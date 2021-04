Le Poco X3 NFC de Xiaomi est l’un des téléphones économiques les plus puissants du marché, offrant des spécifications prêtes pour les joueurs à un prix extrêmement abordable, en partie en ignorant le support 5G.

Le X3 a maintenant été rejoint dans le monde entier par le X3 Pro, une variante encore plus puissante qui parvient d’une manière ou d’une autre à atteindre le même prix que l’original tout en offrant des spécifications de base plus solides.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Poco X3 NFC et X3 Pro, y compris quand et où vous pourrez acheter la nouvelle version.

Quand les Poco X3 et X3 Pro sont-ils sortis?

Le Poco X3 a été lancé le 7 septembre et est maintenant en vente au Royaume-Uni sur le site Web de Xiaomi ou amazon Royaume-Unis. Nous avons examiné le téléphone peu de temps après le lancement, alors lisez-le maintenant et découvrez pourquoi nous presque lui a donné cinq étoiles.

Le Poco X3 Pro a été annoncé aux côtés du Poco F3 le 22 mars 2021, et est également en vente maintenant, via le site Poco ou Amazone.

Combien coûtent les Poco X3 et X3 Pro?

Le Poco X3 a été lancé au Royaume-Uni dans deux spécifications:

6 Go de RAM + 64 Go de stockage – 199 £

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 249 £

Le prix rend le Poco X3 éligible à notre meilleur tableau de téléphone économique et réduit également le prix de 329 £ du Pocophone F1, ce qui se rapproche le plus d’un prédécesseur britannique du téléphone.

Ses principaux concurrents à ce prix sont le Realme 7, le Redmi Note 9S de Xiaomi et l’Oppo A9 2020.







Le Poco X3 Pro coûte en quelque sorte le même prix, malgré des spécifications plus solides – nous nous attendons donc à voir les prix baisser pour le modèle régulier. Voici ce que le Pro vous coûtera:

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 199 £ / 249 €

8 Go de RAM + 256 Go de stockage – 249 £ / 299 €

Qu’en est-il des spécifications et des fonctionnalités du Poco X3?

Le Poco X3 NFC contient des spécifications impressionnantes compte tenu du prix qu’il atteint:

Processeur Snapdragon 732G

Écran LCD 6,67 pouces 120 Hz

Caméra principale 64Mp

Batterie de 5160 mAh

Charge rapide de 33 W

Pour un téléphone de moins de 200 £, c’est une fiche technique solide, ce qui n’est vraiment pas une surprise de la part de Poco.







C’était l’un des premiers téléphones à utiliser le Snapdragon 732G de Qualcomm, qui offre des performances de milieu de gamme vraiment solides, en particulier dans les jeux, ce qui le rend assez puissant pour le prix. Il convient de noter qu’il n’y a pas de prise en charge de la 5G, il s’agit donc d’un téléphone uniquement 4G.

Comme mentionné ci-dessus, il est livré avec 6 Go de RAM et votre choix de stockage de 64 Go ou 128 Go. Si cela ne suffit pas, il existe également un stockage extensible, avec jusqu’à 256 Go supplémentaires.

L’écran LCD de 6,67 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 240 Hz, avec prise en charge HDR10 et une impressionnante gamme de couleurs DCI-P3 de 87% – ce qui signifie que la précision des couleurs doit être incroyable. Il n’est interrompu que par une petite caméra selfie perforée au centre, qui offre des prises de vue de 20Mp.







Il y a quatre caméras à l’arrière, disposées dans un module de caméra assez inhabituel. L’objectif principal est un 64Mp, f / 1.73 avec le capteur Sony IMX682 (curieusement un léger déclassement par rapport à l’IMX686 dans le Poco X2) qui utilise un binning de pixels 4 en 1. Il est soutenu par un capteur de profondeur 13Mp ultra-large, 2Mp et 2Mp de profondeur. Il gérera également l’enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde.

Ensuite, il y a l’énorme batterie de 5160 mAh. Poco dit que le téléphone devrait durer deux jours d’utilisation modérée, et avec cette capacité, il le pourrait honnêtement. La charge rapide de 33 W est également assez fastidieuse et devrait vous permettre de récupérer plus de 60% de la batterie en seulement une demi-heure de charge.

Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté intégré au bouton d’alimentation, deux haut-parleurs stéréo, une résistance à l’eau IP53, une prise casque de 3,5 mm et, enfin, un support NFC – au cas où vous ne pourriez pas deviner à partir du nom.

Il existe également une version non NFC lancée en Inde, simplement appelée Poco X3, et cela compense avec une batterie encore plus grande de 6000 mAh.

En ce qui concerne le logiciel, il exécute Android 10 hors de la boîte, en utilisant une version du MIUI12 de Xiaomi personnalisée pour Poco. La société a également promis trois ans de mises à jour pour le téléphone et rendra même disponibles les sources du noyau pour chaque patch pour les utilisateurs vraiment technophiles qui souhaitent modifier le système d’exploitation exactement à leur goût.

Il est disponible en deux couleurs: Shadow Grey et Cobalt Blue.

Qu’en est-il du Poco X3 Pro?

Les fans ont dû attendre un moment pour le Poco X3 Pro, qui est arrivé six mois complets après le X3 original. Pourtant, il semble que cela vaut la peine d’attendre, avec quelques mises à niveau clés.







Le plus gros changement concerne le chipset: au lieu du Snapdragon 732G, le X3 Pro fonctionne sur le tout nouveau Snapdragon 860 conçu sur mesure. Il s’agit essentiellement d’une version overclockée du produit phare 2019. Snapdragon 855.

Comme le 732G et le 855, le 860 est toujours une puce 4G. Mais en utilisant l’ancienne architecture phare, c’est désormais la puce de téléphone 4G la plus puissante du marché. En supposant qu’il offre des performances légèrement meilleures que le 855 – ce qu’il devrait, avec le processeur Kryo 485 désormais cadencé pour atteindre 2,96 GHz à des performances optimales – cela devrait offrir une amélioration d’environ 50% des performances du processeur sur le X3 NFC.

Il est associé à des options de RAM et de stockage plus élevées – 6 Go + 128 Go et 8 Go + 526 Go – ce qui devrait aider à maximiser les performances du nouveau chipset. Le stockage utilisé est également le standard UFS 3.1 le plus rapide.

Les spécifications de la caméra ont également changé, mais pas de beaucoup. Les seuls changements concernent les deux objectifs arrière principaux: le tireur principal passe de 64Mp à un capteur plus petit de 48Mp, bien que l’ouverture légèrement plus grande f / 1,79 devrait aider à compenser une partie de cela. C’est une histoire similaire sur l’ultra-large, qui passe de 13Mp à 8Mp, bien que l’ouverture reste inchangée ici. Les autres objectifs, y compris la caméra selfie, sont les mêmes qu’auparavant.

Ailleurs, les choses ont moins changé. Le Pro a le même écran LCD 6,67 pouces, 120 Hz (avec la petite mise à niveau vers Gorilla Glass 6, à partir de 5); le même poids et les mêmes dimensions; et la même charge de 33 W et la même batterie de 5160 mAh que le X3 NFC – mais notez que cela signifie un plus petit batterie que le modèle non NFC de l’Inde. Bien que, oui, le Pro prend également en charge NFC, depuis que vous l’avez demandé.







Le design est également remarquablement similaire, bien que le Pro soit disponible en trois nouvelles options de couleur: Phantom Black, Frost Blue et Metal Bronze.

Il lancera MIUI 12, en plus d’Android 11.

Si vous voulez savoir ce que nous pensons du X3 Pro, consultez notre discussion sur celui-ci et le Poco F3 dans notre podcast Fast Charge:

