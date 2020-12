La gamme sans cesse croissante de PC portables de Microsoft a reçu un tout nouvel ajout en 2020 sous la forme du Surface Laptop Go.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une alternative abordable à la gamme phare de Surface Laptop de la société, qui a jusqu’à présent engendré trois générations. C’est le deuxième appareil à bénéficier du traitement Go, les Surface Go et Go 2 se révélant être une alternative convaincante pour Surface Pro dans l’espace 2-en-1.

Les premières indications suggèrent que Microsoft est sur la bonne voie pour répéter ce succès, le Laptop Go étant généralement bien accueilli jusqu’à présent. Naturellement, nous attendons déjà un successeur, qui, selon nous, sera connu sous le nom de Surface Laptop Go 2. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand le Surface Laptop Go de deuxième génération sort-il?

Avec une seule génération, il est très difficile de prédire quand un autre appareil Laptop Go arrivera. La révélation originale d’octobre 2020 fait un Octobre 2021 sortie possible, même si nous attendions plus de 21 mois entre les deux premières générations de Surface Go.

L’appétit accru pour des ordinateurs portables plus abordables signifie que Microsoft pourrait souhaiter le mettre à jour régulièrement. Cependant, rien n’a été confirmé au moment de la rédaction de cet article.

Combien coûtera le Surface Laptop Go 2?

Il n’y a pas de nouvelles à ce stade très précoce, mais le prix de deux produits Surface existants nous donne une bonne idée du coût du Laptop Go de deuxième génération. L’un est le modèle actuel, qui commence à 549 £ / 549 $ US, mais propose également des options à 699 £ / 699 $ US et 899 £ / 899 $ US si vous souhaitez augmenter la RAM et la capacité de stockage.







En tant que premier appareil de marque « Go » à atteindre sa deuxième génération, le RRP de la Surface Go 2 est également un indicateur de la variation du prix par rapport à l’original. Cet appareil a fait passer le prix de départ de 379 £ / 379 $ US à 399 £ / 399 $ US, ce qui a eu un effet d’entraînement pour les modèles les plus chers.

Il est peu probable que ces hausses modestes excluent les clients potentiels du marché, mais Microsoft se méfiera des configurations les plus chères qui se rapprochent du prochain Surface Laptop 4 en termes de coût.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour le prix du Surface Laptop Go 2? Cela restera probablement à peu près le même, à moins que Microsoft n’implémente des mises à niveau similaires incluses dans notre liste de souhaits ci-dessous.

Rumeurs sur les spécifications du Microsoft Surface Laptop Go 2

Peut-être compréhensible, il y a très peu de nouvelles sur ce que nous pouvons dans le Surface Laptop Go de deuxième génération.

Les composants internes sont l’endroit le plus probable où nous verrons une mise à niveau, avec l’actuel i5 de 10e génération passant aux nouvelles puces Tiger Lake d’Intel ou même à une 12e génération potentielle. Cela verrait l’inclusion des nouveaux graphiques intégrés Iris Xe, ce qui contribuerait à améliorer les performances.







L’ordinateur portable Go atteint au maximum 8 Go de RAM, mais il est peu probable de le faire passer à 16 Go, voire 32 Go, étant donné que l’appareil est destiné aux étudiants. Pour toute tâche plus intensive, Microsoft peut orienter les gens vers la gamme Surface Laptop, qui n’est actuellement pas beaucoup plus chère que le Laptop Go haut de gamme.

Il peut y avoir une option pour un SSD de 512 Go ou plus, mais avec l’accent mis par Microsoft sur le cloud (en particulier Microsoft 365), le stockage interne est moins prioritaire.

Les lunettes sont déjà extrêmement étroites pour un ordinateur portable à ce prix, il est donc peu probable de voir des changements de conception en gros. Le passage à l’OLED serait également une grande surprise, bien qu’une augmentation de la résolution de 1056×1024 de l’écran pourrait se produire.

Tout cela ressemble un peu à des conjectures pour le moment, mais nous mettrons à jour cette section dès que nous en saurons plus.

Liste de souhaits de Microsoft Surface Laptop Go 2

Compte tenu de la rareté des rumeurs concrètes, nous avons dressé une liste de souhaits sur tout ce que nous aimerions voir arriver sur le Surface Laptop Go de deuxième génération. Nous n’avons pas fini d’examiner l’original, mais après avoir passé quelques heures avec l’appareil, nous avons quelques idées sur les améliorations que Microsoft pourrait apporter:

Écran plus grand – Le Laptop Go a introduit une toute nouvelle taille d’écran dans la famille Surface – 12,5 pouces. Bien que vous vous habituiez à ce facteur de forme légèrement plus petit, il peut parfois sembler un peu à l’étroit. Nous ne disons pas que Microsoft devrait abandonner l’écran 12,5 pouces, mais avoir une alternative plus grande serait la bienvenue.

– Le Laptop Go a introduit une toute nouvelle taille d’écran dans la famille Surface – 12,5 pouces. Bien que vous vous habituiez à ce facteur de forme légèrement plus petit, il peut parfois sembler un peu à l’étroit. Nous ne disons pas que Microsoft devrait abandonner l’écran 12,5 pouces, mais avoir une alternative plus grande serait la bienvenue. Plus de ports – Le Laptop Go est l’un des rares appareils à disposer d’un port USB-A, mais avec un seul autre port USB-C et une prise casque, vos options sont assez limitées.

– Le Laptop Go est l’un des rares appareils à disposer d’un port USB-A, mais avec un seul autre port USB-C et une prise casque, vos options sont assez limitées. USB-C pour charger – Le seul autre port que vous trouverez sur l’appareil est le Surface Connect pour le chargement, avec lequel Microsoft a continué à persister. Abandonner cela pour USB-C serait un grand pas en avant.

– Le seul autre port que vous trouverez sur l’appareil est le Surface Connect pour le chargement, avec lequel Microsoft a continué à persister. Abandonner cela pour USB-C serait un grand pas en avant. Fonctionnalité convertible – Cela pourrait être long, d’autant plus qu’il n’est pas encore disponible sur la gamme phare de Surface Laptop, mais ce serait formidable d’avoir plus de flexibilité en termes d’angles d’écran. De nombreux appareils sont capables de faire pivoter leur écran à 180 degrés, ce qui ouvre de nombreux cas d’utilisation potentiels. La saisie tactile est déjà là pour en tirer le meilleur parti.

– Cela pourrait être long, d’autant plus qu’il n’est pas encore disponible sur la gamme phare de Surface Laptop, mais ce serait formidable d’avoir plus de flexibilité en termes d’angles d’écran. De nombreux appareils sont capables de faire pivoter leur écran à 180 degrés, ce qui ouvre de nombreux cas d’utilisation potentiels. La saisie tactile est déjà là pour en tirer le meilleur parti. Détecteur d’empreintes digitales – Le Surface Laptop Go prend en charge Windows Hello, mais il ne fonctionne que pour le déverrouillage par reconnaissance faciale. L’ajout d’un scanner d’empreintes digitales à l’appareil serait une alternative bienvenue.

Nous publierons bientôt notre revue de l’actuel Surface Laptop Go, alors gardez un œil sur le site pour voir s’il peut être considéré comme l’un des meilleurs appareils Microsoft Surface que vous pouvez acheter. S’il est vraiment bon, il pourrait même figurer dans notre meilleur tableau d’ordinateurs portables.