Date de sortie, prix et spécifications

Quelques jours seulement après que Nintendo a dévoilé le Switch OLED, Valve a annoncé sa propre console portable, ou vraiment un « PC portable ». Voici tout ce que vous devez savoir sur le Steam Deck.

Pour le moment, Steam a annoncé que le PC portable Deck serait expédié ‘Décembre 2021’ il figurera donc sans aucun doute sur de nombreuses listes de souhaits de Noël. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons une date précise.

Il sera lancé aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni avec d’autres régions à venir en 2022.

Combien coûte le Steam Deck ?

Peut-être étonnamment, le Steam Deck n’est pas beaucoup plus que le Switch OLED avec un prix de départ de seulement £349/US$399 avec 64 Go de stockage et vous avez le choix entre deux modèles plus performants.

Ceux-ci sont livrés avec des SSD de 256 ou 512 Go et d’autres avantages que je décrirai ci-dessous. Ils coûtent respectivement 459 £ / 529 $ US et 569 £ / 649 $ US.

Comment réserver un Steam Deck ?

Bien qu’il reste quelques mois à attendre le Steam Deck, vous pouvez réserver votre machine via la boutique Steam sur 16 juillet à 10h PDT, lequel est 18h BST.

Stream dit: « Lorsque vous soumettez une réservation, vous serez mis dans une file d’attente. Une fois l’inventaire disponible, vous recevrez un e-mail dans l’ordre dans lequel les réservations ont été effectuées. » et « Nous visons à commencer à envoyer des invitations de commande d’ici décembre 2021. »

La file d’attente est régionale et notez que vous ne pouvez en réserver qu’un par client et que vous pouvez simplement créer de nouveaux comptes pour en acheter plus car « pour les 48 premières heures de disponibilité de la réservation, votre compte doit être en règle et avoir effectué un achat sur Steam avant juin 2021. »







Il existe également des frais de réservation non spécifiés qui sont essentiellement un dépôt car ils comptent dans le coût de l’appareil. Vous pouvez annuler dans les 30 jours pour un remboursement sur le mode de paiement que vous avez choisi, mais après 30 jours, le remboursement sera effectué sur votre Steam Wallet.

Une dernière chose à noter est que vous devez choisir le modèle que vous souhaitez car cela ne peut pas être modifié une fois que vous avez effectué une réservation.

Quelles sont les spécifications du Steam Deck ?

Avec le système de réservation compliqué couvert, nous pouvons examiner les spécifications du PC de poche de Steam en commençant par l’APU AMD personnalisé. Il dispose d’un processeur à 4 cœurs et à 8 threads utilisant l’architecture Zen 2 et de 8 unités de calcul RDNA 2 (Radeon DNA) pour le GPU.

Ceci est sauvegardé avec 16 Go de RAM LPDDR5 et comme le Switch OLED, l’affichage sur le Steam Deck est de 7 pouces. Cependant, il s’agit d’un écran LCD avec une résolution de 1280×800 – taux de rafraîchissement standard de 60 Hz – avec entrée multi-touch.







Avec une puissance totale de l’APU d’environ 2 téraflops et la prise en charge de choses comme le Ray Tracing et le Variable Ray Shading, Valve dit que vous devriez pouvoir jouer à n’importe quel jeu de votre bibliothèque à 720p sans aucun problème. 2 téraflops le placent à peu près au même niveau que la PS4 et la Xbox One.

Comme vous vous en doutez, le Deck dispose de diverses options d’entrée, y compris des joysticks de chaque côté de l’écran et ceux-ci sont capacitifs, de sorte que l’appareil sache quand vous les touchez. Il y a aussi un D-pad, un ensemble de boutons ABXY et aussi deux trackpads pour l’entrée de la souris. Quatre autres boutons sur le devant sont pour Steam, Accès rapide, Affichage et Options.







Sur le dessus se trouvent quatre déclencheurs/pare-chocs analogiques aux épaules et cachés à l’arrière se trouvent quatre autres boutons de préhension personnalisables. Le Deck dispose également d’une haptique HD, de haut-parleurs stéréo, d’un double réseau de micros, d’un gyroscope à 6 axes et d’un capteur de lumière ambiante.

Suivant l’exemple de Nintendo, il existe une station d’accueil, bien qu’elle soit vendue séparément. Il peut être utilisé pour connecter un moniteur, une connexion Internet filaire via Ethernet et divers périphériques USB. Ce sera une solution intéressante, mais vous pouvez simplement utiliser une station d’accueil USB-C comme vous le feriez avec un ordinateur portable Windows à la place.







Le Deck est également doté du Bluetooth 5.0, ce qui vous permet de connecter sans fil des éléments tels qu’un casque. Il existe également une connexion Wi-Fi 5 double bande (11ac). La connectivité physique comprend une prise casque 3,5 mm et un port USB-C avec une charge de 45 W.

Avec tout cela à bord, le Steam Deck est assez grand à 298 mm x 117 mm x 49 mm et 669 g. La largeur est à peu près la taille de deux consoles PS Vita.

Comme mentionné précédemment, il existe trois capacités de stockage différentes sur le Steam Deck et vous devrez choisir judicieusement si vous souhaitez installer de gros jeux. Par exemple, Red Dead Redemption 2 ne s’adaptera même pas à distance à l’option d’entrée de gamme.







Tous les trois ont un emplacement pour carte microSD à partir duquel vous pouvez installer et exécuter des jeux, mais ce tableau explique la différence entre les trois au-delà de la taille de base.

64 Go 256 Go 512 Go eMMC (PCIe Gen 2 x1) NVMe (PCIe Gen 3 x4) NVMe (PCIe Gen 3 x4) Mallette de transport Mallette de transport Étui de transport exclusif Pack exclusif de profils de la communauté Steam Pack exclusif de profils de la communauté Steam Verre gravé anti-éblouissant de qualité supérieure Thème de clavier virtuel exclusif

Enfin, le logiciel est une version personnalisée de SteamOS 3.0 conçue pour fonctionner sur le Deck. Cependant, il n’est pas limité à simplement se connecter à Steam et à jouer à des jeux dans votre bibliothèque. Il s’agit d’un PC à part entière et en mode bureau, vous pouvez installer et utiliser d’autres logiciels tels qu’un navigateur Web.







Ce n’est pas une machine Windows cependant, car le logiciel est basé sur Linux. Si vous le souhaitez, cependant, rien ne vous empêche d’essuyer le Deck et d’installer Windows.

Cependant, vous ne voudrez peut-être pas le faire car SteamOS simplifie la connexion et l’obtention de vos jeux avec l’interface sur mesure. De plus, il prend en charge la sauvegarde dans le cloud afin que vous puissiez enregistrer et quitter sur une autre machine, puis récupérer le Deck et continuer, avec toutes vos combinaisons de touches et vos mods intacts.







Il peut également suspendre indéfiniment des jeux comme la Nintendo Switch, bien que vous ne puissiez pas le faire avec plusieurs jeux. Bien sûr, le chat Steam, les notifications, le magasin et le jeu à distance, afin que vous puissiez diffuser des jeux à partir de votre PC principal, sont tous là.