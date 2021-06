Date de sortie, prix et spécifications de Microsoft Surface Pro 8

Le Surface Pro est le PC 2-en-1 haut de gamme de Microsoft. Il a été renouvelé chaque année entre 2013 et 2019, mais tout a changé depuis.

Premièrement, nous n’avons vu aucune nouvelle Surface Pro en 2020, probablement en raison de la pandémie de coronavirus. Cela ne signifie pas pour autant que Microsoft a cessé de publier du nouveau matériel – les Surface Go et Surface Pro X de deuxième génération, le Surface Book de troisième génération et le nouveau Surface Laptop Go lancés la même année.

Ces appareils ont été rejoints par le Surface Pro 7+ en janvier 2021, mais il a été conçu pour les clients professionnels et éducatifs. Les ajouts de processeurs Intel de 11e génération et de connectivité LTE étaient les bienvenus, mais ils sont nettement plus chers que le Pro 7.

Le Surface Laptop 4 a ensuite été lancé en avril 2021, avant que Microsoft ne lance Windows 11 lors d’un événement dédié en juin. Tout le matériel Surface récemment publié sera éligible pour une mise à niveau gratuite vers le nouveau système d’exploitation, mais le Pro 8 pourrait être parmi les premiers à être livrés sous Windows 11 prêt à l’emploi. Voici tout ce que nous savons à ce stade.

Date de sortie de la Surface Pro 8

Microsoft a abandonné l’actualisation annuelle du matériel Surface Pro en 2020, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure cette décision a été affectée par la pandémie. La société a annoncé le Surface Pro X et le nouveau Surface Laptop Go à sa place, avant l’arrivée du Surface Pro 7+ axé sur les entreprises en janvier 2021.

Nous nous attendons toujours à ce que la Surface Pro 8 arrive avant la sortie de 2021. Mayank Parmar sur Windows Latest suggère octobre ou novembre comme fenêtre de sortie probable. Cela pourrait potentiellement coïncider avec la sortie de Windows 11, le nouveau système d’exploitation étant également attendu en octobre 2021.

Prix ​​de la Surface Pro 8

Nous pouvons utiliser une combinaison de prix Surface Pro 7 et Surface Pro 7+ pour donner une estimation du coût de la Surface Pro 8.

Le modèle standard a commencé à 799 £ / 749 $ US lors de son lancement en octobre 2019, bien que la configuration maximale vous coûte 229 £ / 2299 $ US / 3749 $ AU. Le Pro 7+ commence à 899 $ US (environ 660 £), tandis que l’ajout de LTE vous coûtera au moins 1 149 $ US (environ 850 £).

Nous nous attendons à ce que le Pro 8 prenne également en charge la 4G, ce dernier chiffre est donc un bon guide du montant que vous êtes susceptible de payer. Cependant, il pourrait augmenter considérablement si Microsoft adopte également la 5G. Comme toujours, ce prix n’inclut pas l’étui clavier Type Cover, qui peut coûter jusqu’à 124,99 £/129,99 $ US.

MSPoweruser suggère que le modèle de référence passera à environ 1 000 $ US, tandis qu’un Annonce eBay prétendant être un i7 Surface Pro 8 vendu pour 1 300 $ US après une enchère, bien que ceux-ci puissent tous deux s’avérer être une référence au Pro 7+.

Qu’attendons-nous de la Surface Pro 8 ?

Bien qu’il ne soit qu’à quelques mois d’un lancement prévu, les nouvelles concernant la Surface Pro 8 sont relativement minces sur le terrain. Nous nous attendons à un design plus moderne et à des lunettes plus minces, mais il n’y a pas de rumeurs concrètes pour le refléter.

En supposant qu’il ne soit pas lancé avant octobre, il est presque certain que le Pro 8 sera livré avec Windows 11 prêt à l’emploi. Microsoft n’a pas révélé de date de sortie spécifique pour son nouveau système d’exploitation, mais a fait allusion à octobre lors de l’événement de lancement. La plupart des appareils Windows 10 seront éligibles pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11, mais il serait logique que le Pro 8 soit l’un des premiers appareils à l’exécuter immédiatement.

L’expérience de la tablette dans Windows 11 semble être beaucoup plus intuitive, ce qui, espérons-le, fera du Pro 8 un excellent appareil à utiliser avec et sans le clavier connecté.

UNE Article de blog de développeur Microsoft a également confirmé l’arrivée d’une fonctionnalité de taux de rafraîchissement dynamique (DRR) dans Windows 11. Cela permet au système d’exploitation de basculer automatiquement entre les taux de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites, vous permettant de profiter de visuels fluides sans nuire à la durée de vie de la batterie.

Aucun matériel Surface ne prend actuellement en charge des taux de rafraîchissement élevés, il serait donc logique d’inclure un panneau de 120 Hz sur le Pro 8. Nous attendons également au minimum des puces Tiger Lake, bien que l’appareil puisse être l’un des premiers à adopter le nouvel aulne d’Intel. CPU du lac.

Selon WinFuture, le LTE arrivera sur la Surface Pro 8, bien qu’il soit limité au modèle i5. Voici toutes les configurations rumeurs :

Core i3 8 Go de RAM/128 Go de stockage

Core i5 8 Go/128 Go (option pour LTE)

Core i5 8 Go/256 Go (option pour LTE)

Core i5 16 Go/256 Go (option pour LTE)

Core i7 16 Go/256 Go

Core i7 16 Go/512 Go

Core i7 16 Go/1 To

Core i7 32 Go/1 To

Il est également possible que nous voyions une Surface Pro 8 basée sur ARM. Elle a été incluse dans les deux générations de Surface Pro X – la Processeur SQ1 a été conçu par Microsoft en collaboration avec Qualcomm, et le récent SQ2 construit sur ces bases.

Ailleurs, quelques brevets ont été repérés pour une technologie qui, nous l’espérons, pourrait faire son chemin dans les accessoires Surface Pro. Peu de temps après la sortie de la Surface Pro 7, un brevet Microsoft a été publié sous le titre « ENCLOSURE EXTENSIBLE POUR LA BOÎTE DE RÉSONANCE DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES ».







D’après le schéma inclus ci-dessus, il semble que Microsoft envisage de connecter un système de haut-parleurs dédié aux futures itérations de l’accessoire Type Cover. Si cela était disponible avec la Surface Pro 8, cela pourrait apporter de sérieuses améliorations à l’expérience audio.

D’autres rumeurs sur la Surface Pro 8 proviennent de Windows Latest. En janvier 2020, ils ont rendu compte d’un autre brevet suggérant que Microsoft pourrait inclure des panneaux solaires sur le même type Cover, ce qui pourrait offrir une méthode alternative pour charger la Surface Pro 8. Bien qu’il soit peu probable que les deux soient inclus, cela montre que Microsoft pense à l’extérieur. la boîte quand il s’agit de mises à niveau.

Liste de souhaits pour Surface Pro 8

Après la sortie de la Surface Pro 7+ en janvier 2021, nous gardons toujours l’espoir que la Pro 8 apportera une refonte tant attendue. Le site Web néerlandais LetsGoDigital a aidé à créer une vidéo conceptuelle 3D pour la Surface Pro 8, qui incarne bon nombre des choses que nous aimerions voir arriver sur l’appareil :

Si l’une de ces idées se concrétisait, ce serait un pas en avant passionnant pour la gamme Surface Pro. Un look noir furtif, un amincissement important des lunettes et un passage à l’USB-C pour le chargement seraient tous extrêmement bien reçus. Voici plus de détails sur ce que nous aimerions voir :

USB-C pour le chargement – Bien que Microsoft ait finalement adopté l’USB-C sur les Surface Pro 7 et 7+, il restait bloqué avec le port propriétaire Surface Connect pour le chargement. Il semble que la prochaine étape logique consiste à utiliser le port pour le chargement.

– Bien que Microsoft ait finalement adopté l’USB-C sur les Surface Pro 7 et 7+, il restait bloqué avec le port propriétaire Surface Connect pour le chargement. Il semble que la prochaine étape logique consiste à utiliser le port pour le chargement. Thunderbolt USB-C – Suite au point ci-dessus, nous espérons que le port USB-C prendra en charge Thunderbolt 4, ce qui permet un transfert de données beaucoup plus rapide.

– Suite au point ci-dessus, nous espérons que le port USB-C prendra en charge Thunderbolt 4, ce qui permet un transfert de données beaucoup plus rapide. Des lunettes plus fines – Les Surface Pro 7 et 7+ ont des lunettes beaucoup plus fines que le Go 2, mais nous pensons que Microsoft pourrait aller plus loin ici. La Surface Pro X nous a montré ce qui est possible ici, et il pourrait encore y avoir beaucoup de place pour une caméra frontale.

– Les Surface Pro 7 et 7+ ont des lunettes beaucoup plus fines que le Go 2, mais nous pensons que Microsoft pourrait aller plus loin ici. La Surface Pro X nous a montré ce qui est possible ici, et il pourrait encore y avoir beaucoup de place pour une caméra frontale. Meilleure webcam – En parlant de caméras, Microsoft a collé un capteur de 8Mp dans les trois dernières générations de Surface Pro. C’est loin d’être la pire webcam du moment, mais avec autant de personnes qui dépendent actuellement des appels vidéo, de nouvelles améliorations seraient les bienvenues ici.

– En parlant de caméras, Microsoft a collé un capteur de 8Mp dans les trois dernières générations de Surface Pro. C’est loin d’être la pire webcam du moment, mais avec autant de personnes qui dépendent actuellement des appels vidéo, de nouvelles améliorations seraient les bienvenues ici. Batterie plus grosse – Bien que la durée de vie de la batterie de la Surface Pro 7 n’ait pas été un problème, elle a souvent eu du mal à tenir une journée complète de 8 heures. Alors que le Pro 7+ s’améliore sur le papier, une bonne autonomie de la batterie devrait être une priorité dans le prochain Surface Pro.

– Bien que la durée de vie de la batterie de la Surface Pro 7 n’ait pas été un problème, elle a souvent eu du mal à tenir une journée complète de 8 heures. Alors que le Pro 7+ s’améliore sur le papier, une bonne autonomie de la batterie devrait être une priorité dans le prochain Surface Pro. Nouvelles options de taille – La gamme Surface Pro a conservé un écran de 12,3 pouces depuis la sortie de la Surface Pro 4 en 2015, et n’a jamais opté pour plus d’une taille. Un écran plus proche de 13 pouces fournirait un rival direct à l’iPad Pro, tout en offrant également la possibilité d’introduire une alternative de plus petite taille.

– La gamme Surface Pro a conservé un écran de 12,3 pouces depuis la sortie de la Surface Pro 4 en 2015, et n’a jamais opté pour plus d’une taille. Un écran plus proche de 13 pouces fournirait un rival direct à l’iPad Pro, tout en offrant également la possibilité d’introduire une alternative de plus petite taille. Prise en charge de la 5G – C’est probablement un long plan, surtout si le Pro 8 arrive avant la fin de 2021, mais nous aimerions voir la 5G arriver sur l’appareil. Avec le Pro 7+ axé sur les entreprises prenant en charge la connectivité 4G, ce serait la prochaine étape logique

Vous envisagez d’autres options dans la gamme Surface ? Consultez notre guide d’achat détaillé.

Vous cherchez à acheter un produit Surface maintenant ? Consultez notre guide des meilleures offres Surface.