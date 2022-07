Date de sortie, prix et spécifications de Google Pixel 6a

Lorsque Google a lancé la série de smartphones Pixel 6 à la fin de l’année dernière, il y avait une omission évidente : le Pixel 6a.

Depuis ses débuts en 2019, la série A offre une excellente alternative abordable aux produits phares de Google, en conservant bon nombre de leurs fonctionnalités de base. Un prix moyen les rend particulièrement attrayants, en particulier aux États-Unis.

Le très attendu et très répandu Pixel 6a a finalement fait ses débuts lors du discours d’ouverture de Google I/O plus tôt cette année, et après une attente de deux mois, il est enfin disponible en précommande. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le Google Pixel 6a ?

Comme prévu, Google a annoncé le Pixel 6a lors de sa conférence des développeurs d’E/S le 11 mai 2022. Cependant, le téléphone n’était pas disponible à l’achat pendant quelques mois.

Les précommandes n’ont commencé que le 21 juillet, avant la mise en vente officielle du téléphone à partir de 28 juillet.

Pour le contexte, voici les dates de sortie des modèles précédents :

La version limitée du Pixel 5a signifiait qu’il n’arriverait jamais au Royaume-Uni ou en Europe, mais cela ne se répète pas sur le Pixel 6a — il obtient une version mondiale complète.

Plus tard dans l’année, bien sûr, le 6a devrait être rejoint par les produits phares du Pixel 7 et peut-être même le téléphone pliable Pixel, dont on parle depuis longtemps.

Combien coûte le Google Pixel 6a ?

Google a officiellement dévoilé le prix du Pixel 6a : 399 £/459 €/449 $. Cela vous donne 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il ne semble pas qu’une autre configuration soit disponible.

Vous pouvez acheter le téléphone directement auprès de Google, et en ce moment une commande vous donnera également une paire gratuite des écouteurs Pixel Buds A également impressionnants. Bien entendu, le Pixel est également disponible chez Amazone et tous les autres magasins et réseaux technologiques habituels. Assurez-vous de consulter notre guide complet sur où acheter le Pixel 6a pour plus d’options et les meilleures offres que nous avons pu trouver.

Voici comment il se prépare aux téléphones précédents de la série A :

Google Pixel 5a – 449 $ (environ 339 £ / 399 €)

Google Pixel 4a 5G – 499 $/499 £/499 €

Google Pixel 4a – 349 $ / 349 £ / 349 €

Google Pixel 3a – 399 $ / 399 £ / 399 €

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités de Google Pixel 6a ?

Lorsque Google a officiellement lancé le Pixel 6a à I/O 2022, il a révélé toutes les spécifications clés auxquelles vous pouvez vous attendre.

La grande mise à niveau par rapport au Pixel 5a est un passage à la propre puce Tensor de Google (avec 5G intégrée) – la même que celle des Pixel 6 et 6 Pro de l’année dernière. Vous trouverez également une puce de sécurité Titan M2 séparée, ainsi que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, la seule configuration. Google affirme que le Pixel 6a est 5 fois plus rapide que le téléphone de l’année dernière, mais il n’est pas clair quels tests ont été utilisés pour le déterminer.

Sur les photos officielles, vous remarquerez également le nouveau design du Pixel 6a. Il est plus conforme au reste de la série Pixel 6 et disponible en trois couleurs distinctes : Charcoal, Chalk et Sage. Le téléphone utilise un cadre en aluminium recyclé et dispose d’un écran OLED 1080p de 6,1 pouces, mais son taux de rafraîchissement n’est toujours que de 60 Hz.

Le téléphone dispose également du même module de caméra arrière accrocheur, abritant un objectif principal de 12,2 MP et un ultra large de 12 MP avec un champ de vision de 114°. Vous obtenez également un objectif selfie 8Mp.

Sur les trois caméras, la puce Tensor permet d’activer les principales fonctionnalités logicielles de la caméra. Ceux-ci incluent Magic Eraser (pour supprimer les objets indésirables ou changer leur couleur), Face Unblur et Real Tone, qui ont tous fait leurs débuts sur les Pixel 6 et 6 Pro. Il y a aussi Night Sight pour les prises de vue en basse lumière.

Google indique que la taille typique de la batterie est de 4 410 mAh, mais elle peut être aussi basse que 4 306 mAh sur certains modèles. La société affirme qu’il peut durer 24 heures sur une seule charge (y compris le temps de veille) ou 72 heures avec le mode Extreme Battery Saver activé. La charge filaire est limitée à 18 W, Google prétendant vaguement que « quelques minutes » de charge vous procureront « des heures d’alimentation », mais nous ne savons pas s’il s’agit d’une amélioration par rapport à la prise en charge de 18 W sur le Pixel 5a.

Les autres caractéristiques annoncées incluent la résistance à l’eau et à la poussière IP67 et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Cela semble être plus rapide que le scanner notoirement lent trouvé dans les Pixel 6 et 6 Pro, du moins sur la base d’une vidéo de formation de déballage pour le personnel du magasin divulguée accidentellement par Google France. En plus de révéler l’emballage du téléphone, il montre le scanner d’empreintes digitales en action – et il semble d’une rapidité rassurante.

La puce Tensor intègre la 5G, mais il n’y a toujours pas de stockage extensible.

Le téléphone sera livré sous Android 12, mais sera l’un des premiers à recevoir Android 13 une fois arrivé. Google s’est engagé à fournir au moins trois ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité à compter de la date de lancement.

Chez I/O, Google a également officiellement annoncé les Pixel Buds Pro. Les Pixel 7 et 7 Pro, Android 13, Pixel Watch et une nouvelle tablette Pixel ont également été taquinés.

Nous avons discuté de tout cela et plus encore dans l’épisode 114 de Fast Charge, notre podcast hebdomadaire :

