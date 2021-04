La série Red Magic 6 est arrivée. Nubia a officiellement lancé ses deux téléphones de jeu de nouvelle génération lors d’un événement virtuel en Chine, et les deux sont maintenant en vente dans le monde entier.

Alors que le Red Magic 5G et le Red Magic 5S de 2020 étaient remarquablement similaires, les 6 et 6 Pro sont livrés avec un ensemble impressionnant de mises à niveau. Ils sont soulignés par un nouvel écran 165 Hz, ce qui en fait le téléphone à taux de rafraîchissement le plus élevé à ce jour. Vous obtenez également le nouveau processeur Snapdragon 888, une charge filaire de 120 W et un système de refroidissement repensé. Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Red Magic 6.

Quand la série Red Magic 6 sortira-t-elle?

Les Red Magic 6 et 6 Pro ont été officiellement lancés en Chine natale de Nubie le 4 mars 2021. Les deux appareils seront disponibles en pré-commande dans le monde entier à partir du 9 avril sur le site Web de Red Magic, avant d’être mis en vente le 16 avril.

Voici comment revoir le lancement de Red Magic 6 si vous l’avez manqué.

Combien coûteront les Red Magic 6 et 6 Pro?

Parallèlement à l’annonce de la sortie mondiale, nous disposons désormais d’informations complètes sur les prix des deux téléphones:

Red Magic 6 (12 Go de RAM, 128 Go de stockage) – 509 £ / 599 $ US / 599 €

Red Magic 6 Pro (16 Go de RAM, 256 Go de stockage) – 599 £ / 699 $ US / 699 €

Spécifications et fonctionnalités du Red Magic 6

De nombreuses fonctionnalités clés du Red Magic 6 ont été taquinées à l’avance par le vice-président de Nubia Ni Fei sur Weibo.

Le plus important d’entre eux est le nouveau taux de rafraîchissement de 165 Hz, le plus élevé que vous trouverez sur n’importe quel smartphone à ce jour. Ni Fei a fait allusion à une « percée du taux de rafraîchissement de l’écran à l’approche de la sortie », mais le chiffre exact n’était pas connu avant le lancement chinois. On ne sait pas quelle différence cela fera réellement, les Red Magic 5G et 5S ayant déjà des écrans 144 Hz soyeux. Ceci est combiné à une fréquence d’échantillonnage tactile de 500 Hz, ce qui rend les appareils encore plus réactifs.







L’écran lui-même est toujours un panneau OLED Full HD (2400 x 1080), mais s’étend maintenant sur 6,8 pouces. Il comprend un capteur d’empreintes digitales optique intégré, qui, selon Nubia, est 50% plus rapide que le Red Magic 5G.

Cependant, il existe quelques différences entre les versions chinoises des téléphones et celles qui seront publiées dans le monde entier. Le plus gros ici est la vitesse de charge – la charge filaire rapide 120 W phare du Red Magic 6 Pro semble impressionnante, mais la version mondiale sera limitée à 66 W sur les deux modèles. C’est toujours un pas en avant par rapport au 55W que vous trouverez sur le Red Magic 5S et le Red Magic 5G, mais il ne peut plus être considéré comme un leader de sa catégorie. Vous ne recevez également qu’un adaptateur 30W dans la boîte, avec le chargeur 66W disponible en tant qu’accessoire supplémentaire. Pour aider à compenser cela, les deux modèles mondiaux disposent d’une batterie de 5050 mAh.

D’autres différences clés incluent la présence de NFC sur la version mondiale, tandis que la version chinoise est la seule à présenter la marque Tencent, comme le montrent les images officielles.

Un autre article de Ni Fei Weibo a révélé le nouveau système de refroidissement qui fait son chemin vers les Red Magic 6 et 6 Pro. Connu sous le nom de Ice 6.0, il est livré avec un ventilateur actif de 20000 tr / min, une chambre à vapeur (qui, selon Nubia, est la plus mince au monde) et une couche de graphite pour empêcher le processeur de surchauffer. Le message était accompagné de l’image suivante:







Les Red Magic 6 et 6 Pro sont alimentés par le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888, qui plaira sans aucun doute aux joueurs qui recherchent les meilleures performances pour leurs aventures numériques.

Il y a trois caméras arrière sur les deux appareils, bien que nous n’ayons entendu parler que du capteur principal de 64Mp. Il sera vraisemblablement associé à un objectif ultra-large et macro, comme sur le Red Magic 5S, mais nous ne pouvons pas en être sûrs.







En ce qui concerne le design, une vidéo publiée sur Weibo montre l’arrière du nouvel appareil, qui présente un boîtier électrochrome noir mais pouvant devenir transparent en appuyant sur un bouton.

Cela révèle l’intérieur de l’appareil, bien qu’avec une bande descendant au milieu du boîtier qui reste noire. C’est un design visuellement intéressant mais semble un peu flash et légèrement inutile lorsque beaucoup de ces téléphones passent leur vie dans des étuis de protection.

Alors que le téléphone a maintenant été officiellement annoncé, nous n’avons pas pu résister à garder cette vidéo teaser étrange, partagée à l’origine sur Weibo par Ni Fei:

L’étrange point culminant du clip est le « positionnement spatial à neuf axes » du téléphone entraîné par un « ventilateur centrifuge à grande vitesse » – qui sera apparemment encore plus puissant sur l’édition Tencent du téléphone. Nous ne pense cela permettra au téléphone de flotter dans les airs, mais c’est certainement l’implication de la vidéo teaser de Nubia.

Pour en savoir plus, lisez notre article séparé sur les Red Magic 6 et 6 Pro. Nous avons discuté des nouveaux téléphones à plusieurs reprises sur Fast Charge, notre émission téléphonique hebdomadaire. Tout d’abord, voici l’épisode 55, la semaine où les téléphones ont été officiellement lancés:

Ensuite, il y a la critique complète au format vidéo de l’épisode 61:

Pour voir à quoi les nouveaux combinés seront confrontés, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs téléphones de jeu.