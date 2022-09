Date de sortie, prix et nouvelles fonctionnalités de Microsoft Surface Laptop 5

Depuis ses débuts il y a cinq ans, le Surface Laptop s’est constamment classé parmi les meilleurs ordinateurs portables fins et légers que vous puissiez acheter. 2020 a été la première année sans nouvel appareil dans la gamme, mais Microsoft a corrigé cela quelques mois plus tard.

Le Surface Laptop 4 est arrivé dans la fente de printemps généralement associée à des mises à jour matérielles mineures, et il s’agissait sans aucun doute d’une mise à niveau prudente. Bien qu’impressionnant dans des domaines clés tels que l’affichage, les performances et la durée de vie de la batterie, il est clair que Microsoft pourrait aller plus loin pour rendre l’appareil le meilleur de sa catégorie.

C’est exactement ce que nous espérons du Surface Laptop 5, qui pourrait être dans quelques semaines. Voici tout ce que nous savons à ce stade.

Quand sortira le Surface Laptop 5 ?

Microsoft a confirmé en septembre que son prochain événement matériel aura lieu le 12 octobre, à partir de 10h HE.

La société n’a même pas encore confirmé l’existence du Surface Laptop 5, mais il semble que l’appareil sera lancé dans les prochaines semaines.

Selon Zac Bowden de Windows Central, cela devait à l’origine être le printemps aux côtés du Surface Laptop Go 2. Cependant, le créneau automne/automne habituel de Microsoft est désormais le plus probable :

Le site technologique allemand WinFuture est légèrement plus spécifique, suggérant que le Surface Laptop 5 sera lancé aux côtés du Surface Pro 9 à la mi-octobre – avec l’événement maintenant dans l’agenda.

Le Surface Laptop 5 est presque certain de faire partie des annonces. En supposant que ce soit le cas, l’appareil sera probablement mis en vente quelques semaines plus tard.

Combien coûtera le Surface Laptop 5 ?

Microsoft a introduit pour la première fois les processeurs AMD Ryzen sur le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces. Cela lui a permis de baisser le prix de départ, car il s’agit de la série Ryzen 4000 plus ancienne (mais toujours très performante). Voici comment cela se compare aux générations précédentes :

Ordinateur portable Surface – à partir de 799 $ /£649

/£649 Ordinateur portable Surface 2 – à partir de 999 $ /£979

/£979 Surface Laptop 3 – à partir de 999 $ / 999 £ (13,5 pouces), 1 199 $ / 1 199 £ (15 pouces)

Ordinateur portable Surface 4 – à partir de 899 $ / 799 £ (13,5 pouces), 1 199,99 $ / 1 299 £

N’oubliez pas que le modèle 15 pouces n’a été introduit que dans le Surface Laptop 3. Nous nous attendons à ce que Microsoft continue avec les deux tailles d’écran sur le Laptop 5.

Cependant, selon WinFuture, Microsoft pourrait ne pas publier de modèles de Laptop 5 alimentés par AMD – juste Intel. Il suggère que le modèle 13,5 pouces commencera à 1 200 €, mais vous devrez soi-disant 1 500 € ou plus pour un écran 15 pouces.

Conception du Surface Laptop 5 et nouvelles rumeurs de fonctionnalités

La première grande nouvelle est venue avec l’aimable autorisation de WindowsPrime, où vous trouverez les spécifications complètes d’un appareil prétendant être le Surface Laptop 5. Sa disposition reflète ce que vous trouverez sur le site Web de Microsoft pour les produits Surface existants, mais cela ne signifie pas c’est garanti d’être précis. C’est la seule page sur l’ensemble du site, et WindowsPrime n’a aucun antécédent en matière de fuites. Cependant, les spécifications qu’il prédit ne semblent pas trop éloignées de la marque.

Microsoft s’en tiendra supposément aux modèles 13,5 pouces et 15 pouces pour le Surface Laptop 5, bien que les deux aient apparemment un rafraîchissement à 120 Hz. Ce dernier est quelque chose que Daniel Rubino de Windows Central a également dit dans une vidéo d’août 2022, et cela reflète ce que nous avons vu dans Surface Pro 8 et Surface Laptop Studio. La fonction de taux de rafraîchissement dynamique (DRR) de Windows 11 est désormais disponible, de sorte que l’ordinateur portable 5 devrait pouvoir ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites. Ceci est susceptible de profiter à la batterie la vie.

En parlant d’autonomie, le Laptop 5 aura une capacité entre 53Wh et 58Wh selon WindowsPrime. Selon le processeur et la taille, cela vous donnera apparemment entre 17,5 heures et 21 heures d’autonomie maximale.

Les principaux processeurs disponibles proviendront presque certainement de la gamme Intel de 12e génération, WinFuture signalant qu’il y aura un choix entre le Core i5-1235U et le i7-1255U. Cependant, un précédent tweet de Zac Bowden de Windows Central a suggéré d’utiliser à la place la série P axée sur les performances.

Une option pour les processeurs AMD (potentiellement de la série Ryzen 6000) est également possible, mais en aucun cas garantie. Le même article de WinFuture suggère que Microsoft pourrait abandonner l’option sur le Surface Laptop 5, bien que l’auteur Roland Quandt indique que ce n’est toujours pas certain.

Quels que soient les processeurs qui arrivent, attendez-vous à ce qu’ils soient associés à des graphiques intégrés sur tous les modèles. Ce sera Iris Xe sur les modèles Intel ou Radeon si nous voyons des versions AMD.

Selon WindowsPrimela seules les autres nouvelles fonctionnalités à noter sont une nouvelle webcam 1080p (au lieu de 720p sur l’ordinateur portable 4) et Windows 11 prêt à l’emploi. Vous obtiendrez toujours 8/16/32 Go de RAM et des SSD de 256 Go à 1 To, ainsi qu’une sélection relativement limitée de ports, ce qui signifie que Surface Connect est la principale méthode de charge.

C’est possible tout Les mentions WindowsPrime feront partie du produit final, mais elles ne vous disent pas si la conception du Surface Laptop 5 sera mise à jour. Son prédécesseur commence à paraître obsolète, il serait donc agréable de voir quelque chose de similaire au Pro 8. Dans une vidéo Windows Central d’août 2022, Daniel Rubino a suggéré que nous pourrions obtenir des cadres plus minces sur l’ordinateur portable 5 et espère voir des mises à niveau qui feront du modèle 15 pouces un appareil plus convaincant. Pourrions-nous voir l’option pour les graphiques Intel Arc?

Dans la même vidéo, Zac Bowden spécule que Microsoft pourrait créer une version fine et légère du Surface Laptop Studio, mais sans l’affichage pull-forward. Il ne sera probablement pas marqué comme le Surface Laptop 5, cependant.

Nous mettrons à jour cet article une fois que plus d’informations seront révélées.

