Date de sortie, prix et nouvelles fonctionnalités de Microsoft Office 2021

La sortie d’Office 365 en 2011 a permis à Microsoft de prendre son logiciel de productivité dans une nouvelle direction. Pour la première fois, Word, PowerPoint et Excel seraient désormais disponibles dans le cadre d’un service d’abonnement. Le grand attrait de cela était les mises à jour régulières, les applications Office n’étant généralement mises à jour qu’une fois toutes les quelques années.

Moins de cinq ans après son lancement, Office 365 a été désigné comme le service cloud d’entreprise le plus populaire. Depuis, il a été rebaptisé Microsoft 365, mais offre toujours le même service de base sur lequel de nombreuses personnes s’appuient. Cela inclut Outlook, OneDrive et, dans le cadre des abonnements axés sur l’entreprise, Microsoft Teams.

Malgré ce succès, Microsoft publie toujours des versions autonomes de toutes ses puissantes applications Office toutes les quelques années. Ceux-ci sont simplement connus sous le nom de « Office » suivi de l’année de sortie, la société ayant récemment annoncé une version 2021. Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de sortie de Microsoft Office 2021

Dans un article de blog officiel de février 2021, le vice-président d’entreprise de Microsoft 365, Jared Spataro, a révélé qu’Office 2021 serait disponible pour les consommateurs et les petites entreprises « plus tard cette année ».

Cela signifie qu’il pourrait arriver à tout moment d’ici la fin de 2021, bien que les versions précédentes nous donnent une idée du moment auquel l’attendre. Office 2019 et 2016 sont tous deux arrivés en septembre de leurs années respectives, de sorte que ce type de délai semble à nouveau probable.

Prix ​​Microsoft Office 2021

Dans le même article de blog que ci-dessus, Spataro a révélé que le prix d’Office 2021 serait inchangé au moment de sa sortie. Cela le mettrait en ligne avec le coût d’Office 2019:

Les deux sont disponibles pour un PC ou un Mac et incluent les versions autonomes actuelles de Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Vous bénéficiez également de 60 jours de support Microsoft. Nous ne pouvons pas imaginer que tout cela changera pour la sortie d’Office 2021.

Nouvelles fonctionnalités de Microsoft Office 2021

Alors que Microsoft a confirmé qu’Office 2021 était en route, nous n’avons pas obtenu beaucoup de détails sur les nouvelles fonctionnalités.

Le plus intéressant est sans doute le mode sombre dans Word, qui a été révélé pour la première fois dans un article de blog Office Insider en février 2021. Le mode sombre était déjà disponible pour les clients Microsoft 365, mais ce sera la première fois que nous le verrons sur la version autonome. . Il s’agit d’une version encore plus sombre du mode d’origine qui a été déployé, tandis que le texte et d’autres éléments de la page passeront également à des teintes plus sombres. Un bouton «Changer de mode» sera ajouté au menu Affichage au-dessus du document.







Image: Microsoft



Nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui arrivera dans Office 2021, mais les nouvelles fonctionnalités de la version LTSC à vocation commerciale nous donnent une idée de ce à quoi nous attendre. Celles-ci incluent des améliorations d’accessibilité, des améliorations de performances dans de nombreuses applications et des fonctionnalités avancées telles que Tableaux dynamiques et XLOOKUP dans Excel.

Microsoft a indiqué qu’il le ferait ‘annoncer plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités incluses dans Office 2021 plus proches de la disponibilité générale ». Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.

Quelle est la différence entre Microsoft Office 2021 et Microsoft 365?

La différence la plus notable est la façon dont vous les payez. Office 2021 sera disponible avec un achat unique, puis le vôtre pour une durée indéterminée (bien que Microsoft ne prenne généralement en charge chaque version que pendant cinq ans). Pour accéder à Microsoft 365, vous devrez payer des frais d’abonnement réguliers, les plans commençant actuellement à 59,99 £ / 69,99 $ US par an.

Cependant, il ne s’agit pas de payer régulièrement pour le même service. En plus des applications Word, Excel, PowerPoint Outlook et OneNote que vous obtiendrez avec Office 2021, Microsoft 365 fournit également un accès à Skype et à 1 To de stockage OneDrive. Les abonnements Microsoft Teams offrent également un accès aux versions Web de ces services.

L’autre attraction clé d’un abonnement Microsoft 365 est les mises à jour régulières. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier officiel, Microsoft dit que c’est au moins une fois par mois. Cela inclura souvent de nouvelles fonctionnalités, ce qui n’est pas le cas de la version autonome. Alors qu’Office 2021 sera toujours mis à jour après le lancement, il ne s’agira que de correctifs de sécurité.

Pour plus d’informations, consultez notre guide d’achat Microsoft 365 pour déterminer celui qui vous convient le mieux.