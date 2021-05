Date de sortie, prix et spécifications des ordinateurs portables HP Victus 16, Omen 16 et 17

Depuis son lancement en 2016, la gamme Omen de HP s’est imposée comme l’une des principales marques de matériel de jeu. L’entreprise s’appuie aujourd’hui sur cette réputation avec le lancement du Victus 16, un tout nouvel appareil conçu pour les joueurs occasionnels. Avec un prix de départ inférieur à 800 £ / 800 $ US, c’est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus abordables de HP à ce jour.

Malgré cela, la Victus 16 (le nombre représentant la taille de l’écran en pouces) ne fait aucun compromis sur les performances. HP offre le choix entre les processeurs Intel et AMD axés sur les jeux, jusqu’à un Core i7-11800H ou Ryzen 7 5800H respectivement.

Bien sûr, si le prix est ce qui est le plus tentant, vous voudrez savoir ce que vous obtenez dans les modèles d’entrée de gamme. La version Intel semble comporter un Core i5-11400H, mais on ne sait pas ce que la variante AMD utilise – nous avons demandé à HP de clarifier cela.

Ce que nous savons, c’est que ce dernier utilise des graphiques intégrés Radeon RX 5500M, toutes les configurations coûteuses allant jusqu’aux GPU Nvidia RTX 30 Series (jusqu’au RTX 3060). La RAM commence à 8 Go, mais peut aller jusqu’à 32 Go.

L’écran IPS 16,1 pouces démarre en Full HD (1920 x 1080), mais peut être configuré jusqu’à QHD + (2560 x 1440) à 165 Hz. Tous les modèles sont également dotés de la technologie HP anti-éblouissement et à faible luminosité bleue.

Une lunette incroyablement fine donne à l’appareil un aspect et une sensation modernes, bien qu’il y ait encore de la place pour une webcam 720p. Cela aurait été bien de voir un capteur de meilleure qualité, compte tenu du temps que les gens ont passé récemment en appels vidéo.

En tant qu’ordinateur portable de jeu, le Victus 16 a été conçu avec la gestion thermique à l’esprit. Les larges bouches d’aération sont divisées en cinq sections pour augmenter le flux d’air, tandis que quatre caloducs aident à réduire les températures internes pendant les jeux. Le premier ajoute au design remarquable de l’appareil, qui comprend deux options de couleurs dynamiques et une rangée complète de haut-parleurs réglés par Bang & Olufsen.





La Victus 16 est conçue pour se fondre dans votre configuration existante. Image: HP



Il existe également une sélection de ports sains, avec un USB-C, trois USB-A, Ethernet, HDMI, une prise casque 3,5 mm et une broche intelligente pour le chargement. Cependant, on ne sait pas à quelle vitesse ce dernier chargera l’appareil.

Le HP Victus 16 commence à 799,99 £ / 799,99 $ US pour le modèle AMD, tandis que vous paierez au moins 849,99 $ US (probablement 849,99 £) pour une version Intel. Il sera mis en vente aux États-Unis en juin, avant d’arriver au Royaume-Uni et sur d’autres marchés en août.

Nouveaux Omen 16 et 17

Parallèlement à l’annonce de la Victus 16, HP a également révélé de nouvelles entrées dans sa gamme Omen de base. L’Omen 16 est une nouvelle taille pour la gamme, mais a beaucoup en commun avec la mise à jour Omen 17.

Les deux disposent des nouveaux processeurs Tiger Lake-H d’Intel (jusqu’au Core i9-11900H), bien que l’Omen 16 dispose également de modèles Ryzen de la série 5000.







Image: HP



Les derniers GPU discrets de Nvidia font leur apparition, mais le produit phare RTX 3080 n’est disponible que sur l’Omen 17. Les deux ont également jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage SSD.

Malgré les tailles d’écran légèrement différentes (16,1 pouces par rapport à 17,3 pouces), les appareils partagent la même résolution de 2560×1440, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 165Hz.

L’Omen 16 commence à 1299 £ / 1099 $ US, tandis que vous paierez au moins 1499 £ / 1369,99 $ US. Les ordinateurs portables arrivent aux États-Unis en juin avant d’arriver au Royaume-Uni et sur d’autres marchés en août. La disparité des prix est due au fait que différents modèles sont disponibles au Royaume-Uni et aux États-Unis – cela ne signifie pas que vous paierez beaucoup plus au Royaume-Uni.

Il reste à voir si l’un des trois nouveaux ordinateurs portables en fera notre meilleur tableau d’ordinateurs portables de jeu.