Xiaomi est l’un des fabricants de smartphones les plus prospères et les plus prolifiques de ces derniers temps. Il cible généralement le marché du budget, offrant des spécifications haut de gamme à un prix abordable. Cependant, la société fait les choses légèrement différemment en ce qui concerne son bras de jeu Black Shark, où les performances de pointe et la durée de vie de la batterie sont plus importantes.

Les derniers d’entre eux sont les Black Shark 4 et 4 Pro, qui viennent d’être lancés via un événement en ligne dans la Chine natale de Xiaomi. Ils offrent tout ce que vous attendez d’un téléphone axé sur les performances, mais sans la plupart des cloches et des sifflets que nous associons aux combinés de jeu dédiés. Il est également intéressant de noter que Xiaomi a conservé la marque 4, bien que le nombre soit considéré comme malchanceux en Chine.