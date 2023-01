Date de sortie, prix et spécifications du Mac Mini 2023

Le Mac Mini a été l’un des premiers appareils à passer à Apple Silicon, après avoir été équipé de la puce M1 d’origine en 2020. À partir de 699 $ / 699 £, c’était un excellent moyen d’obtenir des performances haut de gamme sans le prix à payer. correspondre.

Mais sans nouveau modèle depuis deux ans, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple avait complètement annulé le Mac Mini. Heureusement, cela ne s’est pas concrétisé, et le tout nouveau modèle 2023 semble avoir valu la peine d’attendre.

Parallèlement aux mises à niveau de la puce M2 de 2022 et du tout nouveau M2 Pro, Apple a réussi à baisser le prix de départ, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le nouveau Mac Mini ?

Apple a officiellement annoncé le Mac Mini 2023 via un communiqué de presse sur 17 janvier 2023. Dans le même temps, la société a également dévoilé un nouveau MacBook Pro et les puces qui l’alimentent – M2 Pro et M2 Max.

Les précommandes ont été mises en ligne immédiatement, avant la sortie le 24 janvier 2023.

Combien coûte le nouveau Mac Mini ?

Malgré les mises à niveau M2 et M2 Pro, Apple a rendu le nouveau Mac Mini moins cher que le modèle 2020. Il y a 100 $ de réduction sur le prix de départ aux États-Unis, mais 50 £ de réduction au Royaume-Uni. Voici un résumé des trois modèles :

Mac Mini – Processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs, 8 Go de RAM, SSD 256 Go – 599 $ / 649 £

Mac Mini – Processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs, 8 Go de RAM, SSD 512 Go – 799 $ / 849 £

Mac Mini – Processeur 10 cœurs, GPU 16 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 512 Go – 1 299 $ / 1 399 £

Pomme

Quelles sont les nouvelles spécifications et la conception du Mac Mini ?

La refonte supposée du Mac Mini ne s’est pas concrétisée, il n’y a donc que deux mises à niveau à noter. Le passage des ports Thunderbolt 3 aux ports Thunderbolt 4 USB-C est relativement mineur, mais l’autre changement principal est beaucoup plus important.

Sur le modèle 2023, vous pouvez choisir entre le M2 standard et le M2 Pro, ce dernier étant annoncé en même temps.

La configuration M2 est une mise à niveau utile par rapport au M1 dans le modèle 2020, Apple revendiquant des vitesses GPU jusqu’à 35 % plus rapides grâce aux deux cœurs supplémentaires — c’est maintenant un GPU 10 cœurs. Il n’y a encore que quatre cœurs de processeur, mais les vitesses du processeur sont encore censées être jusqu’à 18 % plus rapides.

Mais le M2 Pro fait passer les choses au niveau supérieur, même s’il est dépassé par le M2 Max haut de gamme. Comme toutes les puces Apple Silicon jusqu’à présent, il utilise le processus 5 nm, mais le combine désormais avec 40 milliards de transistors, soit le double de la quantité trouvée dans le M2 ordinaire.

Pomme

Apple vous permet de choisir entre 8 ou 10 cœurs de processeur sur le nouveau Mac Mini, ce dernier étant composé de huit cœurs de performance et de quatre cœurs d’efficacité. Cela le rend soi-disant jusqu’à 20% plus rapide que même le M1 Pro, qui était lui-même une mise à niveau significative par rapport au M1.

Le GPU 10 cœurs est toujours là, mais il existe également une option pour un énorme GPU 16 cœurs et un cache L2 plus grand. L’affirmation d’Apple de vitesses graphiques jusqu’à 30 % plus rapides fait référence à un modèle avec un GPU 19 cœurs, mais le nouveau Mac Mini ne devrait pas être loin.

Des applications telles qu’Affinity Photo, Final Cut Pro et Resident Evil Village sont toutes mises en évidence comme des applications qui verront un grand avantage avec M2 Pro. Il reste à voir à quel point l’amélioration est notable par rapport au M1 du Mac Mini 2020.

Tout le reste ici reste le même, y compris les autres ports – HDMI, Ethernet et une prise casque 3,5 mm.

Contenu connexe