Date de sortie, prix et spécifications du MacBook Pro M1 16 pouces

Apple a mis à jour la plupart de ses MacBook en 2020 pour inclure son nouveau processeur M1, et cette tendance devrait se poursuivre en 2021 avec l’introduction d’un MacBook Pro 16 pouces remanié avec le nouveau silicium. Nous rassemblons toutes les rumeurs et actualités entourant l’arrivée prévue du produit phare d’Apple, le MacBook Pro.

Comme Apple n’a pas encore confirmé l’existence d’un MacBook Pro 16 pouces, il n’y a pas de date de lancement officielle pour le moment. Traditionnellement, les nouveaux MacBook Pro sont arrivés vers octobre ou novembre, mais avec la perturbation causée par le coronavirus, ainsi que le désir d’Apple de déplacer tous ses ordinateurs sur la plate-forme M1 dès que possible, il se pourrait que le nouveau modèle apparaisse plus tôt que cela.

Certains analystes du secteur ont laissé entendre que le nouveau MacBook Pro M1 16 pouces pourrait arriver dès mars, en raison d’un nouveau modèle à 12 cœurs qui devrait sortir. Il est vrai que cela pourrait être le MacBook Pro M1 14 pouces très répandu, il n’y a donc toujours rien de précis à savoir si nous verrons un modèle 16 pouces remanié avant Pâques.

Macrumours a récemment rapporté que l’un des analystes les plus fiables des produits Apple, Ming-Chi Kuo, a dit aux investisseurs de ne pas s’attendre à ce que le MacBook Pro M1 16 pouces avant le troisième trimestre de 2021. Bloomberg a également signalé un calendrier de sortie similaire, il se pourrait donc que Apple réserve la mise à jour jusqu’à l’automne.

Combien coûtera le MacBook Pro M1 16 pouces?

Comme il n’y a eu qu’une seule génération de MacBook Pro 16 pouces, qui a été introduit en 2019, il n’y a pas grand-chose à faire en termes de guide de tarification.

Les deux options actuelles sont tarifées comme suit:

-génération Intel Core i7 – 2399 £ / 2399 $ US / 3799 AU $ MacBook Pro 16 pouces 2,3 GHz 8 cœurs 9e-génération Intel Core i9 – 2799 £ / 2799 $ US / 4399 AU $

Avec les précédentes mises à jour M1 du MacBook Air M1 et du MacBook Pro M1 13 pouces sans augmentation de prix, nous espérons que la même chose restera vraie pour le modèle 16 pouces.

À quelles fonctionnalités faut-il s’attendre avec le MacBook Pro M1 16 pouces?

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui pourrait être inclus dans un MacBook Pro 16 pouces mis à jour. Voici ce qui a été suggéré jusqu’à présent.

Processeur

Comme mentionné ci-dessus, certains pensent qu’Apple pourrait être sur le point de dévoiler un nouveau processeur M1 12 cœurs en 2021. Ce serait un pas en avant par rapport aux options 6 cœurs et 9 cœurs actuellement disponibles sur le MacBook Pro 16 pouces. Mais il y a d’autres rumeurs sur la puce à 12 cœurs qui pourraient concerner le MacBook Pro 14 pouces, tandis que son grand frère obtient une variante à 16 cœurs.

Cela a déjà été surnommé le M1X dans certains trimestres, mais bien sûr, rien n’a été confirmé au moment de la rédaction de cet article.

Refonte

Conformément aux conceptions plus angulaires des iPhone et iPad récents, on s’attend à ce que le MacBook Pro M1 16 pouces présente une approche industrielle similaire avec des bords plus carrés remplaçant les courbes actuelles. Apple pourrait également sonner le glas de la Touch Bar, car elle revient aux touches plutôt qu’à la bande animée qui divise les utilisateurs depuis son introduction il y a plusieurs années.

Les autres fonctionnalités de retour qui seront bien accueillies par de nombreux utilisateurs de Mac à long terme sont le connecteur de charge MagSafe et le lecteur de carte SD (les photographes du monde se réjouissent!). Les deux ont été rapportés par The Verge, qui a une fois de plus obtenu les détails de Ming-Chi Kuo.

ID de visage

Il y a déjà eu des rapports de code dans macOS Big Sur mentionnant des caméras True Depth, il semble donc probable que nous pourrions voir l’ajout de Face ID aux Mac dans un proche avenir. La question de savoir si cette fonctionnalité sera intégrée au nouveau MacBook Pro M1 16 pouces reste incertaine, mais à tout le moins, nous l’espérons, mais Apple met à niveau les webcams plutôt décevantes de ses ordinateurs portables, d’autant plus que nous avons été obligés de les utiliser de plus en plus pendant le pandémie mondiale.

WiFi 6

Une chose qui semble presque certaine est que le nouveau MacBook Pro M1 16 pouces sera doté de capacités Wi-Fi 6. Nous l’avons déjà vu sur le MacBook Pro M1 13 pouces, il est donc judicieux de supposer que la mise à jour 2021 suivra.

