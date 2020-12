AMD a été en mission ces dernières années. Avec une série de versions réussies, il est passé d’outsider relatif à principal rival d’Intel dans le monde des processeurs.

Mais si de nombreux ordinateurs portables offrent le choix entre les puces Intel et AMD, c’est une autre histoire en ce qui concerne les ordinateurs de bureau. Les passionnés de PC achètent des puces autonomes pour mettre à niveau leurs appareils, ils doivent donc être convaincus que cela vaut la peine de l’emporter sur la concurrence.

La série Ryzen 5000 a été bien accueillie depuis son arrivée en novembre 2020, mais avant qu’Intel n’ait le temps de répondre, nous nous tournons déjà vers la prochaine génération. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce que nous supposons que l’on appellera la série Ryzen 6000 à ce stade précoce.

Quand la série AMD Ryzen 6000 sortira-t-elle?

Rien n’a été révélé à ce stade précoce, donc notre meilleure estimation sur la date de sortie du Ryzen 6000 vient du lancement des générations précédentes:

Ryzen 1000 Series – à partir de mars 2017

Ryzen 2000 Series – à partir d’avril 2018

Ryzen 3000 Series – à partir de juillet 2019

Ryzen 5000 Series – à partir de novembre 2020

Dans cet esprit, il semble probable que les processeurs Ryzen 6000 seront commercialisés au début de 2022. WePC fait état d’une feuille de route divulguée qui suggère qu’elle sera dévoilée cette année-là.

Le lancement pourrait potentiellement coïncider avec le CES, que nous nous attendions à ce qu’il ait lieu à nouveau en janvier.

Combien coûtera la série AMD Ryzen 6000?

En l’absence de rumeurs concrètes jusqu’à présent, nous pouvons à nouveau utiliser le prix de la série Ryzen 5000 comme guide.

Ryzen 9 5950X – 735,84 £ / 799 $ US

– 735,84 £ / 799 $ US Ryzen 9 5900X – 505,61 £ 549 $ US

– 505,61 £ 549 $ US Ryzen 7 5800X – 413,51 £ / 449 $ US

– 413,51 £ / 449 $ US Ryzen 5 5600X – 275,36 £ / 299 $ US

C’était une augmentation de 50 $ US par rapport à son prédécesseur dans tous les domaines, il est donc possible que nous assistions à des hausses de prix similaires pour la série Ryzen 6000. C’est particulièrement vrai s’il passe à l’architecture Zen 4.

Quelles sont les spécifications de la série AMD Ryzen 6000?

Comme vous vous en doutez, les rumeurs concrètes sur la série Ryzen 6000 sont relativement minces sur le terrain.

Le même article WePC ci-dessus suggère que les nouvelles puces seront les premières fabriquées à l’aide d’un processus 6 nm et basées sur une nouvelle architecture Zen 3+. Il poursuit en disant que le GPU Vega actuel sera remplacé par RDNA 2, AMD sautant la première génération pour ses ordinateurs de bureau. Cela pourrait entraîner des changements importants dans le domaine du jeu, avec une amélioration attendue des performances par watt et de la prise en charge du lancer de rayons.







Un rapport antérieur de Wccftech suggérait également que les processeurs, nommés «Rembrandt», abandonneraient le socket AM4 pour la nouvelle technologie AM5. Cela rendra probablement un certain nombre de cartes mères existantes incompatibles, mais apportera des fonctionnalités telles que DDR5, LPDDR5, USB 4.0 et PCIe 5.0.

Ce sont les seules rumeurs dont nous disposons jusqu’à présent, mais nous mettrons à jour cette section au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Qu’en est-il de l’architecture Zen 4? La série Ryzen 6000 sera-t-elle basée dessus?

Lors du lancement de Zen 3 par AMD en octobre 2020, il a révélé que l’architecture Zen 4 avait atteint le stade de la conception et était sur la bonne voie pour une sortie en 2022.

Cela continuerait le cycle de mise à jour assez régulier de la société, après le Zen en février 2017, le Zen 2 en juillet 2019 et le Zen 3 en novembre 2020. Il est rare d’entendre les annonces officielles de la société aussi longtemps à l’avance, bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été donné.

AMD a confirmé que Zen 4 serait sa première architecture de processeur à prendre en charge le processus 5 nm, qui devrait offrir de grandes améliorations en termes de vitesse et d’efficacité dans un boîtier plus compact. Plus de détails seront sans aucun doute révélés en temps voulu.

Cela soulève la question – la série Ryzen 6000 fonctionnera-t-elle sur l’architecture Zen 4? Les rumeurs ci-dessus suggèrent que ce n’est peut-être pas le cas, mais tout dépend de la date de sortie. Avec les premières indications suggérant que les deux arriveront dans les premiers mois de 2022, il est possible que les processeurs Ryzen 6000 soient les premières puces Zen 4 d’AMD. Cependant, avec le Ryzen 2000 et le Ryzen 3000 tous deux basés sur l’architecture Zen 2, il y a une chance que l’entreprise persiste avec Zen 3 pour une autre génération.

Pour voir comment il se compare à la génération actuelle, consultez notre guide de la série Ryzen 5000.