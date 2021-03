Les AirPods Max sont l’ensemble d’AirPods le plus cher fabriqué par Apple, battant les AirPods Pro à 249 £ / 249 $ par un énorme 300 £ / 300 $. Il est prudent de dire qu’ils ne vendront pas autant que les AirPods moins chers, mais il y a beaucoup à aimer sur les AirPods Max, y compris une qualité audio incroyable et une suppression du bruit exceptionnelle.

Mais malgré les performances impressionnantes offertes par les AirPods Max, une paire de canettes de deuxième génération sera probablement publiée à un moment donné au cours des prochaines années. Voici tout ce que vous devez savoir sur la sortie et le prix attendus des AirPods Max de deuxième génération, ainsi que sur ce que nous aimerions voir en fonction de notre temps d’utilisation des canettes haut de gamme.

Quand les AirPods Max 2 seront-ils disponibles?

Si vous attendez déjà avec impatience les AirPods Max de nouvelle génération, nous avons une mauvaise nouvelle: vous attendez un certain temps.

Contrairement à l’iPhone et à l’iPad, qui sont actualisés chaque année, Apple a tendance à prendre un peu plus de temps en ce qui concerne la gamme AirPods. Bien qu’il n’y ait pas de modèles précédents d’AirPods Max, nous pouvons estimer quand s’attendre aux AirPods Max de deuxième génération en fonction du cycle de sortie des AirPods standard.

Les AirPod de première génération ont été lancés en décembre 2016 et ont été suivis par les AirPod de deuxième génération en mars 2019, offrant une intelligence améliorée et une charge sans fil. Les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir les AirPod de troisième génération plus tard cette année, indiquant un cycle de rafraîchissement approximatif de deux ans et demi pour les AirPod standard.

Si nous appliquons cette logique aux AirPods Max, il est peu probable que nous voyions les AirPods Max 2 à tout moment avant mars 2023, et c’est si Apple décide de continuer à fabriquer les canettes – elles le sont. beaucoup plus cher que la concurrence, après tout, et nous n’avons pas encore entendu à quel point les écouteurs de première génération sont populaires.







Combien coûteront les AirPods Max 2?

Il n’y a pas de rumeurs solides sur le coût des AirPods Max 2 – nous sommes encore potentiellement des années après la sortie, après tout – mais étant donné le désir d’Apple de garder les produits mis à jour conformes aux prix de son prédécesseur lorsque cela est possible, il est probable que les AirPods Max 2 coûteront près des 549 £ / 549 $ des écouteurs de première génération.

Ce que nous voulons voir des AirPods Max 2

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour entendre quoi que ce soit sur les AirPods Max 2, nous utilisons les AirPods Max de première génération depuis un certain temps et il y a quelques améliorations que nous aimerions voir de leur successeur.

Le plus grand changement que nous aimerions voir, et nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls à penser cela, est un boîtier intelligent entièrement repensé. L’étui intelligent actuel, en plus d’être comparé à un sac à main et à un soutien-gorge dans les mèmes, n’est pas apte à protéger les écouteurs haut de gamme, mais à protéger uniquement les boîtes en acier inoxydable et non le bandeau en tissu qui est sans doute plus enclin aux dommages au fil du temps.







C’est rendu plus frustrant par le fait que vous ont pour utiliser l’étui intelligent pour stocker les AirPods Max.

Si Apple ne veut pas changer la conception de l’étui intelligent AirPods Max, une alternative simple pourrait être d’inclure un bouton d’alimentation – de cette façon, vous pouvez simplement éteindre les canettes et les garder autour de votre cou ou dans un sac sans gaspiller. précieuse puissance de la batterie comme vous le faites actuellement.

Lorsque vous dépensez beaucoup d’argent pour une paire d’écouteurs sans fil haut de gamme, vous vous attendez à certaines choses dans la boîte: un étui de transport, un chargeur et un câble de 3,5 mm pour utiliser les boîtes avec des appareils filaires – en particulier avec un son aussi haut de gamme performances proposées. Cependant, contrairement à la plupart des concurrents (qui, au fait, coûtent environ 200 £ / 200 $ de moins que les canettes d’Apple), Apple n’inclut pas le câble de 3,5 mm dans la boîte, mais le vend séparément pour 35 £ / 35 $.

Nous dirions que le prix initial est Suite que suffisant pour couvrir le coût d’un câble de 3,5 mm, et c’est quelque chose que nous nous attendons à voir dans la boîte la prochaine fois.







En ce qui concerne les câbles, les AirPods Max 2 ont besoin d’un passage de Lightning à USB-C. Personnellement, cet écrivain n’utilise que le câble Lightning pour charger les AirPods Max, en utilisant une combinaison de MagSafe et USB-C pour le reste des produits Apple utilisés quotidiennement. Le déplacement des AirPods Max 2 vers USB-C pourrait permettre à certains fans d’Apple de retirer complètement le câble Lightning, permettant une meilleure gestion des câbles et une charge plus facile.

En parlant de chargement plus facile, nous aimerions également voir l’introduction de la recharge sans fil MagSafe ou standard compatible Qi sur les AirPods Max de deuxième génération. La facilité d’utilisation offerte par les chargeurs sans fil, et MagSafe en particulier, se traduit par une expérience de charge moins que premium AirPods Max par rapport au reste de la gamme AirPods compatibles Qi.

Même une station d’accueil sur laquelle les AirPods Max pourraient s’asseoir lors du chargement serait une amélioration par rapport à la solution actuelle.

Qu’aimeriez-vous voir des AirPods Max de nouvelle génération? Faites-nous savoir sur Twitter ou Instagram.

