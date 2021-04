Après de nombreuses rumeurs et de nombreux mois de taquineries (principalement de Microsoft lui-même), le Surface Duo est enfin là. Le pliable Android à double écran de Microsoft a été officiellement lancé aux États-Unis en septembre 2020, avant d’arriver au Royaume-Uni et sur d’autres marchés cinq mois plus tard.

La poussière s’est à peine retombée sur la nouvelle de la sortie étendue du Duo, mais nous spéculons déjà sur ce que son successeur pourrait apporter. Voici tout ce que vous devez savoir sur la deuxième génération, que nous supposons qu’elle s’appellera Surface Duo 2.