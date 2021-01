Motorola a dévoilé l’Edge S en Chine, et c’est le premier téléphone au monde équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 870.

Si vous avez suivi des rumeurs, vous pouvez reconnaître l’Edge S comme le téléphone qui portait le nom de code « Moto Nio », mais pour ajouter au désordre, on dit maintenant qu’il aura un troisième nom et sera expédié dans le monde entier sous le nom de Moto G100. Confus? Nous aussi.

Quand le Motorola Edge S sortira-t-il?

Le Moto Edge S a été dévoilé en Chine le 27 janvier et est actuellement disponible en précommande là-bas avant une sortie complète le 3 février.

En ce qui concerne le reste du monde, le leaker Evan Blass rapporte que l’Edge S sera lancé dans le monde cette année sous le nom de Moto G100 – répondant à l’affirmation de Motorola de décembre dernier selon laquelle il apporterait un chipset Snapdragon 8-series à la gamme Moto G quelque 2021.

Combien coûte le Motorola Edge S / G100?

En Chine, le Moto Edge S commence à CNY ¥ 1999 (225 £ / 310 $ US) pour la variante de base livrée avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La version 8 Go + 128 Go coûte 2399 ¥ (270 £ / 370 $), tandis que le modèle 8 Go + 256 Go coûte 2799 ¥ (315 £ / 430 $).

Si et quand le téléphone sera lancé dans le monde entier sous le nom de G100, il est probable que nous ne verrons pas ces trois configurations, et il est également probable que les prix seront un peu plus élevés que ces conversions, ce qui en fera l’un des téléphones G les plus chers que nous » J’ai encore vu – pas de grande surprise, étant donné les spécifications plus élevées.

Quelles sont les spécifications du Moto Edge S / G100?

Alors, en parlant de spécifications, qu’obtenons-nous avec l’Edge S?

Tout d’abord, comme déjà mentionné, le téléphone est alimenté par le Snapdragon 870 et est en fait le premier appareil à être lancé avec la nouvelle puce. Le 870 est vraiment un Snapdragon 865 ++, offrant encore une autre version du produit phare 2020 865 avec son noyau principal overclocké à 3,2 GHz.







J’ai mentionné le stockage et la RAM ci-dessus, mais en gros, vous pouvez obtenir 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. La batterie est de 5000 mAh, avec une charge rapide de 20 W pour la recharger, et vous obtenez également une classification IP52, un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation et même une prise casque.

L’écran est un grand panneau LCD FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien que curieusement il soit plat plutôt que courbe – ce qui nous fait nous demander pourquoi il porte le nom « Edge » en Chine, car c’était en partie l’écran incurvé qui mettez de côté le Moto Edge d’origine du reste de la gamme de l’entreprise.

Vous remarquerez également la configuration de la double caméra selfie à l’avant du téléphone, avec une caméra principale de 16 Mpx et une ultra-large de 8 Mp pour la compléter – une configuration similaire à celle du Moto G 5G Plus de l’année dernière.







Au dos – disponible dans les couleurs ‘Emerald Ryuko’ et ‘Early Sunny’, qui ressemblent à du bleu et à l’argent à mes yeux – vous verrez un tableau de quatre caméras. La caméra principale mesure 64Mp, rejointe par un grand angle de 16Mp, un capteur de profondeur de 2Mp et un capteur ToF.

Voici la liste complète des spécifications de l’Edge S:

Android 11

Qualcomm Snapdragon 870

6/8 Go de RAM

Stockage de 128/256 Go

Écran LCD 6,7 pouces FHD +, 90 Hz, HDR10

Caméra: Caméra principale 64Mp, f / 1.7 Caméra ultra-large 16Mp Capteur de profondeur 2Mp Capteur ToF Caméra selfie principale 16Mp Caméra selfie ultra-large 8Mp

Batterie 5000mAh

Charge rapide de 20 W

IP52

Prise casque

Capteur d’empreintes digitales latéral

168,4 x 74 x 9,7 mm

215 g

