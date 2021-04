La série de téléphones OnePlus 9 est là et, pour la première fois, vous avez le choix entre trois appareils, mais pas au Royaume-Uni. Voici tout ce que vous devez savoir sur les dates de sortie, les prix et les spécifications.

Annoncés le 23 mars, les téléphones OnePlus 9 se sont progressivement déployés à l’international, mais les 9 et 9 Pro sont désormais disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur la plupart des marchés mondiaux.

Le OnePlus 9R ne vient pas au Royaume-Uni ou aux États-Unis car il est fabriqué exclusivement pour le marché indien. La société a cependant annoncé la OnePlus Watch, qui est sortie dans le monde entier.

Combien coûte le OnePlus 9?

Après le OnePlus 8T à 549 £, les prix ont quelque peu augmenté pour les combinés OnePlus 9.

Vous pouvez commander les téléphones de OnePlus et Amazone à l’échelle mondiale.

Au Royaume-Uni, vous pouvez également acheter les téléphones à partir de John lewis, et le 9 Pro est également disponible via Trois. Aux États-Unis, dirigez-vous vers Verizon ou T-Mobile pour les options de l’opérateur.

Ci-dessous, vous pouvez voir tous les prix des différents SKU:

Prix ​​OnePlus 9

8/128 Go – 629 £ / 729 $ / 699 €

12/256 Go – 729 £ / 799 €

Prix ​​OnePlus 9 Pro

8/128 Go – 829 £ / 899 €

12/256 Go – 929 £ / 1069 $ / 999 €

Prix ​​OnePlus 9R

8/128 Go – 39 999 ₹

12/256 Go – 43 999 ₹







Quelles sont les spécifications OnePlus 9?

La caractéristique principale ici est les caméras Hasselblad avec le logo inscrit sur les modules de caméra. Cependant, le seul matériel est l’objectif Freeform sur la caméra ultra-large visant à réduire la distorsion.

Le 9 et le Pro disposent tous deux de cet appareil photo ultra-large et d’un capteur monochrome de 2 Mpx pour plus de détails lors de la prise de vue en noir et blanc. Le Pro dispose d’un IMX789 personnalisé de 48Mp et d’un téléobjectif de 8Mp pour des prises de vue 3,3x.

Le 9 régulier a également un 48Mp mais c’est un IMX689 légèrement différent.

La collaboration Hasselblad porte en grande partie sur le logiciel puis avec un mode Pro reconfiguré, un déclencheur orange et un son légitime d’obturateur à feuilles Hasselblad. Les deux entreprises ont également passé des mois à affiner l’étalonnage des couleurs.

À l’intérieur, les deux téléphones sont alimentés par le Snapdragon 888 et sont livrés avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est donc ailleurs qu’ils diffèrent et vous devriez lire les grands changements de conception.







Le Pro a un indice de protection IP68 avec un écran incurvé plus grand de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif, capable de passer de 120 à 1 Hz pour économiser de l’énergie. Il offre également une fréquence tactile de 360 ​​Hz, ce qui le rend attrayant pour les joueurs.

Bien que les deux soient livrés avec un adaptateur Warp Charge 65T capable de charger les appareils à 100% en moins de 30 minutes, selon OnePlus, chaque appareil a une charge sans fil différente. Le 9 a 15W tandis que le Pro passe à un énorme 50W.

Le OnePlus 9R pour l’Inde a la même mémoire et le même stockage, mais diverses autres spécifications sont différentes, comme le processeur, un objectif macro ajouté et aucune charge sans fil.

Voici les spécifications de chaque téléphone OnePlus 9:

Spécifications OnePlus 9

6,55 pouces Full HD + (1080×2400) Fluide AMOLED, 20: 9, 120Hz, HDR10 +

Caméra principale 48Mp (IMX689)

Caméra ultra-large 50Mp avec objectif Freeform (IMX766)

Caméra monochrome 2Mp

Caméra frontale 16Mp

Qualcomm Snapdragon 888

8 Go + 128 Go / 12 Go + 256 Go

Scanner d’empreintes digitales à l’écran

Batterie 4500mAh

Charge rapide filaire de 65 W

Charge sans fil de 15 W

Deux haut-parleurs

USB-C

5G

160,7 × 74,2 × 8,7 mm

192 g

Spécifications du OnePlus 9 Pro

6,55 pouces Full HD + (1080×2400) Fluide AMOLED, 20: 9, 1-120Hz, HDR10 +

Caméra principale 48Mp (IMX789)

Caméra ultra-large 50Mp avec objectif Freeform (IMX766)

Caméra téléobjectif 3,3x 8Mp

Caméra monochrome 2Mp

Caméra frontale 16Mp

Qualcomm Snapdragon 888

8 Go + 128 Go / 12 Go + 256 Go

Scanner d’empreintes digitales à l’écran

Batterie 4500mAh

Charge rapide filaire de 65 W

Charge sans fil de 50 W

Deux haut-parleurs

USB-C

5G

IP68

160,7 × 74,2 × 8,7 mm

197 g

Spécifications OnePlus 9R

6,55 pouces Full HD + (1080×2400) Fluide AMOLED, 20: 9, 120Hz

Caméra principale 48Mp (IMX586)

Caméra ultra-large 16Mp

Objectif macro 5MP

Caméra monochrome 2Mp

Caméra frontale 16Mp

Qualcomm Snapdragon 870

8 Go + 128 Go / 12 Go + 256 Go

Scanner d’empreintes digitales à l’écran

Batterie 4500mAh

Charge de distorsion 65

Deux haut-parleurs

USB-C

5G

161 × 74,1 × 8,4 mm

189 g

