Il est facile d’oublier que Microsoft a annoncé deux pliables à double écran lors de son événement matériel d’octobre 2019. Mais alors que la sortie généralisée du Surface Duo a suscité beaucoup d’attention, nous n’avons rien entendu d’officiel en ce qui concerne le Surface Neo plus grand.

Point culminant du « Project Centaurus » de Microsoft, l’appareil est une interprétation innovante du PC moderne, composé de deux écrans 9 pouces qui se replient sur une anthère. Mais tandis que le Surface Duo exécute Android, le Neo exécutera une version modifiée de Windows connue sous le nom de Windows 10X. La sortie retardée de ce logiciel semble être la principale raison pour laquelle le Neo a été remis en place, mais il n’est pas clair si l’appareil arrivera un jour sur le marché. Voici tout ce que vous devez savoir.

Prix ​​Surface Neo

Le prix n’a pas été mentionné lors du dévoilement, et nous n’avons rien entendu depuis. Cependant, étant donné que les appareils pliables en sont encore à leurs débuts, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient bon marché.

Nous serions surpris si le Neo finit par coûter moins cher que le prix de départ de 1349 £ / 1399 $ US du Duo au lancement. Cependant, il y a une chance qu’au moment où elle sera enfin publiée, la technologie pliable sera beaucoup plus abordable.

Date de sortie de Surface Neo

Lors du dévoilement officiel, Microsoft a également révélé une fenêtre de sortie approximative pour le Surface Neo: ‘Vacances 2020».

Ce calendrier a semblé incertain dès que la pandémie de coronavirus s’est installée, mais ce n’est qu’en juillet 2020 que le Liste de Neo sur le site Web de Microsoft a été mis à jour pour supprimer la phrase «Coming Holiday 2020». le Machine de retour montre à quoi ressemblait le site une semaine plus tôt. En effet, la liste Surface Neo a depuis été complètement supprimée du site Web de Microsoft, le lien ci-dessus vous redirigeant maintenant vers la page principale de Surface.

La Surface Neo a maintenant officiellement raté sa date de sortie d’origine, ZDNet suggérant que nous devrons peut-être attendre jusqu’à 2022 pour qu’il arrive. Cela est principalement dû au fait que Microsoft a modifié sa stratégie pour Windows 10X, le logiciel sur lequel le Surface Neo fonctionnera.

En mai 2020, la société a annoncé qu’elle arriverait d’abord aux appareils à écran unique, le déploiement initial étant prévu au printemps 2021. Dans cet esprit, les débuts au printemps 2022 pour Windows 10X sur les appareils à double écran ne semblent pas de la question.

Cependant, sans rien de Microsoft à part la suppression silencieuse de la liste officielle de son site Web, nous ne pouvons pas exclure complètement l’annulation de Neo. C’est ce qu’une mystérieuse vidéo de démontage de Calyx Hikari sur YouTube semble suggérer:

Il n’y a rien ici que nous ne sachions déjà, mais la présence du Neo sous une forme ou une autre suggère que Microsoft travaille toujours sur l’appareil dans une certaine mesure.

Qu’est-ce que la Surface Neo?

Le Surface Neo est un appareil pliable à double écran qui rappelle le Lenovo YogaBook. Microsoft dit qu’il n’y a rien d’autre comme ça, et c’est certainement vrai.







Le Surface Neo dispose de deux écrans LCD de 9 pouces, qui peuvent se combiner pour former une configuration à double écran avec 13,1 pouces de surface d’écran. Nous ne connaissons pas la résolution de ces écrans, même si l’appareil aura une épaisseur de 5,6 mm et un poids de 655 g.

À droite de l’écran (ou au-dessus, selon la façon dont vous utilisez l’appareil) se trouve une caméra frontale, bien que nous ne connaissions pas le nombre de mégapixels ou s’il capture des images Full HD. Il existe également un capteur infrarouge (IR), qui peut être utilisé pour le déverrouillage du visage Windows Hello, mais vous manquez un capteur d’empreintes digitales.

Il existe également un clavier magnétique qui peut être positionné de différentes manières, soit au-dessus d’un écran, de sorte qu’une partie de celui-ci est utilisée, par exemple, pour un pavé tactile, soit il peut être entièrement retiré et utilisé séparément sur le bureau. Si vous placez le clavier en bas, vous obtenez également la « barre des merveilles » qui ressemble un peu à l’écran tactile au-dessus du clavier d’un MacBook Pro.







Comme les deux générations de Surface Pro X, vous pouvez l’utiliser avec le stylet Surface mince qui se fixe magnétiquement à l’arrière du Neo et se charge dans cette position.







Les charnières à 360 ° utilisent un système de plus de 60 «micro engrenages», qui, selon Microsoft, créent «la quantité parfaite de couple pour une sensation agréable lors de l’ouverture et de la fermeture».

Il exécute une nouvelle version de Windows appelée Windows 10X, conçue pour les appareils à double écran (mais en commençant par les écrans simples). L’idée est d’augmenter la productivité en ayant deux écrans qui peuvent exécuter différentes applications – ce n’est pas simplement un grand écran qui peut se plier en deux. Vous pouvez également faire glisser des applications entre les écrans ou les agrandir afin qu’une seule application remplisse les deux écrans.







Une autre utilisation du deuxième écran consiste à ouvrir des liens Web à partir d’e-mails sur l’autre écran. Les applications pivoteront également automatiquement si vous passez l’appareil du mode paysage au mode portrait.

Naturellement, vous pouvez également utiliser un écran pour regarder une vidéo et l’autre pour naviguer sur le Web ou consulter vos e-mails.













Le Neo est alimenté par un processeur Intel Lakefield, qui est un processeur « hybride » et dispose d’un 11e-gen moteur graphique spécialement conçu pour les appareils à double écran. Il est également conçu pour être très fin afin de pouvoir s’intégrer dans un appareil aussi mince. Il y aura également un modem LTE, mais compte tenu du moment de son lancement initial, ce sera probablement 4G et non 5G.

Rien d’autre n’est connu en ce qui concerne les composants internes, mais Windows Central suggère que 8/16 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage. Ce dernier sera probablement dans le même standard UFS 3.0 que nous voyons sur le Surface Duo.

Comment la Surface Neo exécutera-t-elle les applications?

L’une des raisons pour lesquelles Microsoft a présenté le Neo si tôt est qu’il a besoin des développeurs d’applications pour optimiser leurs applications ou en créer de nouvelles qui fonctionneront sur ce facteur de forme. Sans applications qui connaissent le fonctionnement des écrans du Neo, ils seront probablement limités à une utilisation en plein écran, car leurs interfaces pourraient être trop petites pour être utilisées autrement.

Les développeurs ont rapidement mis à jour leurs applications pour prendre en charge les nouvelles puces M1 sur les derniers MacBook d’Apple.Ainsi, au moment du lancement du Neo, nous espérons voir de nombreuses applications optimisées pour l’appareil.

Cependant, Windows Latest indique qu’il est « probable que le Surface Neo subira des changements majeurs au cours des 6 à 12 prochains mois ». On ne sait pas ce que ceux-ci pourraient inclure, ni même si les informations ci-dessus resteront exactes.

Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur la Surface Neo. Pour obtenir des informations sur le système d’exploitation qui fonctionnera dessus, consultez notre guide de Windows 10X.