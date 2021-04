La série ROG Phone d’Asus a sans doute été à la tête de l’espace des téléphones de jeu au cours des dernières années, offrant les téléphones de jeu phares les plus chers du marché, tandis que les concurrents ont souvent rivalisé à des prix inférieurs. Cela ne semble pas devoir changer avec la gamme ROG Phone 5.

La quatrième génération de la société est composée de trois téléphones, la version régulière étant rejointe pour la toute première fois par un modèle Pro et une édition limitée Ultimate. Cependant, vous avez peut-être déjà remarqué qu’il s’agit de la quatrième génération de téléphones, mais qu’il s’agit de la série ROG Phone 5 – pas du ROG Phone 4. Voici tout ce que vous devez savoir. Pour un aperçu plus détaillé, jetez un œil à notre examen complet de l’Asus ROG Phone 5.

Quand l’Asus ROG Phone 5 sera-t-il mis en vente?

Asus a révélé pour la première fois le ROG Phone 5 sur dix Mars, mais la sortie devrait être échelonnée.

Les Européens ont d’abord mis la main sur le ROG Phone 5, avec le ROG Phone 5 sorti fin mars, et qui sera suivi du ROG Phone 5 Pro fin avril et du ROG Phone 5 Ultimate en mai 2021.

En ce qui concerne la disponibilité au Royaume-Uni, le ROG Phone 5 avec 12 Go de RAM et 256 Go de RAM est disponible à l’achat dès maintenant après une sortie le 27 avril, mais nous devrons attendre le fin mai pour la version 16 Go / 256 Go.

On ne sait pas quand (ou si) les modèles Pro et Ultimate arriveront au Royaume-Uni, mais cela fait un bon changement par rapport au ROG Phone 3, qui n’a jamais été lancé au Royaume-Uni. C’est une histoire similaire avec les États-Unis aussi, sans mention d’une sortie potentielle aux États-Unis ou d’un prix lors de l’événement de lancement.

Combien coûte l’Asus ROG Phone 5?

Asus a confirmé les prix au Royaume-Uni et en Europe pour le téléphone ROG standard 5. Le modèle 12 Go / 256 Go vous coûtera 799 £ / 899 € (environ 1070 $) et il est disponible à l’achat directement auprès d’Asus dès maintenant, tout en augmentant la RAM jusqu’à 16 Go vous coûteront 899 £ / 999 € (environ 1189 $).

Le ROG Phone 5 Pro mis à niveau n’a pas encore obtenu de prix au Royaume-Uni, mais il vous en coûtera 1199 € (environ 1099 £ / 1427 $) en Europe, et c’est une histoire similaire avec le ROG Phone 5 de 1299 € (environ 1199 £ / 1546 $). Ultimate aussi.

Cela rend le ROG Phone 5 beaucoup plus cher que de nombreux autres téléphones de jeu. Le Black Shark 3 de Xiaomi se vend 539 £ / 599 $, tandis que le Red Magic 5S commence à 509 £ / 539 $.

Pourquoi s’appelle-t-il le ROG Phone 5 et non le ROG Phone 4?

Alors que le précédent téléphone ROG était le troisième modèle, les trois nouveaux téléphones font tous partie de la famille ROG Phone 5.

Bien que sauter un nombre puisse sembler étrange au début, dans la culture chinoise, taïwanaise et également japonaise, 4 est considéré comme un nombre malchanceux – en partie parce que le mot pour «quatre» sonne comme le mot pour «mort».

On pense que c’est pour cette raison que OnePlus a sauté le numéro lors de la publication d’un suivi du OnePlus 3T et pourrait avoir quelque chose à voir avec la sortie du Xperia Z4 de Sony en tant que Xperia Z3 + sur certains marchés.

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du ROG Phone 5?

Pour la première fois, Asus a sorti plus d’un combiné d’une seule génération de téléphones ROG. Il y en a trois au total – régulier, Pro et Ultimate – bien que seul le premier arrive au Royaume-Uni au lancement.

Comme prévu, ils sont tous livrés avec le chipset Snapdragon 888 phare de Qualcomm, qui se combine avec un GPU intégré Adreno 660 pour d’excellentes performances de jeu. Cependant, ils diffèrent en ce qui concerne la RAM – le standard et le Pro vont à 16 Go, tandis que l’Ultimate atteint un incroyable 18 Go. Il reste à voir dans quelle mesure cela aura un effet tangible sur l’usage quotidien. Comme le ROG Phone 3, il existe également une prise en charge de la 5G.







Ailleurs, tous les appareils ROG Phone 5 sont livrés avec un écran AMOLED 6,78 pouces 2448 x 1080 – c’est légèrement plus grand que le ROG Phone 3. Asus a conservé le taux de rafraîchissement de 144 Hz, bien qu’il soit maintenant battu par les nouveaux Red Magic 6 et 6 Pro ( 165 Hz). Il a également une fréquence d’échantillonnage tactile de 300 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20,4: 9, Asus concevant spécifiquement le téléphone pour une utilisation en paysage. Il y a également eu une réduction de 25% de la taille des lunettes sans avoir besoin d’une caméra à encoche ou à perforation.

Cependant, les modèles Pro et Ultimate bénéficient également d’un petit écran « ROG Vision » à l’arrière du téléphone. Cela peut afficher des graphiques personnalisés en fonction de ce que vous faites, en changeant pour refléter des scénarios tels que les appels entrants, le chargement et le chargement d’un jeu.

Tous les téléphones ont une capacité totale de batterie de 6000 mAh, bien que celle-ci soit divisée en deux cellules. Cela permet à Asus de positionner la carte mère au centre de l’appareil, ce qui, selon lui, aide à équilibrer le poids et à améliorer le refroidissement. Le chargement se fait via USB-C, avec le port latéral vous permettant de charger et de jouer en même temps. C’est à 65W, bien qu’il n’y ait pas de charge sans fil.

Le système de refroidissement GameCool d’Asus a également été mis à jour, la société affirmant qu’il avait eu sa plus grande mise à jour depuis le tout premier téléphone ROG. La principale mise à niveau que vous remarquerez probablement est une meilleure dissipation de la chaleur, bien que déplacer la carte de circuit imprimé au centre de l’appareil devrait aider vos doigts à rester au frais.

Comme prévu, il existe de nombreux accessoires officiels compatibles avec le ROG Phone 5. Ceux-ci incluent une nouvelle manette de jeu modulaire, un clip pour se fixer à un contrôleur de console et un étui de protection avec le logo RGB. Il existe également une station d’accueil professionnelle, qui ajoute des options de connectivité telles que les ports USB et HDMI.







Le ROG Phone 5 dispose de deux haut-parleurs frontaux, mais a conservé la prise casque 3,5 mm pour une expérience audio flexible.

Les caméras ne sont pas une priorité sur les téléphones de jeu, mais le ROG Phone 5 a une configuration arrière triple. Un capteur principal de 64Mp est rejoint par 13Mp ultrawide et 5Mp, bien qu’il soit peu probable qu’ils rivalisent avec les meilleurs téléphones avec appareil photo du marché. Sur le devant, vous trouverez une caméra selfie 24Mp.

Une dernière curiosité est que le téléphone peut vraiment exceller en matière d’audio. Le nouveau téléphone a obtenu 79 points dans la référence DxOMark Audio relativement récente, détrônant le Xiaomi Mi 10 Ultra (sur 76) pour la première place.







Grâce à ses quatre microphones, sa prise casque et ses deux haut-parleurs frontaux, le ROG Phone 5 a obtenu d’excellents résultats à la fois pour l’enregistrement et la lecture. DxOMark note que le téléphone a obtenu des sous-scores de premier ordre pour la dynamique, la distorsion spatiale et les artefacts, bien que ses faiblesses soient des basses légèrement ternes et un volume maximum inférieur à celui de certains concurrents.

Si vous cherchez quelque chose pour mettre la gamme ROG Phone 5 à l’épreuve, consultez notre tour d’horizon des meilleurs jeux Android de tous les temps.

Ou si vous préférez un écran plus grand, notre meilleur guide d’ordinateur portable de jeu propose de nombreuses excellentes options.

En attendant, nous avons discuté du post-examen du ROG Phone 5 et du ROG Phone 5 Ultimate dans un épisode de notre podcast régulier Fast Charge, alors vérifiez-le aussi:

