2020 touche à sa fin, il est donc temps de voir quels nouveaux téléphones arriveront l’année prochaine. Pour 2021, le Galaxy Z Fold 3 sera parmi les plus excitants, alors voici ce que nous en savons jusqu’à présent.

Les téléphones pliables ne sont pas encore la norme, mais Samsung peut-il nous rapprocher avec un nouveau Z Fold? Cela ressemble certainement à un pas dans la bonne direction avec des rumeurs sur une conception améliorée et une caméra sous écran.

Quelle est la date de sortie du Galaxy Z Fold 3?

Le Galaxy Z Fold 2 (photo) n’existe pas depuis longtemps, il y a donc une longue attente pour le prochain modèle. Il n’y a pas encore de rumeurs pour un lancement, mais nous pouvons faire une assez bonne supposition éclairée.

Samsung a utilisé les événements de septembre Unpacked pour annoncer les modèles Fold précédents, il semblerait donc logique qu’il s’en tienne à ce cycle de publication de 12 mois. Marquez septembre 2021 sur votre calendrier jusqu’à nouvel ordre.

Nous aurons d’autres téléphones Samsung avant cela, tels que la gamme Galaxy S21 et peut-être le Z Flip 2. Il y a aussi des rumeurs d’un Z Fold S et Z Fold Scroll.

Quel est le prix du Galaxy Z Fold 3?

Bien que le Z Fold 3 soit encore loin, il y a des rumeurs sur le prix. Mauri QHD, un leaker avec un bon bilan, dit qu’il coûtera le même prix que le Z Fold 2.

Il dit de le prendre avec une pincée de sel à ce stade, mais cela placerait le prix du Galaxy Z Fold 3 à environ 1800 £ ou 2000 $.

Quelles sont les spécifications du Galaxy Z Fold 3

Compte tenu de l’énorme saut d’innovation entre les deux premiers modèles Fold, ne vous attendez plus à la même chose. Samsung a réussi à réparer un certain nombre d’éléments, y compris le petit écran avant idiot de 4,6 pouces et a amélioré le fonctionnement mécanique. Lisez notre critique du Samsung Galaxy Z Fold.

Le Fold 3 sera probablement des améliorations et des raffinements plus subtils.

Lors de son forum des investisseurs Samsung 2020, la société a expliqué comment elle travaillait au lancement d’un appareil pliable plus fin et plus léger. Nous supposons que c’est le Fold 3, et c’est une bonne nouvelle étant donné que les téléphones pliants avec ce type de design ont été jusqu’à présent chonky boys – le Z Fold 2 n’est pas loin de 300g, par exemple.

Il y a aussi des rumeurs décentes sur certaines spécifications clés. La première étant qu’une caméra sous-écran sera utilisée pour la caméra selfie.

«On entend dire que Samsung Electronics est en train de concevoir un écran avec un espacement de pixels plus large dans la zone où l’UDC sera placé afin de garantir le rapport d’ouverture et d’éviter tout problème de prise de vue.» rapporte 9to5Google.

Cela prendrait de meilleures photos et résoudrait le placement maladroit de la caméra sur le Z Fold 2. C’est si vous n’utilisez pas simplement les caméras principales à l’arrière du téléphone avec l’écran extérieur.

On peut s’attendre à de petites mises à niveau ici et là, vraisemblablement pour ces caméras externes, un nouveau processeur et Samsung aime introduire de nouvelles couleurs avec une nouvelle génération.

À mesure que de plus en plus de rumeurs et de nouvelles émergent, nous mettrons à jour cet article pour vous le faire savoir.

