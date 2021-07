Date de sortie, prix et spécifications du modèle Nintendo Switch OLED

Les fans ont passé une grande partie des dernières années à se demander si la prochaine console Switch de Nintendo s’appellerait la Switch Pro ou la Switch 2, et bien sûr, la société de Kyoto a réussi à nous surprendre avec la Switch (modèle OLED).

C’est pour donner à la nouvelle console son nom officiel un peu maladroit, crochets inclus. Cela donne au moins la nouvelle fonctionnalité de base – un écran OLED plus grand de 7 pouces – mais Nintendo a intégré quelques autres mises à niveau, sans parler d’un coloris blanc chic.

Ceux qui espèrent des améliorations de performances au-delà de l’affichage pourraient cependant être déçus, sans aucune mention d’un nouveau processeur ou GPU, et aucun signe de la prise en charge graphique 4K tant rumeur.

Voici tout ce que nous savons sur la Nintendo Switch OLED.

Quand sortira la Nintendo Switch OLED ?

Nintendo a confirmé que la nouvelle version OLED de la Switch sortira le 8 octobre – le même jour, la société lance Metroid Dread, le nouvel opus 2D de la série de science-fiction préférée des fans.

Cela signifie que la nouvelle version arrive un peu plus de quatre ans après le Switch d’origine, et presque exactement deux ans après le Switch Lite – qui resteront tous deux en vente pour le moment, offrant aux fans trois Switchs parmi lesquels choisir.

Combien coûte le nouveau Switch ?

Le modèle Switch OLED coûtera 349,99 $, bien que nous attendions toujours de savoir combien cela coûtera dans le reste du monde.







C’est une augmentation de 50 $ par rapport au modèle régulier de 299 $ – qui reste officiellement à ce prix – ce qui suggère qu’au Royaume-Uni, le Switch OLED pourrait coûter 329 £, ce qui serait 50 £ de plus que les 279 £ du Switch standard.

En Europe, 349 € semblent probables, car le Switch régulier correspond aux États-Unis ici à 299 €.

Quoi de neuf dans le commutateur OLED ?

Alors que les fans espéraient une mise à niveau sérieuse du Switch – pour justifier ce nom Pro rumeur – au lieu de cela, le Switch (OLED) est un pas en avant plus conservateur.

Plus particulièrement, il ne fait pas semblent inclure des mises à niveau réelles des performances de base et ne prendront pas en charge la sortie vidéo 4K – deux attentes clés des joueurs.







Pourtant, il y a beaucoup de nouveautés, alors voici ce qui a changé.

Écran OLED 7 pouces

Le premier grand changement est dans le nom.

Le Switch (OLED) dispose – vous l’aurez deviné – d’un écran OLED. Nintendo dit que le nouvel écran est plus vibrant, avec « des couleurs vives et un contraste élevé ».

Il est également plus grand, à 7 pouces – par rapport à un écran de 6,2 pouces sur le commutateur d’origine. La console elle-même n’est que légèrement plus grande – elle mesure environ 0,1 pouce de plus – de sorte que l’écran plus grand a plutôt été obtenu en rétrécissant la lunette, il y a donc des barres noires beaucoup plus petites autour de l’écran de la console.

Nintendo n’a mentionné aucun changement de résolution, il semble donc probable que l’écran portable soit toujours plafonné à 720p, avec une sortie TV limitée à 1080p – si vous voulez 4K, vous devrez continuer à attendre.

Jeu de couleurs blanc

Avant de repérer l’écran OLED, vous remarquerez peut-être la nouvelle finition blanche et lisse du Switch OLED.

Non seulement les deux Joy-Con de la console sont maintenant blancs, mais il en va de même du nouveau dock – plus à ce sujet dans un instant.







Si vous préférez le coloris classique, le Switch OLED sera également disponible avec un dock noir et des Joy-Cons Neon Red et Neon Blue – tout comme le Switch original.

Grâce au maintien de la taille par Nintendo, tout Switch Joy-Con existant fonctionnera avec le nouveau matériel, vous ne serez donc pas limité aux couleurs par défaut si vous n’êtes pas un fan.

Béquille plus large

Un autre petit ajustement matériel est une amélioration de la béquille en plastique à l’arrière de la console.







Premièrement, il est maintenant beaucoup plus large – presque toute la longueur de la console. Cela devrait la rendre beaucoup plus stable que la béquille plus petite de l’original, qui était assise sur un côté et laissait la console un peu déséquilibrée.

Tout aussi important, la béquille est désormais réglable, vous permettant de choisir parmi quelques angles spécifiques pour asseoir la console pour jouer sur une table – un peu de flexibilité supplémentaire bienvenue.

port LAN

Nous avons déjà évoqué la nouvelle version blanche du dock. mais ce n’est pas sa seule surprise. Quelle que soit la couleur que vous choisissez, le nouveau Switch OLED est livré avec une station d’accueil qui comprend un port LAN, vous permettant de connecter la console à Internet filaire pour des vitesses plus rapides et une stabilité améliorée.







Il convient de noter que vous pouvez toujours utiliser le commutateur OLED avec les stations d’accueil existantes et que vous pouvez utiliser le commutateur standard dans la nouvelle station d’accueil – et le port LAN fonctionnera également avec l’ancien matériel.

Plus de stockage

Nintendo n’a pas apporté une grande mise à niveau aux spécifications de base du Switch, mais il y a une amélioration : le stockage interne a doublé, passant de 32 Go à 64 Go.

Étant donné qu’une grande partie de ces 32 Go était en fait réservée au système d’exploitation de la console, il s’agit en fait de plus du double de l’espace de stockage disponible.

Le commutateur OLED restera également compatible avec les cartes microSD, ce qui sera probablement toujours nécessaire pour la plupart des personnes possédant des collections de jeux numériques sérieuses.

Haut-parleurs améliorés

La dernière mise à niveau matérielle est ce que Nintendo appelle « l’audio amélioré » des haut-parleurs intégrés, bien que la société n’ait pas précisé ce qui a changé.

Il y a cependant une omission notable : Nintendo n’a pas mentionné l’ajout de la prise en charge des écouteurs Bluetooth, l’une des mises à niveau les plus demandées par rapport au matériel d’origine. Il semble donc que vous aurez toujours besoin d’utiliser des écouteurs filaires pour écouter l’audio du jeu en déplacement.