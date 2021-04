Comme promis, Xiaomi a lancé la série Redmi Note 10 de smartphones de milieu de gamme au Royaume-Uni avec pas moins de quatre modèles au choix. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux téléphones.

La société surnomme les appareils « The AMOLED Explorer », « The 108MP Voyager », « The 64MP Adventurer » et « The 5G Pioneer » et vise à fournir un grand nombre de téléphones à des prix abordables.