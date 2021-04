Le Xperia 5 III est là. Le mid-ranger premium de troisième génération de Sony a été lancé aux côtés du produit phare Xperia 1 III lors d’un événement au Japon, mais il partage de nombreuses spécifications clés avec son frère plus cher. L’appareil a été présenté comme une version compacte de ce téléphone, offrant une version portable et de poche sans sacrifier la puissance.

Cependant, alors que le téléphone a été officiellement lancé le 14 avril, nous n’avons toujours pas d’informations sur la date de sortie spécifique pour aucun des nouveaux téléphones Xperia. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xperia 5 III.

Date de sortie du Sony Xperia 5 III

Le Xperia 5 III a été officiellement dévoilé lors de l’événement officiel de Sony le 14 avril 2021, aux côtés du Xperia 1 III haut de gamme et du Xperia 10 III plus abordable. Voici comment revenir sur l’événement si vous l’avez manqué.

Les trois appareils sont configurés pour être disponibles à partir de ‘début de l’été 2021‘, mais une date de sortie plus précise n’est pas encore connue.

C’est une surprise de voir le Xperia 5 III si tôt dans l’année, étant donné la tendance de Sony à lancer le téléphone après que la gamme Xperia 1 soit déjà arrivée sur le marché. Pour le contexte, le Xperia 5 II est sorti en octobre 2020.

Prix ​​Sony Xperia 5 III

Fait intéressant, Sony a choisi de ne pas révéler les prix du Xperia 5 III lors de l’événement de lancement officiel. Par conséquent, notre meilleure estimation provient toujours du montant que vous pourriez vous attendre à payer pour les deux générations précédentes au lancement. Le Xperia 5 d’origine a commencé à 699 £, avant que le modèle de deuxième génération ne l’augmente à 799 £. Nous serions surpris de voir Sony baisser le prix du Xperia 5 III, bien qu’il puisse y avoir une autre hausse compte tenu du passage d’un écran à 120 Hz.

Nous mettrons à jour cette section une fois que les prix officiels seront révélés.

Caractéristiques et caractéristiques du Sony Xperia 5 III

Le Xperia 5 III de Sony est présenté comme une version compacte du produit phare Xperia 1 III, il présente donc de nombreuses caractéristiques communes. Le plus important est sans doute le passage au chipset haut de gamme Snapdragon 888 de Qualcomm, qui apporte la prise en charge de la 5G. Le Xperia 5 II possédait déjà la 5G, mais c’est formidable de voir le produit phare faire son chemin vers le modèle plus abordable.

L’autre mise à niveau clé est fournie avec l’écran, qui est désormais livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n’est que du Full HD plutôt que du 4K sur le Xperia 1 II, mais cela semble être un compromis judicieux sur ce plus petit écran OLED de 6,1 pouces. Sony a conservé le rapport hauteur / largeur 21: 9 grand et étroit du téléphone de l’année dernière, ainsi que l’échantillonnage tactile à 240 Hz pour un temps de réponse rapide.





Image: Sony



Il y a aussi beaucoup de points communs en ce qui concerne les caméras – les deux ont des configurations arrière triples, consistant en un vivaneau principal de 12 Mp avec un objectif ultra-large de 8 Mp et un objectif périscopique de 8 Mp. Sony a abandonné la caméra téléobjectif vue sur les modèles précédents, et la seule chose que vous n’obtenez pas sur le Xperia 5 III est le capteur 3D iTOF (temps de vol). Cela signifie que vous devrez vous contenter de la mise au point automatique continue plutôt que du temps réel, mais il reste à voir quel effet cela aura.

Les deux téléphones ne peuvent pas non plus être séparés en ce qui concerne la capacité de la batterie, avec une cellule de 4500 mAh plus grande que celle que nous avons vue sur les téléphones Xperia récents. Sony annonce également la longue durée de vie de la batterie, qui, selon lui, est capable de maintenir d’excellentes performances jusqu’à trois ans. Il n’y a toujours pas de charge sans fil, mais l’adaptateur 30W dans la boîte est livré avec des revendications de capacité de 50% en 30 minutes.







Image: Sony



Outre le port USB-C dont vous aurez besoin pour cela, il existe également une prise casque 3,5 mm. Sony est l’un des derniers fabricants à proposer cela sur un combiné haut de gamme, il vaut donc la peine d’attirer l’attention.

En termes d’options de couleurs, le vert présenté dans l’imagerie officielle sera rejoint en Europe par des modèles noirs et roses.

Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur le Xperia 5 III. En attendant, consultez nos guides des meilleurs téléphones Sony et des meilleurs téléphones en général pour voir à quoi ils seront confrontés.