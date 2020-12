Le marché du tracker d’activité est devenu de plus en plus compétitif au cours des dernières années, avec des produits comme l’AmazFit Band 5, le Samsung Galaxy Fit 2 et le Xiaomi Mi Band 5 offrant tous de nombreuses fonctionnalités à petits prix.

Alors, comment Fitbit relèvera-t-il ces défis lorsqu’il mettra à jour son traqueur de charge? Nous jetons un coup d’œil aux nouvelles et aux rumeurs entourant le Fitbit Charge 5.

Quand le Fitbit Charge 5 sera-t-il disponible?

Jusqu’à récemment, Fitbit suivait un cycle assez régulier en ce qui concerne la mise à jour de la ligne de charge, mais cela peut avoir changé en 2020.

Cela fait de la prédiction de l’arrivée de la Charge 5 un défi. Vous pouvez voir ce que nous voulons dire en regardant quand les modèles précédents sont apparus;

Fitbit Charge 1 – Novembre 2014

Fitbit Charge 2 – Septembre 2016

Fitbit Charge 3 – Octobre 2018

Fitbit Charge 4 – Mars 2020

Initialement, Fitbit utilisait un cycle d’environ deux ans de mise à jour des appareils Charge, mais cela a changé en 2020 avec le Fitbit Charge 4 qui n’est sorti qu’un an et demi après le Charge 3. Cela pourrait-il signifier que Fitbit intensifie sa conception et calendrier de production pour s’assurer qu’il ne soit pas dépassé par la bande de modèles moins chers?

Si le schéma est vrai, attendez-vous à voir le Fitbit Charge 5 faire ses débuts en septembre 2021. En attendant, vous pouvez vous familiariser avec le modèle actuel en lisant notre examen de Fitbit Charge 4.

Combien coûtera le Fitbit Charge 5?

Encore une fois, cela reste entièrement spéculatif pour le moment car Fitbit n’a même pas encore confirmé l’existence de la charge 5. Pour trouver un chiffre, nous devons regarder les prix des charges passées.

Fitbit Charge 2 – 139,99 £ / 149,95 $

Fitbit Charge 3 – 129,99 £ / 149,95 $

Fitbit Charge 4 – 129,99 £ / 149,95 $

Il y a plus de prévisibilité sur les prix lorsque vous voyez comment Fitbit a placé les modèles Charge au cours des dernières années. Maintenant, bien sûr, ceux-ci sont beaucoup plus chers que la marque de 50 £ / 50 $ qu’occupent l’AmazFit Band 5, le Samsung Galaxy Fit 2 et le Xiaomi Mi Band 5, mais c’est principalement parce que Fitbit a son propre modèle moins cher sous la forme du Inspire 2, Inspire HR et Inspire original.

Au moment de la rédaction de cet article, le Fitbit Inspire 2 coûtait 89,99 £ / 99,95 $, ce qui est toujours plus que les rivaux que nous avons mentionnés.Il se pourrait donc qu’un modèle Inspire plus récent arrive à un prix inférieur.

Compte tenu de l’histoire que nous avons cependant, il semble très probable que le Fitbit Charge 5 soit proposé à un prix de 129,99 £ / 149,95 $, bien que ce soit sage ou non est une autre affaire.

Quelles nouvelles fonctionnalités verrons-nous dans le Fitbit Charge 5?

Le Fitbit Charge 4 a introduit des fonctionnalités telles que le GPS intégré et les minutes de zone active, ces dernières personnalisant les activités en fonction de votre âge et de votre fréquence cardiaque au repos.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, rien n’a encore été confirmé à propos du Fitbit Charge 5, mais voici notre liste de souhaits de choses que nous espérons pouvoir inclure lorsque l’appareil deviendra une réalité.

Surveillance de l’oxygène sanguin

L’Apple Watch 6 est allé grand sur la surveillance de la saturation en oxygène sanguin (ou SpO2). Ce n’est pas nouveau, cependant: c’est une fonctionnalité disponible dans la Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense (photo ci-dessous).







Vous avez peut-être remarqué que ce sont toutes des montres intelligentes plutôt que des trackers d’activité, mais certains suggèrent que si le prix du Fitbit Charge 5 reste aussi élevé que ses prédécesseurs, il aura besoin d’une fonctionnalité comme celle-ci pour justifier ce montant élevé.

Nous avons vu une utilisation partielle de cette technologie dans le Fitbit Charge 4 dans le cadre de la surveillance du sommeil, mais une version à part entière serait une mise à niveau sérieuse.

Écran couleur

Avec le Samsung Galaxy Fit 2 et l’AmazFit Band 5 avec des écrans AMOLED couleur, tout en bénéficiant d’une autonomie de plus de 10 jours, nous pensons qu’il est grand temps que Fitbit apporte cette fonctionnalité à la charge.

Commandes musicales pour plus de services

Le Fitbit Charge 4 a introduit des commandes de musique (hourra!), Mais uniquement pour les abonnés Spotify Premium (boo!). Il serait logique de voir cette capacité ouverte à Apple Music, Deezer, Amazon Music Prime et d’autres.

Services de paiement

Fitbit Pay est pratique, mais avec un si grand nombre d’entre nous utilisant maintenant Apple Pay et Google Pay, il serait à nouveau logique de voir la sélection de banques et de services disponibles pour cette fonctionnalité augmentée.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de plus amples informations sur le Fitbit Charge 5 seront dévoilées, mais en attendant, consultez nos guides des meilleurs trackers Fitbit, des meilleures offres Fitbit et des meilleurs trackers de fitness.