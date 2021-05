Date de sortie, prix et spécifications de l’iPhone 13 Rumeurs

L’iPhone 12 est peut-être une excellente mise en œuvre de la vision d’Apple pour le smartphone moderne, mais vous pouvez être sûr que l’entreprise travaille déjà d’arrache-pied sur son successeur. Nous examinons ce que vous pourriez voir lorsque l’iPhone 13 arrivera – théoriquement – en 2021.

Le cycle de sortie d’Apple pour l’iPhone est prévisible, bien que la pandémie mondiale perturbe les choses en 2020. Habituellement, les nouveaux modèles sont annoncés début septembre et deviennent ensuite disponibles une semaine environ plus tard.

Cependant, au cours des dernières années, quelques appareils ont été annoncés en septembre mais sont apparus un peu plus tard, l’iPhone XR devant arriver en octobre 2018, tandis que l’iPhone X est arrivé en novembre 2017.

En raison des problèmes causés par COVID-19, nous avons également vu l’iPhone 12 retardé jusqu’en octobre, mais si les choses reviennent à un semblant de normalité, nous nous attendrions à la sortie traditionnelle de septembre pour l’iPhone 13 en 2021.

Cela est étayé par une prédiction du toujours précis Ming-Chi Kuo, qui a déclaré aux investisseurs qu’Apple devait revenir au lancement traditionnel de septembre avec l’iPhone 13 en 2021.

Bien sûr, l’iPhone SE (2020) enfreint ces règles en se présentant au printemps chaque fois qu’Apple décide de mettre à jour la gamme. Pour cette raison, la gamme SE doit toujours être considérée comme une valeur aberrante plutôt que comme un guide des dates de sortie potentielles des modèles phares.

Combien coûtera l’iPhone 13?

Les prix de l’iPhone standard ont augmenté et diminué avec les versions récentes, comme vous pouvez le voir sur cette liste;

iPhone X: 999 £ / 999 $

iPhone XS: 999 £ / 999 $

iPhone 11: 729 £ / 699 $

iPhone 12: 799 £ / 799 $

L’arrivée de l’iPhone 11, avec la soudaine baisse de prix, se comprend plus facilement si l’on tient compte du fait qu’elle a coïncidé avec la sortie de la gamme iPhone Pro. La raison pour laquelle l’iPhone 12 a connu une augmentation de 70 £ / 100 $ est moins claire, mais cela signifie que la gamme actuelle de smartphones Apple a maintenant une sensation très réglementée, avec des options à la plupart des prix. Voici comment le catalogue iPhone se décompose;

iPhone 12 Pro Max – 1099 £ / 1099 $

iPhone 12 Pro – 999 £ / 999 $

iPhone 12 – 799 £ / 799 $

iPhone 12 Mini – 699 £ / 699 $

iPhone 11 – 599 £ / 599 $

iPhone XR – 499 £ / 499 $

iPhone SE – 399 £ / 399 $

Comme vous pouvez le voir, l’iPhone 12 se situe juste au-dessus du milieu, 100 £ / 100 $ de plus que le nouvel iPhone 12 mini mais 200 £ / 200 $ de moins que l’iPhone 12 Pro. La partie inférieure de la liste est composée des précédents iPhones qui ont été conservés pour offrir aux acheteurs la possibilité d’entrer dans le monde d’iOS sans dépenser environ 700 £ / 700 $.

Avec ce modèle en place, nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'Apple remplace les appareils à l'identique lors de la mise à jour de la gamme en 2021. Ainsi, l'iPhone 13 coûtera probablement 799 £ / 799 $, avec les variétés Mini et Pro non plus. côté.







Quelles nouvelles fonctionnalités Apple apportera-t-il à l’iPhone 13?

De toute évidence, plusieurs mois s’écoulant avant le dévoilement de l’iPhone 13, il n’y a pas beaucoup de nouvelles confirmées sur les fonctionnalités ou les spécifications. Cela n’a pas empêché la rumeur de se surcharger, avec diverses fuites et pronostics sur ce qu’Apple a en magasin. Voici ce qui a été dit jusqu’à présent.

Un design plus épais

Bien qu’il soit plus que probable que la gamme iPhone 13 ressemblera à celle de l’iPhone 12, les rumeurs suggèrent qu’elle pourrait être un peu plus épaisse cette fois-ci. Pourquoi? Tout dépend du module de caméra – selon les documents divulgués partagés par EverythingApplePro.

Plus précisément, le système de caméra de l’iPhone 13 Pro Max dépasse de 0,87 mm de plus que le 12 Pro Max, le 13 Pro mesure 0,86 mm de plus et le module de caméra du 13 Mini sera apparemment plus épais de 0,99 mm. Le rapport ne détaille pas l’iPhone 13 standard, mais il est probablement à peu près le même que celui du 13 Mini.

Par ailleurs, Mac Otakara suggère que l’épaisseur totale de la gamme augmentera d’environ 0,26 mm et que les nouveaux modèles pourraient être plus lourds que leurs prédécesseurs en raison de batteries plus grosses.

Processeur et stockage

C’est un appel assez sûr pour dire que l’iPhone 13 arrivera avec la dernière version des processeurs de la série A d’Apple. Tout comme l’iPhone 11 arborait un A13 Bionic et l’iPhone 12 est arrivé avec l’A14 Bionic, il y a fort à parier que l’iPhone 13 viendra avec un nouvel A15 Bionic. Il reste à déterminer comment cela améliorera les choses, mais attendez-vous à des améliorations de performances et à une meilleure gestion de l’énergie avec le silicium mis à jour.

Un tweet intéressant publié en octobre 2020 par le pronostiqueur Jon Prosser est que l’iPhone 13 offrira un niveau de stockage de 1 To.

J’espère que vous êtes tous prêts pour les iphones de 1 To – Jon Prosser (@jon_prosser)

28 octobre 2020

Cela doublerait le maximum actuellement disponible sur la gamme iPhone Pro et quadruplerait celui du modèle standard iPhone 12.

Des rumeurs plus récentes, cette fois d’un analyste de Wedbush, affirment également que l’iPhone de nouvelle génération offrira une option de stockage de 1 To, donnant plus de crédibilité à la rumeur.

Les options de stockage pour l’iPhone sont restées les mêmes depuis la sortie de l’iPhone XS en 2018, et Samsung a commencé à proposer une option de 1 To avec le Galaxy S10, ce serait donc le bon moment pour Apple de rafraîchir son offre pour refléter les vidéos de meilleure qualité et les applications plus volumineuses que nous avons sur nos téléphones en 2021.

Une encoche d’identification de visage plus petite

Depuis le lancement de l’iPhone X, l’encoche en haut de l’écran qui abrite les caméras Face ID est un problème de Marmite. Certains l’aiment, d’autres s’y sont habitués, tandis qu’un autre groupe le déteste activement.

Maintenant, il semble peu probable qu’il disparaisse dans l’iPhone 13, mais une rumeur d’Ice Universe suggère que l’encoche sera réduite afin qu’elle dépasse moins dans l’écran.

iPhone13 continue la conception de l’encoche, mais l’encoche est plus courte. – Univers de glace (@UniverseIce)

7 octobre 2020

Cela est soutenu par le MacOtakara toujours fiable, indiquant également que l’iPhone 13 comportera une encoche plus petite grâce au rétrécissement du système de caméra TrueDepth.

Cependant, un tweet concurrent d’un pronostiqueur fiable @MauriQHD suggère qu’un iPhone à venir pourrait complètement abandonner l’encoche, mais au prix de lunettes légèrement plus épaisses.

Le pronostiqueur a été franc en déclarant qu’il était difficile de savoir s’il s’agirait de l’iPhone 13 ou de l’iPhone 14, et étant donné le grand nombre de rumeurs détaillant une encoche plus petite, il est probable que ce changement d’affichage soit encore loin.

Ming-Chi Kuo pense également que l’encoche se rétrécira sur l’iPhone 13, et va même jusqu’à suggérer qu’Apple déplacera une configuration holepunch-esque avec certains modèles d’iPhone 14 attendus en 2022.

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Indépendamment de l’encoche, l’écran lui-même devrait voir des mises à niveau importantes, avec beaucoup d’espoir que l’iPhone 13 passera à un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz qui permettrait à ProMotion de faire défiler et de rattraper les smartphones Apple avec la majorité des produits phares d’Android. .

Il est également possible que le nouveau modèle bénéficie du passage à des panneaux d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO), comme on le trouve sur l’Apple Watch. Ceux-ci apporteraient une efficacité énergétique accrue par rapport aux panneaux OLED actuels, ce qui à son tour pourrait prolonger la durée de vie de la batterie.

Cela est étayé par un rapport de The Elec, affirmant que l’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max afficheront des taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vont même plus loin, réitérant les rumeurs précédentes selon lesquelles les deux modèles Pro utiliseront la technologie d’affichage LTPO OLED. Un rapport ultérieur réitère l’affirmation, suggérant que les panneaux seront fabriqués exclusivement par la division Samsung Display.

Max Weinbach, via la chaîne YouTube EverythingApplePro, affirme également que des écrans LTPO à 120 Hz arrivent, mais ce n’est pas tout – le fuyant suggère également que la technologie d’affichage toujours allumée est en route.

On dit que la fonction, exclusive à l’écran LTPO 120Hz, imite votre écran de verrouillage, avec votre horloge et l’icône de la batterie constamment visibles et des notifications apparaissant temporairement à l’écran.

En plus d’être généralement plus efficace sur la batterie, la technologie LTPO permet à l’écran d’ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement sans aucun matériel supplémentaire. Selon les rumeurs, les iPhone 13 et 13 Mini utiliseraient la technologie LTPS existante, ce qui suggère qu’ils seront plafonnés à 60 Hz.







Amélioration de la configuration de la caméra

En ce qui concerne la configuration de la caméra, des rumeurs suggèrent que de petits changements – mais importants – sont en magasin.

Mac Otakara suggère que la configuration de la caméra arrière de toute la gamme iPhone 13 sera recouverte de verre saphir et que l’iPhone 13 Pro arborera le même module de caméra que le 13 Pro Max, avec OIS décalé par capteur.

Ce n’est pas le seul changement cependant; le rapport EverythingApplePro affirme que la caméra ultra-large devrait faire l’objet d’une mise à niveau sur l’ensemble de la gamme iPhone 13, avec des performances améliorées en basse lumière.

Il y aurait également l’introduction d’un mode d’astrophotographie automatique et d’un mode vidéo portrait.

Le blog technologique indien MySmartPrice a partagé des rendus 3D de ce qu’il prétend être le modèle standard de l’iPhone 13, détaillant un design familier avec un changement notable de la disposition de la caméra arrière.

Le rendu représente une configuration de caméra orientée vers l’arrière disposée en diagonale, et bien que l’on ne sache pas pourquoi c’est le cas, cela pourrait être pour faciliter le nouvel OIS décalé par capteur détaillé ci-dessus – la taille de l’unité de caméra semble correspondre à cela de l’iPhone 12 Pro Max, après tout.

Le retour de Touch ID

Celui-ci fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, avec une suggestion selon laquelle ce serait une fonctionnalité de l’iPhone 12, mais comme nous le savons maintenant, ce n’était pas le cas.

La suggestion actuelle, via Bloomberg, est qu’Apple envisage de ramener Touch ID sur l’iPhone – il reste un incontournable sur Mac et les iPhones moins chers après tout – mais avec un changement important: il sera intégré à l’écran cette fois-ci. .

Maintenant, ce n’est pas un nouveau concept. Les smartphones Android intègrent une technologie de scanner d’empreintes digitales intégrée depuis un certain temps, et même si elle était initialement un peu aléatoire, les mises en œuvre récentes montrent qu’il peut être tout aussi fiable qu’un scanner latéral. Cependant, ce n’est pas quelque chose qu’Apple a essayé – jusqu’à présent.

La réintroduction de la technologie a du sens étant donné notre besoin de porter des masques faciaux dans notre vie quotidienne, ce qui rend la technologie Face ID haut de gamme d’Apple essentiellement inutile. Une combinaison de Face- et Touch ID donnerait aux utilisateurs le meilleur des deux mondes et accélérerait le processus de déverrouillage lors de leurs déplacements.

La rumeur a été étayée des semaines plus tard par un rapport distinct du Wall Street Journal. Selon d’anciens employés d’Apple qui ont parlé à la publication, Apple envisage d’intégrer Touch ID dans l’affichage d’un iPhone à venir, bien que la source ne soit pas sûre qu’il serait disponible sur l’iPhone 13.

Compte tenu du nombre de rumeurs – certaines remontant à plus d’un an – selon lesquelles Apple travaille sur un scanner d’empreintes digitales intégré, il est probable que nous le verrons faire une apparition sur l’iPhone 13.

Apple abandonne tous les ports de l’iPhone

L’une des rumeurs les plus étranges qui prend de l’ampleur est qu’Apple supprimera le port Lightning, mais plutôt que de passer à l’USB-C comme sur les MacBook et iPad Pro, il n’aura tout simplement aucun port. Cela signifierait que toute la charge est sans fil et que la connexion de votre iPhone à un autre appareil ou périphérique devra être effectuée par Bluetooth, Wi-Fi ou sorcellerie.

Jon Prosser et son collègue pronostiqueur Fudge (tellement d’entre eux ont des noms amusants) se sont déjà mis d’accord publiquement sur cette idée, et Bloomberg affirme également qu’Apple a discuté de l’idée en interne.

Avec l’histoire d’Apple de suppression des ports populaires tout en libérant simultanément des accessoires sans fil très coûteux, nous pouvons le voir se produire, mais peut-être pas avec la prochaine itération de l’iPhone.

Continuez à vérifier pour voir quelles rumeurs apparaissent, mais en attendant, lisez notre guide d’achat iPhone et les meilleures offres iPhone 12 et 12 Pro.

