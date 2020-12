La popularité et le succès de la gamme Surface signifie que Microsoft est en mesure d’essayer de nouvelles choses avec son matériel de temps en temps. Cela était particulièrement vrai en octobre 2019, avec trois nouveaux appareils révélés.

Mais si le Surface Duo et le Surface Neo offrent peut-être une vision de l’avenir de l’informatique, le Surface Pro X a été conçu pour être utilisé ici et maintenant. Il s’agissait du premier appareil Windows sur Snapdragon de Microsoft, utilisant un processeur SQ1 personnalisé pour créer un 2-en-1 «Always On, Always Connected».