Après des mois de taquineries et un flux constant de fuites, le Surface Duo a finalement été mis en vente aux États-Unis en septembre 2020. Nous avons dû attendre jusqu’en février 2021 pour que l’appareil arrive au Royaume-Uni, mais il est maintenant disponible à l’achat au total. de 14 pays.

Le tout premier téléphone Surface de Microsoft arbore un design radicalement différent de la plupart des téléphones, avec deux écrans de 5,6 pouces qui se replient l’un sur l’autre. Il fonctionne également sous Android, ce qui représente un grand écart par rapport au système d’exploitation Windows Phone de Microsoft, désormais abandonné. Il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour du Duo et de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir des téléphones.

Quand le Surface Duo est-il sorti?

Le Surface Duo a été initialement dévoilé lors de l’événement matériel de Microsoft en octobre 2019, parallèlement à une date de sortie « Vacances 2020 ». Cela a ensuite été présenté à 10 septembre 2020, bien que pendant cinq mois, il était exclusivement disponible aux États-Unis.

Une version étendue a été officialisée le 18 février 2021, les clients du Royaume-Uni, du Canada, de France et d’Allemagne pouvant tous acheter l’appareil. Cela a été prolongé le 14 avril 2021, avec neuf autres pays européens vendant le Surface Duo à des clients professionnels:

L’Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

Irlande

Italie

Pays-Bas

Suède

la Suisse





Combien coûte le Surface Duo?

Comme cela a été le cas avec presque tous les produits pliables jusqu’à présent, le Surface Duo n’est pas bon marché. Voici une ventilation des prix actuels:

Surface Duo (128 Go) – 1349 £ / 1549 € / 999,99 $ US / 1 319,99 $ CA

Surface Duo (256 Go) – 1449 £ / 1649 € / 1099,99 $ US / 1449,99 $ CA

Comme vous pouvez le voir, l’appareil est beaucoup plus abordable aux États-Unis et au Canada. Pour coïncider avec sa sortie étendue, les deux modèles du Duo ont chuté de 400 $ US / 550 $ CA.

Cependant, en dehors du Royaume-Uni, vous paierez toujours le prix fort. C’est au moins 1 349 £ au Royaume-Uni ou 1 549 € en Europe.

Le Duo est actuellement disponible au Royaume-Uni via le Microsoft Store et Currys PC World. EE vend également l’appareil sous contrat (à partir de 77 £ pm avec 100 £ d’avance), tandis qu’un article de janvier 2021 de Windows Latest Suggéré BT peut également proposer des contrats sur le Duo à une date ultérieure. Si vous êtes basé aux États-Unis, vous pouvez actuellement l’acheter auprès du Microsoft Store, Meilleur achat et AT&T.

Pour plus d’informations, consultez notre article dédié sur où acheter le Surface Duo.







Spécifications de Microsoft Surface Duo

Parallèlement à l’annonce récente du prix et de la date de sortie du Surface Duo, un certain nombre de spécifications rumeurs ont été confirmées.

Ceux-ci incluent ceux qui ont été divulgués en mai par Zac Bowden de Windows Central:

Vous voulez des spécifications Surface Duo? Voici ce que je sais jusqu’à présent:

– Muflier 855

– 6 Go de RAM

– Stockage de 64/256 Go

– Caméra 11MP Plus de spécifications et de détails: https://t.co/qtCa3F3xCd – Zac Bowden (@zacbowden)

15 mai 2020

Les autres spécifications clés sont les suivantes:

2 écrans OLED 5,6 pouces 1800×1350, peuvent devenir un seul écran 8,1 pouces 2700×1800

Format d’image 4: 3 (3: 2 lorsqu’il est combiné)

Batterie de 3577 mAh répartie sur les deux écrans

Prise en charge de la vidéo jusqu’à 4K 60fps

Capteur d’empreintes digitales latéral

L’utilisation d’un chipset à partir de 2018 peut surprendre certains, mais le 865 nécessite une puce 5G séparée et a été dévoilé après la première annonce du Duo. Cela a peut-être également permis à Microsoft de réduire légèrement les coûts.

Cependant, comme le rapporte Windows Latest, les derniers benchmarks de Geekbench 5 suggèrent que le Duo est un acteur solide.







Côté logiciel, le Surface Duo n’a toujours pas été mis à jour vers Android 11, malgré la sortie de la dernière version du système d’exploitation de Google à peu près au même moment. Selon un article sur le site technologique allemand Dr. Windows, Android 11 arrive dans le Duo «cet été». Cela ferait presque un an que le logiciel a fait ses débuts. Même une fois qu’Android 11 arrive, l’appareil devrait continuer à recevoir mises à jour mensuelles du système d’exploitation.

Nous avons également la confirmation des applications préinstallées sur le Surface Duo, gracieuseté de Windows Latest. En tant que téléphone Android, les 35 applications incluent 20 de Google et 15 de Microsoft.

La compatibilité des applications sur le Duo est un sujet de discussion depuis l’annonce de l’appareil, et Windows Central a maintenant publié une liste des applications optimisées pour fonctionner dans la conception à double écran:

TikTok a également été mis à jour pour prendre en charge nativement le Duo, comme cela a été confirmé dans un article de blog Windows. On ne sait pas quand d’autres applications de médias sociaux pourraient être mises à jour.

À l’avenir, il pourrait être plus facile pour les développeurs d’optimiser leurs applications pour qu’elles fonctionnent sur l’appareil. Comme le rapporte Windows Central, Microsoft a récemment mis à jour le Émulateur Surface Duo pour inclure de nouveaux exemples et outils pour adapter rapidement leurs applications pour qu’elles fonctionnent sur les deux écrans. Cette décision devrait inciter les développeurs à optimiser le logiciel pour qu’il s’exécute sur un appareil avec un pourcentage relativement faible du marché.

S’en tenant aux logiciels, Microsoft a confirmé à l’Autorité Android que le Surface Duo recevra trois ans de mises à jour Android. Cela devrait aller jusqu’à la sortie d’Android 14, et est similaire aux engagements pris par Google et Samsung ces derniers mois.

Microsoft espère que la conception du Surface Duo lui permettra de résoudre les problèmes plus efficacement. Comme le rapporte Windows Central, l’appareil sera livré avec un UEFI personnalisé (anciennement BIOS) qui permet à l’entreprise de répondre directement à toutes les menaces liées aux logiciels. Cependant, cette couche de sécurité supplémentaire peut également signifier qu’il faut plus de temps pour que les correctifs Android soient approuvés pour le Duo.

Si vous souhaitez voir le Duo en action par vous-même, Microsoft a publié une vidéo approfondie de 35 minutes, mettant en vedette le directeur des produits Panos Panay. Cela n’était initialement disponible que pour certains membres de la presse, avant d’être rendu public le 13 août 2020.

Nous avons discuté du Surface Duo dans l’épisode 28 de Fast Charge, l’émission téléphonique hebdomadaire de Tech Advisor. La discussion sur le Duo commence à 22 minutes dans:

Fuites et nouvelles antérieures

Le Surface Duo est livré avec Android 10, mais une mise à jour vers Android 11 est toujours en préparation. En juin, Windows Central nous a donné notre premier aperçu de la façon dont les applications standard fonctionneront sur le Duo. La photo ci-dessous est Outlook:











Toutes les applications de Microsoft seront conçues pour fonctionner sur les deux écrans, en utilisant souvent un côté comme vue d’ensemble et l’autre pour plonger dans quelque chose de spécifique.

Via une version d’émulateur du logiciel Surface Duo, Windows Central a également examiné en profondeur le fonctionnement de plusieurs fonctions de l’appareil. La vidéo a confirmé ce qui était suspecté depuis longtemps: sur le Surface Duo, il est possible de choisir entre des boutons à l’écran traditionnels ou des gestes de navigation.

Cependant, toutes ces démos sont présentées à l’aide des applications Microsoft. Nous ne savons pas combien de développeurs tiers mettent à jour leurs applications pour profiter des deux écrans, ou s’ils seront prêts à temps pour la sortie du Surface Duo.

En plus de la prise en charge complète du stylet Surface, Windows Latest a mis au jour des fonctionnalités intéressantes pour les créatifs. Via une API connue sous le nom de ‘Capteur d’angle de charnière‘, les développeurs pourront désormais intégrer des fonctionnalités dans leurs applications pour permettre une transition en douceur lors du déploiement du Surface Duo.

Le même article fait également allusion à Microsoft travaillant sur la prise en charge des gestes pour le Duo. Parmi ceux évoqués, il y a un double tap sur le stylo pour prendre une capture d’écran. La vidéo ci-dessus confirme également ce que le même article suggérait, avec la possibilité de choisir entre

Vous trouverez ci-dessous les informations que nous avons trouvées lors du dévoilement du Surface Duo en octobre 2019:

Le Duo est essentiellement une version plus petite du Surface Neo. Ce sont tous les deux des appareils pliants à double écran, mais le Duo est un smartphone fonctionnant sous Android.

Il dispose d’une paire d’écrans OLED de 5,6 pouces 1800×1350 séparés par une charnière à 360 degrés, il ne s’agit donc pas d’un seul écran pliable comme le Galaxy Fold. À l’arrière se trouve le verre Gorilla Glass et la conception signifie que vous pouvez le plier sous différentes formes, comme un ordinateur portable convertible 2 en 1.







Microsoft l’a également rendu compatible avec le stylet du stylet Surface Pen, mais peu de choses ont été confirmées à propos du Surface Duo. La vidéo présentée ressemble à USB-C est le port choisi.

Il y a eu diverses observations du Surface Duo depuis son dévoilement, y compris de la part d’employés de Microsoft. Le directeur principal Frank X. Shaw l’a très délibérément placé sur la table de son travail de configuration à domicile, avant de mettre en évidence un cas d’utilisation potentiel tout en suivant une recette:

Bâtonnets de pain aux olives Kalamata en première levée. pic.twitter.com/XQvC00jgxT – Frank X. Shaw (@fxshaw)

9 juillet 2020

Le Chief Product Officer Panos Panay a déjà présenté ses capacités photographiques:

Le Surface Duo n’était pas le seul appareil à double écran annoncé par Microsoft lors de son événement d’octobre 2019. Lisez tout sur la Surface Neo ici, bien que cela ne devrait pas arriver avant 2022.

Lors du même événement, la société a annoncé les écouteurs Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X et Surface. Vous voudrez peut-être également en savoir plus sur le prochain Surface Duo 2.

