Date de sortie, prix et spécifications de Google Pixel Buds Pro

Bien qu’ils n’aient été divulgués qu’il y a quelques jours à peine, les Google Pixel Buds Pro sont désormais officiellement la paire d’écouteurs sans fil la plus haut de gamme de la société.

Dévoilés à Google I/O aux côtés des téléphones Pixel Tablet, Pixel 6a, Pixel Watch et Pixel 7, les Pixel Buds Pro rejoignent le portefeuille et offrent des fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit, les pilotes personnalisés et la recharge sans fil.

Quand sortiront les Pixel Buds Pro ?

Cela fait un peu attendre les Pixel Buds Pro, mais vous pouvez pré-commander les écouteurs maintenant dans la boutique officielle. Alternativement, ils sont également disponibles auprès de Amazone avec plus à venir sous peu, nous sommes sûrs.

Aux États-Unis, ils sont également en précommande sur la boutique Google.

Ils seront mis en vente aux côtés du Pixel 6a sur 28 juillet.

Combien coûtent les Pixel Buds Pro ?

Notre prédiction d’un prix d’environ 200 $ / 200 £ s’est avérée gagnante car Google a confirmé que les Pixel Buds Pro sont au prix de 199 $ / 179 £, soit le double de celui de la série Pixel Buds A.

Ce prix les met en concurrence avec les Samsung Galaxy Buds Pro (199 $/219 £) et Apple AirPods Pro (249 $/249 £).

Crédit image : Google

Quelles sont les spécifications des Pixel Buds Pro ?

Comme vous vous en doutez, les Pixel Buds Pro ont des spécifications et des fonctionnalités qui garantissent cette marque « Pro ».

Le principal est la suppression active du bruit (ANC) — c’est une première pour Pixel Buds — avec Silent Seal qui, selon Google, peut s’adapter à la forme de votre oreille pour maximiser la quantité de bruit qui est annulée. Il est alimenté par le processeur, les pilotes et les algorithmes à 6 cœurs de la société.

Les Pixel Buds Pro offrent également un mode de transparence afin que vous puissiez entendre le son ambiant lorsque cela est nécessaire ou plus sûr.

Crédit image : Google

Les capteurs peuvent également surveiller la pression de l’air dans votre conduit auditif pour s’assurer que tout est confortable en soulageant la pression si nécessaire. L’égaliseur de volume réglera les écouteurs lorsque vous ajusterez le volume afin que le son soit équilibré entre les graves, les médiums et les aigus.

La connectivité multipoint signifie que les Pixel Buds Pro peuvent basculer rapidement et de manière transparente entre les appareils sans que vous ayez à vous déplacer avec les menus de paramètres Bluetooth. Ils peuvent basculer automatiquement entre vos deux derniers appareils connectés, y compris Android, iOS, les tablettes et les ordinateurs portables.

Google vante une qualité d’appel claire même si vous êtes en déplacement par temps venteux grâce à des micros à formation de faisceaux, un accéléromètre vocal, des couvertures en maille coupe-vent et technologie de conduction osseuse. Comme les précédents Pixel Buds, les écouteurs prennent en charge Google Assistant avec une traduction en temps réel dans 40 langues.

Crédit image : Google

Pour suivre Apple, l’audio spécial est une fonctionnalité que Google ajoutera plus tard cette année et sera compatible avec certains téléphones Pixel.

Pour la durée de vie de la batterie, les Pixel Buds Pro sont évalués jusqu’à 11 heures d’écoute ou sept heures avec l’ANC activé. Le boîtier vous prendra jusqu’à 31 heures au total et peut être chargé sans fil. Insérez les écouteurs dans l’étui et une charge de 5 minutes peut vous permettre d’écouter une heure avec ANC.

En termes de design, les Pixel Buds Pro offrent une résistance à l’eau IPX4 (le boîtier est IPX2) et ils sont disponibles en quatre couleurs bicolores : corail, citronnelle, brouillard et charbon de bois.

Nous avons discuté des Pixel Buds Pro et des autres nouveaux matériels de Google dans l’épisode 114 de Fast Charge, notre podcast hebdomadaire :

