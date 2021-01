Samsung a mis à jour sa gamme de tablettes en 2020 avec les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus, mais il y a des rumeurs selon lesquelles celles-ci pourraient être rejointes par des versions moins chères dans les mois à venir. Nous jetons un coup d’œil à toutes les actualités entourant l’arrivée potentielle des nouveaux modèles Galaxy Tab S7 Lite.

Si vous êtes plus intéressé par les tablettes de niveau premium, vous pouvez également lire notre tour d’horizon des rumeurs concernant le Samsung Galaxy Tab S8.

Quand le Samsung Galaxy Tab S7 Lite sortira-t-il?

Samsung n’a pas encore confirmé s’il a l’intention de publier une version Lite de l’onglet S7 pour le moment, il n’y a donc pas de détails fermes sur le moment où il apparaîtra.

En regardant la précédente version économique, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, nous voyons qu’elle a fait ses débuts le 30 avril 2020, huit mois après la sortie de la Samsung Galaxy Tab S6 en août 2019.

Avec le Samsung Galaxy Tab S7 et le Samsung Galaxy Tab S7 Plus tous deux lancés le 21 août 2020, Samsung pourrait suivre le même schéma et commercialiser la Galaxy Tab S7 Lite en Avril 2021.

L’histoire mise à part, la principale source de rumeurs actuelles provient du site néerlandais GalaxyClub, qui a annoncé en décembre 2020 que Samsung prévoyait de sortir deux modèles Lite en 2021.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Tab S7 Lite?

Encore une fois, c’est purement spéculatif pour le moment, mais l’examen des prix précédents des modèles de la gamme de tablettes devrait nous donner un indice. Voici comment ils se décomposent:

Samsung Galaxy Tab S6 – 610 £ / 649 $

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – 349 £ / 349 $

Samsung Galaxy Tab S7 – 619 £ / 649 $

Samsung Galaxy Tab S7 Plus – 799 £ / 849 $

Si Samsung s’en tient à cette structure, la Galaxy Tab S7 Lite devrait arriver 349 £ / 349 $, bien qu’il y ait des rumeurs sur un S7 Lite Plus qui arborera un écran plus grand et permettra aux modèles Lite d’émuler le S7 et le S7 Plus.

Avec la Tab S7 Plus étant d’environ 200 £ / 200 $ de plus que la Tab S7, il se pourrait que les modèles Lite emboîtent le pas, ce qui signifie que la Tab S7 Lite coûterait environ 519 £ / 549 $.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Samsung Galaxy Tab S7 Lite?

Traditionnellement, la gamme Lite offre un look similaire, mais réduit le prix en utilisant des composants bas de gamme. Par exemple, là où la Galaxy Tab S6 était livrée avec un processeur Qualcomm Snapdragon 855, la Tab S6 Lite était alimentée par un Exynos 9611 plus lent qui apparaît également dans le Samsung Galaxy A50.

Ces types de choix étaient courants dans toute la fiche technique, l’écran de 10,4 pouces sur le Lite étant un panneau IPS, tandis que celui de 10,5 pouces sur le S6 avec la belle technologie AMOLED de Samsung, ainsi que les caméras étaient également plus puissantes sur l’appareil haut de gamme. . Alors, attendez-vous à voir une approche similaire avec la Galaxy Tab S7 Lite.

Samsung a pris des décisions inhabituelles avec la Tab S7 standard, en ce sens qu’elle n’a pas d’écran AMOLED mais plutôt un panneau LCD LTPS, le premier étant enregistré pour le Galaxy Tab S7 Plus, plus cher, qui a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus rapide que le 60Hz sur l’onglet S7.

Ainsi, la Tab S7 Lite pourrait ne pas être trop à la traîne en termes de performances visuelles. L’article GalaxyClub suggère que les modèles Lite refléteront les tailles 11 pouces et 12,4 pouces des Galaxy Tab S7 et S7 Plus.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, alors assurez-vous de revenir régulièrement pour voir ce que Samsung a en magasin.

D’ici là, lisez notre tour d’horizon des meilleures tablettes Android pour voir avec quoi les modèles Lite seront en concurrence lorsqu’ils apparaîtront enfin.