Date de sortie, prix et spécifications de Microsoft Surface Laptop 6

L’événement Surface d’octobre 2022 de Microsoft était relativement discret selon les normes habituelles, mais la société a tout de même lancé trois nouveaux appareils.

Le tout-en-un Surface Studio 2+ est arrivé quatre ans après son prédécesseur, rejoint par les mises à jour Surface Pro 9 et Surface Laptop 5. Mais à moins que vous ne vouliez une tablette basée sur ARM, les seuls changements notables sur les deux derniers ont été mis à jour. processeurs.

C’est plus une préoccupation pour le Surface Laptop, qui a conservé un design presque identique depuis l’original de 2017. Cela changera-t-il sur la sixième génération à venir, ou sera-ce la même chose ? Voici tout ce que nous savons à ce stade.

Quand sortira le Surface Laptop 6 ?

Microsoft n’a pas confirmé l’existence du Surface Laptop 6 (ce n’est généralement pas le cas avant le lancement) et il n’y a aucune rumeur concernant une date de sortie potentielle.

Cependant, le calendrier des lancements précédents de Surface Laptop offre un guide utile :

Surface Laptop 5 – Octobre 2022

Surface Laptop 4 – Avril 2021

Surface Laptop 3 – Octobre 2019

Surface Laptop 2 – Octobre 2018

Ordinateur portable Surface – Mai 2017

Outre l’année 2020 touchée par la pandémie, Microsoft a annoncé un nouveau Surface Laptop chaque année depuis ses débuts en 2017.

Si cette tendance se poursuit, nous envisagerons une révélation officielle chez Microsoft fin 2023 événement – ​​il a généralement lieu dans septembre ou octobre. S’il y a des mises à jour importantes, c’est à ce moment-là que nous verrons probablement le Laptop 6.

Mais si l’entreprise s’en tient au récent cycle de mise à jour de 18 mois, une nouvelle version pourrait être reporté à 2024. Microsoft annonce généralement au moins un nouvel appareil Surface en avril ou mai, mais il y a une petite chance qu’il attende plus tard dans l’année.

Sa sortie pourrait-elle coïncider avec un lancement potentiel de Windows 12 en 2024 ? Seul le temps nous le dira.

Combien coûtera le Surface Laptop 6 ?

Le prix est généralement l’une des dernières choses à être révélée, donc notre meilleure estimation vient encore une fois des générations précédentes de Surface Laptop :

Surface Laptop 5 – à partir de 999 $ / 999 £ (13,5 pouces), à partir de 1 299 $ / 1 299 £ (15 pouces)

Surface Laptop 4 – à partir de 999 $ / 999 £ (13,5 pouces), à partir de 1 299 $ / 1 299 £ (15 pouces)

Surface Laptop 3 – à partir de 999 $ / 999 £ (13,5 pouces), à partir de 1 199 $ / 1 199 £ (15 pouces)

Surface Laptop 2 – à partir de 999 $ / 979 £ (13,5 pouces)

Ordinateur portable Surface – à partir de 799 $ / 649 £ (13,5 pouces)

Le modèle 15 pouces n’a été introduit qu’avec le Surface Laptop 3. Il n’y a aucun signe qu’il va nulle part, mais cela ne signifie pas que nous verrons des prix similaires la prochaine fois.

Toute mise à niveau substantielle (par opposition à celles itératives que nous avons vues récemment) est susceptible de faire grimper le prix. Ensuite, il y a le taux d’inflation actuel dans de nombreux pays, qui a vu presque tout devenir plus cher.

Dans cet esprit, il ne serait pas surprenant de voir un Surface Laptop 6 plus cher que son prédécesseur.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Qu’en est-il des spécifications et de la conception du Surface Laptop 6 ?

Il n’y a pas encore eu de rumeurs ou de fuites concernant le Surface Laptop 6, mais nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre.

Une mise à niveau presque garantie est celle des nouveaux processeurs Intel. Ce sera probablement du nouveau 13e-gen, avec Core i5-1335U et Core i7-1355U susceptibles d’être des options. Les deux puces appartiennent à la série U la moins puissante, mais les performances quotidiennes devraient toujours être solides.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les options pour 8, 16 ou 32 Go de RAM sont probablement à nouveau, aux côtés des graphiques intégrés Iris Xe d’Intel. Les GPU Nvidia discrets resteront probablement exclusifs au Surface Laptop Studio parmi les ordinateurs portables Microsoft.

Microsoft a abandonné l’option pour les processeurs AMD avec le Surface Laptop 5, et rien n’indique que la société la ramène. Nous pourrions voir une puce basée sur ARM (telle que la SQ3 sur la Surface Pro 9) à la place, mais cela semble peu probable à ce stade.

Même si cela ne se matérialise pas, j’espère qu’il y aura un support pour l’Internet mobile. Il n’est pas nécessaire que ce soit la 5G, mais le Surface Laptop n’a jamais eu la 4G auparavant. Compte tenu de la portabilité du Laptop 5 (à partir de 1,26 kg), cela aurait beaucoup de sens.

Bien que Surface Pro et Surface Laptop Studio aient désormais des écrans à 120 Hz, le Surface Laptop standard est toujours bloqué à 60 Hz. L’aligner sur ses autres appareils aurait beaucoup de sens, et les écrans 13,5 pouces et 15 pouces n’ont pas besoin d’autres mises à niveau. Pour aider à s’adapter à cela, une batterie plus grosse ou une charge plus rapide serait bien.

Des lunettes plus minces seraient appréciées, à condition qu’il y ait encore de la place pour une version améliorée de la webcam 720p. Au moins Full HD 1080p serait formidable, avec le capteur IR séparé conservé pour le déverrouillage du visage Windows Hello.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mais le capteur d’empreintes digitales est une omission notable, et cela pourrait facilement être ajouté. Il en va de même pour plus de ports – malgré une épaisseur de seulement 14,7 mm, il y a encore de la place pour un autre USB-A (il n’y en a qu’un actuellement) ou HDMI pleine taille.

Windows 11 fonctionne déjà bien sur les deux tailles de Surface Laptop, et quelques mises à jour importantes sont probables avant le lancement de Surface Laptop 6. Nous mettrons à jour cet article une fois de plus révélé.

