Date de sortie, prix et rumeurs de Monster Slayer

Si vous êtes fan des exploits de Geralt of Rivia, alors vous serez peut-être heureux de savoir qu’un nouveau jeu est en route qui vous permettra d’explorer son monde sur votre smartphone.

Le loup blanc lui-même n’est pas la star, mais vous pourrez toujours manier vos épées en argent et en acier contre un large éventail de monstres et de bandits dans ce prochain jeu AR mobile – une version un peu plus violente de Pokémon Go, si vous volonté.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur The Witcher: Monster Slayer. Quand sortira The Witcher: Monster Slayer? Il n’y a pas de date de sortie officielle disponible au moment de la mise sous presse, mais le jeu ne peut pas tarder à arriver car vous pouvez déjà vous inscrire à la version Android Early Access en vous inscrivant sur le site du jeu. Les premiers Witchers à accès anticipé ont été sélectionnés fin avril, mais les développeurs – Spokko – ont tweeté que « Ce n’est que la première vague, nous aurons besoin de plus de Monster Slayers assez tôt. » Vérifiez vos boîtes de réception, Witchers! Il peut s’agir d’un nouveau contrat ou… d’une invitation à rejoindre notre lancement progressif d’accès anticipé sur Google Play Store! Ce n’est que la première vague, nous aurons besoin de plus de Monster Slayers assez tôt. Inscrivez-vous pour les prochaines vagues d’accès anticipé: https://t.co/QpMokBl99X pic.twitter.com/2zFffbX3xp – The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS)

28 avril 2021 Assurez-vous donc de vous inscrire si vous souhaitez jouer au jeu avant sa sortie. Sur quelles plates-formes The Witcher: Monster Slayer sera-t-il jouable? Vous pourrez jouer à Monster Slayer sur iOS et Android dès sa sortie. Regardez les bandes-annonces de Monster Slayer Jusqu’à présent, il y a eu quelques remorques. Le premier était la bande-annonce d’annonce qui décrivait l’idée du jeu, comme vous pouvez le voir ci-dessous: Cela a été suivi d’une bande-annonce de séquences dans le jeu qui a donné une idée de ce que ce sera de jouer au jeu. C’est ici: Que pouvons-nous attendre de The Witcher: Monster Slayer? Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il s’agit d’un jeu de réalité augmentée dans le sens du très populaire Pokémon Go, qui vous oblige à vous déplacer dans le monde physique, en utilisant votre smartphone pour découvrir des monstres et accomplir des quêtes. La plupart d’entre nous étant désormais libres de sortir à nouveau, cela pourrait être le remède parfait pour l’année dernière, alors que nous parcourons les rues, les parkings et les forêts à la recherche d’un Striga, Kikimore ou Leshy à expédier.



Contrairement à Pokémon Go, où vous attrapez simplement les monstres, The Witcher: Monster Slayer implique un combat qui vous oblige à chronométrer vos attaques et vos coups défensifs, ainsi qu’à utiliser des potions pour augmenter vos capacités de Witcher. Attendez-vous à beaucoup d’indices de recherche pour les quêtes, avant une bataille de boss qui mène chaque aventure à sa conclusion.



Vous pourrez fabriquer des bombes, améliorer vos armes et entraîner votre personnage dans le but de devenir un tueur de monstres d’élite. Chaque victoire vous permet de réclamer un trophée à votre ennemi tombé, vous pouvez donc rapidement constituer une collection qui montre vos prouesses en tant que sorceleur. Combien coûtera The Witcher: Monster Slayer? Il n’y a pas encore de confirmation sur le prix, mais la présence d’or dans le jeu, comme le révèle un autre tweet du compte de jeu officiel, suggère qu’il sera gratuit mais aura des achats en jeu. Plus d’or – mêmes prix! Salutations Monster Slayers! Nous avons décidé de modifier la majorité des prix de l’or pour les packs d’or proposés dans le magasin, ce qui signifie que vous pourrez obtenir plus d’or dans le jeu pour le même montant d’argent. pic.twitter.com/azKRED9Iiw – The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS)

9 avril 2021 C’est un modèle standard de nos jours, mais nous espérons que l’expérience ne sera pas gâchée par la nécessité de continuer à acheter des améliorations ou des potions. Sinon, nous sortirons tous nos luths et emploierons les passants pour « lancer une pièce à votre sorceleur, o vallée de l’abondance ». Ainsi, cela n’a jamais été le cas. Pour plus de détails sur le nouveau jeu, visitez le site officiel de The Witcher: Monster Slayer. Articles connexes pour plus de lecture