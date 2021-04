Le Poco F3 est là. Annoncé lors du premier événement de la société depuis son indépendance de Xiaomi, il ressemble à un téléphone de milieu de gamme extrêmement compétitif.

Il se sent également en retard. Plus de deux ans se sont écoulés depuis que le Pocophone F1 est sorti et a remporté un prix Recommend dans notre revue. Depuis lors, nous avons vu d’autres versions de la marque Poco, y compris l’excellent Poco X3 NFC qui a remporté notre prix de téléphone économique de l’année en 2020.

Cependant, la longue rumeur de Poco F2 ne s’est jamais concrétisée. Nous avons vu le Poco F2 Pro, mais cela coûtait également plus cher et avait des spécifications phares. Maintenant, nous avons enfin un véritable successeur sous la forme du Poco F3. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand le Poco F3 sortira-t-il?

Le F3 de Poco a été officiellement lancé aux côtés du nouveau X3 Pro lors d’un événement en ligne le 22 mars – rendez-vous sur YouTube pour revoir l’événement si vous le souhaitez.

L’appareil est maintenant disponible à l’achat au Royaume-Uni, après avoir été mis en vente le 12 avril.

Combien coûte le Poco F3?

Le Poco F3 a été lancé dans le monde peu de temps après son annonce, nous connaissions donc immédiatement les prix au Royaume-Uni et en Europe.

Le modèle de base vous offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 329 £ / 349 €, tout en augmentant jusqu’à 8 Go / 256 Go vous coûtera 349 £ / 399 €.

L’appareil peut être acheté directement auprès de Poco et via Amazone. Pour en savoir plus, consultez notre guide pour savoir où acheter le Poco F3.

Quelles sont les principales caractéristiques du Poco F3?

Poco a décrit le F3 comme « la vraie bête », et il a des spécifications impressionnantes pour soutenir ce slogan. Le plus gros ici est le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm – c’est essentiellement une version overclockée du Snapdragon 865+, le processeur phare de 2020. Ce n’est pas tout à fait le Snapdragon 888 haut de gamme, mais la combinaison avec un GPU Adreno 650 et 6 ou 8 Go de RAM devrait assurer d’excellentes performances à tous les niveaux. Il existe également un stockage rapide UFS 3.1 de 128/256 Go, ainsi que la prise en charge 5G que nous attendons des combinés de milieu de gamme en 2021.







Ailleurs, l’autre grande caractéristique est un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. La résolution est uniquement Full HD +, mais cet affichage ultra-fluide devrait conduire à une excellente expérience de jeu. L’écran est logé dans de minuscules cadres, avec une seule découpe de caméra perforée de seulement 2,76 mm de diamètre.

C’est là que vous trouverez un capteur frontal de 20Mp avec prise en charge du déverrouillage du visage, bien qu’il existe également un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté si vous préférez. Le fait de retourner le téléphone révèle un ensemble de trois objectifs arrière alimentés par l’IA – 48Mp principal, 8Mp ultra-large et 5Mp télémacro. Les impressionnants appareils photo du Poco X3 pour le prix suggèrent que ce sera une histoire similaire sur le F3.

Le 4520mAh est assez moyen sur le papier, tandis que la charge rapide de 33W est standard sur les smartphones modernes. C’est via USB-C, sans charge sans fil. Bien que ne l’incluant pas dans le nom, il existe également un support NFC, aux côtés du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1

Tout cela vient dans une construction incroyablement mince – seulement 8 mm d’épaisseur – tandis que les options de couleur blanche et noire régulières sont rejointes par la variante bleue plus accrocheuse. Voici un résumé complet des spécifications auxquelles vous pouvez vous attendre:

Écran Super AMOLED 2400 x 1080 de 6,67 pouces au format 20: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

HDR10 +

Verre Corning Gorilla 5

Qualcomm Snapdragon 870

Combinaisons de 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go, 12 Go / 256 Go

Caméra large 48MP f / 1.8

Caméra ultra-large 8MP F / 2.2

Caméra télémacro 5MP

Caméra selfie grand angle 20MP

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

5G LTE

Chargement USB-C

Batterie 4520mAh

Dual SIM

163,7 x 76,4 x 7,8 mm

196 g

Le Poco F3 a été lancé aux côtés du Poco X3 Pro, une version haut de gamme du X3 régulier lancé en 2020 et actuellement en tête de notre tableau des smartphones à petit budget. En savoir plus sur les deux téléphones ici, ou consultez notre discussion sur la paire dans notre podcast Fast Charge:

Alors que Poco est désormais une marque indépendante, nos guides des meilleurs téléphones Xiaomi et des meilleurs téléphones chinois vous donnent une bonne idée de ce à quoi le Poco F3 sera confronté.

