LG a déjà prouvé que les écrans enroulables peuvent fonctionner avec son téléviseur enroulable Signature OLED R et un smartphone doté de cette technologie est bientôt en route. Voici ce que nous savons du téléphone LG Rollable.

Il semble que LG ne se moquera pas du nom, appelant simplement l’appareil LG Rollable (alias Projet B). Pourquoi pas, je suppose. Il fera partie de la gamme Explorer Project suivant le LG Wing, un téléphone qui tourne pour révéler un deuxième écran.

Quelle est la date de sortie de LG Rollable?

LG a taquiné le Rollable à la fin de l’événement de lancement de l’aile et maintenant les rumeurs suggèrent qu’il arrivera l’année prochaine – en particulier, en Mars 2021.

C’est via la publication coréenne The Elec, qui dit qu’un téléphone ordinaire sous le nom de code « Rainbow » arrivera en premier au premier trimestre.

On sait qu’il s’appellera LG Rollable grâce à une demande de marque auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle). D’autres ont également été déposés, notamment LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll et LG Roll Canvas.

Cependant, LG Rollable semble le plus probable.

Combien coûtera le LG Rollable?

On ne sait pas quel sera le prix d’un téléphone comme celui-ci, car il n’y en a pas encore sur le marché. Oppo a récemment annoncé le X 2021, mais en tant qu’appareil conceptuel sans promesse de le lancer.







L’Oppo X 2021 à titre de comparaison



Vous pouvez cependant parier que ce sera très cher. Nous avons vu le coût des téléphones pliables comme le Motorola Razr 5G et le Samsung Galaxy Z Fold 2 entre 1300 et 2000 £ et un téléphone enroulable pourrait sans doute atteindre un chiffre encore plus élevé en raison de la nature complexe de la technologie.

LG pourrait bien être le premier sur le marché et donc établir la référence.

Quelles sont les spécifications LG Rollable?

Ceci est également inconnu pour le moment, LG n’ayant donné qu’un bref aperçu de l’appareil jusqu’à présent.

Il semble cependant qu’il sera similaire à l’Oppo X 2021, qui dispose d’un écran de 6,7 pouces capable de s’étendre jusqu’à 7,4 pouces. Il utilise divers éléments technologiques pour fonctionner, y compris un groupe motopropulseur à moteur à rouleau variable en continu pour déplacer l’écran et une chaîne Warp en stratifié d’écran haute résistance.

Oppo a déposé 122 brevets relatifs au combiné, dont 12 spécifiques au mécanisme de défilement, il sera donc intéressant de voir comment LG a résolu le problème.







Le teaser (image du haut) montre un appareil faisant une chose similaire, capable de s’étendre d’une position fermée à deux tailles différentes. C’est vraisemblablement un écran OLED et des rendus de ce à quoi il pourrait ressembler (pas de fuite) montrent le Rollable s’étendant des deux côtés – via LetsGoDigital.

Cependant, cela semble un peu ambitieux pour un appareil de première génération avec ce genre d’obstacles techniques. Il s’ouvrir d’un côté comme le X 2021 semble plus probable si vous me le demandez.