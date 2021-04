Amazon a annoncé une tablette 10 pouces mise à jour avec un tout nouveau modèle Fire HD 10 Plus et des offres groupées comprenant – pour la toute première fois – un clavier et un abonnement à Microsoft 365.

Oui, ce n’est pas votre mise à jour annuelle régulière où les changements sont rares. Il semble qu’Amazon s’écarte un peu de son objectif de divertissement habituel pour essayer d’attirer ceux qui souhaitent utiliser leur tablette pour un peu de travail, mais qui ont toujours un budget serré.

Le nouveau pack de productivité Fire HD 10 coûte 209,99 £ / 209,99 $ US et comprend un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 et un clavier personnalisé.

Amazon a également mis à jour Fire OS pour prendre en charge l’écran partagé afin que vous puissiez désormais exécuter deux applications côte à côte, telles que Facebook Messenger et Amazon Prime Video.









Image: Amazon



En fait, quatre nouvelles tablettes 10 pouces sont annoncées, qui peuvent toutes être précommandées immédiatement et qui seront en vente à partir du 26 mai sur Amazon, Argos, Currys PC World, John Lewis et Very.co.uk avec Fire HD 10 également. disponible auprès de Tesco.

Fire HD 10: 149,99 £ / 149,99 $ US, a un écran plus lumineux et 50% plus de RAM (3 Go) que le modèle précédent, un cadre d’écran plus fin, plus léger et uniforme.

Fire HD 10 Plus: 179,99 £ / 179,99 $ US, avec 4 Go de RAM, toucher doux, finition couleur ardoise, chargement sans fil.

Offre groupée de productivité Fire HD 10: à partir de 209,99 £ / 209,99 $ US, choisissez entre Fire HD 10 ou HD 10 Plus, comprend un clavier Bluetooth Fintie (disponible séparément pour 49,99 £ / 49,99 $ US) et un abonnement d’un an à Microsoft 365.

Fire HD 10 Kids: 199,99 £ / 199,99 $: La tablette Fire HD 10, plus un étui pare-chocs, un abonnement de 12 mois à Kids + et une garantie sans souci de 2 ans.

Le nouveau Fire HD 10 est disponible en modèles 32 Go ou 64 Go et un choix de noir, denim, lavande ou olive.

Le Fire HD 10 Plus a le même choix de stockage de 32 Go ou 64 Go et n’est disponible qu’en Slate. Nous avons vu pour la première fois un modèle Plus ajouté à la gamme en 2020 lorsque Amazon a annoncé le Fire HD 8 Plus, et la nouvelle version 10 pouces a les mêmes mises à niveau: plus de RAM et une charge sans fil.







Une nouvelle station de chargement sans fil est disponible pour le modèle Plus. Il est fabriqué par Anker et coûte 49,99 £ / 49,99 $.

Le mode Show est disponible sur les deux tablettes, mais le Plus – tout comme le 2020 Fire HD 8 Plus – se chargera sans fil et passera automatiquement en mode Show lorsqu’il est placé sur le chargeur. Il se chargera sans fil sur n’importe quel chargeur Qi compatible.







Il reste à voir à quel point vous pouvez être productif en utilisant Microsoft 365 sur Fire OS sur un écran 10 pouces, mais nous le testerons sous peu et vous apporterons un examen complet. Ce sera certainement l’une des options les moins chères pour travailler et jouer lors de son lancement.

Pour en savoir plus sur la nouvelle tablette pour enfants, découvrez la gamme de tablettes Fire Kids Pro.

Articles connexes pour plus de lecture