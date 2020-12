Bose a récemment lancé de nouveaux écouteurs, mais il semble que d’autres soient en cours et avec un design plutôt intéressant. Voici ce que nous savons à ce jour sur les écouteurs Sport Open.

Date de sortie des écouteurs ouverts Bose Sport

On ne sait pas exactement quand ces nouveaux écouteurs Bose seront lancés, mais comme ils ne sont répertoriés que le 3 décembre, il y a fort à parier qu’ils sortiront en 2021.

C’est si Bose les commercialise. Une inscription FCC ne confirme pas qu’un produit sera finalement mis en vente.

Prix ​​des écouteurs Bose Sport Open

Si Bose lance les écouteurs Sport Open, nous imaginons qu’ils seront vendus à un prix d’environ 200 £ / 200 $ US.

Cela les placerait entre les écouteurs sport à 179 £ / 179 $ US et les écouteurs QuietComfort à 249 £ / 279 $ US.

Conception et spécifications des écouteurs ouverts Bose Sport

Un certain nombre d’images incluses dans la liste FCC nous donnent un bon aperçu de ce à quoi ressembleront les écouteurs Bose Sport Open.

La chose la plus notable est qu’ils utilisent un design ouvert, au lieu du design intra-auriculaire avec des embouts des autres écouteurs Bose mentionnés. Un crochet se trouve sur l’oreille pour les maintenir en place et il y a un bouton sur la partie extérieure. Ils rappellent les Beats Powerbeats Pro.

Il semble que le design fonctionnera de la même manière que les Samsung Galaxy Buds Live, bien que ceux-ci soient placés dans l’oreille sans avoir besoin de crochets.







Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, par exemple si ceux-ci auront une réduction active du bruit ou une étanchéité, bien que cette dernière soit probablement due au fait qu’ils sont destinés à une utilisation sportive et de fitness.

Ce que nous pouvons voir, c’est le chargeur étrange qui ressemble aux écouteurs se fixant à chaque extrémité avec des aimants.