isolé:

A pris 2 secondes pic.twitter.com/Vp265T4ksT – PowerGPU® (@PowerGPU)

14 février 2021

Bien sûr, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un nouveau processeur peut ne pas fonctionner avec votre configuration existante, les problèmes de carte mère étant la cause la plus probable. Néanmoins, il est inquiétant d’entendre parler de toutes nouvelles puces ne fonctionnant pas correctement dès la sortie de la boîte.

Si la gamme Ryzen 5000 n’offre pas suffisamment de performances pour vous, vous serez heureux d’apprendre que le processeur le plus puissant d’AMD sera bientôt disponible à l’achat en tant que composant autonome. Comme le rapporte AnandTech, le Threadripper Pro sera bientôt mis en vente après la fin de l’accord d’exclusivité d’AMD avec Lenovo. L’accord signifiait auparavant que des appareils comme la ThinkStation P620 avaient les premiers dibs sur les puces, mais ce ne sera plus le cas. Bien que nous ne connaissions pas le prix exact, le Threadripper Pro sera beaucoup plus cher que même le Ryzen 9 5950X.

Si cela ne vous suffit pas, AMD a également annoncé que les processeurs de bureau Ryzen Threadripper Pro sont désormais disponibles dans le monde entier. Décrit comme « le processeur ultime pour la station de travail professionnelle », le nouveau Puces 3995WX, 3975WX et 3955WX offrent jusqu’à 64 cœurs, 8 canaux de mémoire et 128 voies PCIe Gen 4. Ils sont basés sur le processeur 7 nm et seront intégrés à de nombreux ordinateurs de bureau haut de gamme.

Parallèlement à l’annonce du Zen 3, AMD a également confirmé que l’architecture Zen 4 était sur la bonne voie et en cours de développement. C’est à ce moment-là que l’entreprise devrait passer à un processus de 5 nm, bien que cela n’arrive peut-être pas avant 2022.

AMD a lancé les puces pour ordinateur portable Ryzen 5000 au CES en janvier 2021, la plupart des nouvelles puces étant basées sur l’architecture Zen 3. Les fans de bureau seront plus intéressés par la série de GPU « Big Navi » récemment sortie, connue sous le nom de Radeon RX 6000 Series.

Dans la perspective de la prochaine génération, nous avons déjà un guide de la série Ryzen 6000, que nous nous attendons à ce que les puces pour ordinateurs de bureau commencent à l’automne.