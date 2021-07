Date de sortie, prix et spécifications de Fiido X

Nous avons examiné quelques vélos électriques de Fiido dans le passé et nous les avons trouvés d’un bon rapport qualité-prix. Basique, mais pas cher non plus.

Maintenant, la société lance un modèle pliant plus haut de gamme simplement appelé «X». Il ressemble beaucoup au D11, revu, mais a été peaufiné et amélioré.

Date de sortie de Fiido X Le vélo sera lancé sur Indiegogo le 13 juillet, mais on ne sait actuellement pas quand il sera expédié aux bailleurs de fonds. Il est probable que ce sera proche de la fin de 2021 pour les acheteurs au Royaume-Uni et aux États-Unis. Nous n’écrivons généralement pas sur les produits financés par le crowdfunding avant qu’ils ne soient entièrement soutenus, mais la campagne D11 de l’année dernière a permis de récolter plus d’un million de dollars, il est donc probable que le X connaisse un succès similaire. Prix ​​et disponibilité Il existe deux modèles : le X et le X Lite. Les seules différences entre les deux sont que le Lite a une batterie de plus petite capacité et des freins à disque mécaniques plutôt qu’hydrauliques. Le X coûtera 1999 $ (environ 1500 £), soit environ le double du prix du D11. Cependant, le prix super lève-tôt le ramène à 1099 $ (environ 800 £) ou à 1399 $ pour les lève-tôt (environ 1 000 £). Nous ne connaissons pas encore le prix du X Lite, mais le prix super lève-tôt est de 899 $ (650 £) et le prix lève-tôt 1099 (800 £). Caractéristiques et spécifications Fiido a déclaré avoir écouté les commentaires des propriétaires de D11 et apporté quatre modifications principales au X : Un cadre plus lisse sans soudures laides

Un système antivol pour la batterie

Moins de fils visibles

Un capteur de couple pour une livraison de puissance plus fluide Et d’après les photos que Fiido nous a envoyées, il y a très peu de fils externes : principalement juste les câbles de frein qui disparaissent dans le tube supérieur.



Le cadre est certainement beaucoup plus élégant et a une charnière interne beaucoup plus soignée que celle externe volumineuse du D11. La batterie, qui vit toujours intelligemment dans la tige de selle, utilise désormais des rails à l’intérieur du tube de selle pour transmettre la puissance au moteur au lieu d’avoir un câble externe laid.



Juste derrière le tube de selle se trouve un feu arrière intégré – dans le cadre, pas la batterie cette fois – et en dessous se trouve un clavier de sécurité au lieu de clés physiques, bien que Fiido n’ait pas encore expliqué exactement comment cela fonctionne. Cependant, une image radiographique de la page Indiegogo montre un mécanisme de verrouillage interne qui semble sécuriser la batterie pour l’empêcher d’être retirée.



La société lancera une application compagnon au début de 2022 qui vous permettra de surveiller le vélo à distance, suggérant qu’il pourrait avoir un GPS et une e-SIM, bien que cela ne soit pas confirmé. Il dit qu’il est parti pour un « un système de capteur de couple de pointe » et un moteur avec un couple de 40 Nm. Le cadre en alliage de magnésium ne pèse que 3 kg et, équipé d’une batterie de 417,6 Wh, le X pèse 17,5 kg (environ 38 lb). Ce n’est pas mal, surtout compte tenu de la portée revendiquée de 130 km (81 miles).



Le X Lite a une batterie de 208,8 Wh qui est censée être bonne jusqu’à 60 km (37 miles). Cela signifie également un gain de poids de 600 g, ce qui porte ce modèle à un peu moins de 17 kg. Contrairement au D11, où la société a fait des déclarations « ultralégères » scandaleuses en omettant le poids de la batterie et du siège, nous sommes enclins à croire les chiffres des X et X Lite.



Comme le D11, le Fiido X a des engrenages traditionnels, vous pouvez donc le conduire comme un vélo normal sans utiliser le moteur tout en étant capable de gravir des collines. Il dispose d’une cassette arrière Shimano à 7 vitesses et d’un plateau 52 dents. Il a conservé les roues de 20 pouces, ce qui rend le X petit lorsqu’il est replié, mais cela n’offrira pas le même niveau de confort que les roues plus grandes. Voici quelques spécifications clés : Fiido X Fiido X Lite Type de batterie Batterie de tige de selle (alimentation de type rail) Batterie de tige de selle (alimentation de type rail) La batterie 36V 11.6AH 36V 5.8AH Marque de batterie DMEGC 18650 DMEGC 18650 Temps de charge 7 heures 4-5 heures Température de fonctionnement -10°~50° -10°~50° Garantie de la batterie 1 année 1 année Lumière Lumières LED Lumières LED Système de sécurité Système de sécurité Fiido Système de sécurité Fiido Affichage LCD avec port de chargement USB LCD avec port de chargement USB Capteur Capteur de couple Capteur de couple vitesse maximale 15.5MPH(25KM/h) 15.5MPH(25KM/h) Système d’engrenage Shimano 7 vitesses Shimano 7 vitesses Moteur Motoréducteur sans balais Motoréducteur sans balais Gamme de mode cyclomoteur 130KM 60KM Système de freinage Frein hydraulique Câble de frein Matériau du cadre Alliage de magnésium Alliage de magnésium Système de pliage Mécanisme de pliage caché Mécanisme de pliage caché Tige de selle Tige de selle à batterie réglable Tige de selle à batterie réglable Poids net 17.5KG 16,9 kg Tension d’entrée 100~240V 100~240V Manivelle 52T 52T Marque de pneu CST CST Taille des pneus 20*1.95 pouces 20*1.95 pouces Taille pliée 84*40*59cm 84*40*59cm Taille du vélo 150*58*100cm 150*58*100cm Besoin d’un vélo en ce moment ? Voici les meilleurs vélos électriques à acheter.