Avec autant d’attention portée aux Surface 2-en-1, il peut être facile d’oublier à quel point les ordinateurs portables à clapet traditionnels de Microsoft sont accomplis. La gamme Surface Laptop a été extrêmement bien accueillie depuis son lancement en 2017, offrant une alternative légère au Surface Book haut de gamme.

Microsoft a récemment annoncé sa quatrième itération, connue (peut-être sans surprise) sous le nom de Surface Laptop 4. Il comporte une poignée de mises à niveau par rapport au Surface Laptop 3 de 2019, bien que la conception et la construction de base soient extrêmement familières. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouvel appareil.

Date de sortie de Microsoft Surface Laptop 4

Le calendrier de sortie des précédentes générations de Surface Laptop suggérait qu’un nouveau serait arrivé avant la fin de 2020: l’original lancé en juin 2017, la deuxième génération en octobre 2018, puis le Surface Laptop 3 en octobre 2019.

Ce calendrier a été modifié en 2020, probablement en raison de la pandémie, ce qui signifie que nous n’avons pas vu de successeur dans le créneau habituel d’octobre. Microsoft a fini par annoncer le Surface Laptop 4 sur 13 avril 2021, poursuivant son récent thème des lancements sans événement.

L’appareil a été officiellement mis en vente à partir de 27 avril, via le Microsoft Store et un certain nombre de détaillants tiers. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les endroits où acheter le Surface Laptop 4.

Prix ​​de Microsoft Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 commence au même prix de 999 £ / 999,99 $ US que son prédécesseur, bien qu’il y ait quelques éléments clés à prendre en compte ici.

Premièrement, ce prix de départ se réfère à une variante de 13,5 pouces alimentée par du silicium AMD, avec des appareils alimentés par Intel disponibles à partir de 1269 £ / 1299,99 $ US. Comme vous pouvez l’imaginer, le modèle 15 pouces est plus cher – attendez-vous à payer au moins 1299 £ / 1299,99 $ US, ces appareils plus abordables utilisant à nouveau des processeurs AMD Ryzen. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous:

Surface Laptop 4 (13,5 pouces, AMD) – 8/16 Go de RAM (dernier US uniquement), 256 Go SSD – à partir de 999 £ / 999,99 $ US

Surface Laptop 4 (13,5 pouces, Intel) – 8/16/32 Go de RAM, 512 Go / 1 To SSD – à partir de 1269 £ / 1299,99 $ US

Surface Laptop 4 (15 pouces, AMD) – 8/16 Go de RAM, 256/512 Go SSD – à partir de 1299 £ / 1299,99 $ US

Surface Laptop 4 (15 pouces, Intel) – 16/32 Go de RAM, 512 Go / 1 To SSD – à partir de 1799 £ / 1799,99 $ US

Il convient de noter que le AMD Ryzen « Surface Edition » ici est basé sur la série Ryzen 4000 de 2020 et non sur la série Ryzen 5000 plus récente basée sur Zen 3. Cela explique pourquoi les versions AMD sont nettement moins chères que leurs homologues Intel, qui utilisent le dernier silicium Tiger Lake de 11e génération.

Spécifications et fonctionnalités de Microsoft Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 a été construit dans le moule de son prédécesseur. Il ne vient pas avec le nouveau langage de conception que les fans de longue date de la ligne espéraient peut-être, mais il y a quelques mises à niveau clés dont il faut parler ici.

Parmi les plus remarquables, il y a le passage aux puces Intel de 11e génération, avec à nouveau des variantes i5 et i7 disponibles. Cependant, l’influence d’AMD est plus répandue maintenant, avec le processeur Ryzen « Surface Edition » disponible pour la première fois sur les modèles 13,5 pouces et 15 pouces. Cependant, il s’agit de puces Ryzen de la série 4000 et non de la plus récente série Ryzen 5000. Comme mentionné ci-dessus, cela rend les modèles alimentés par AMD beaucoup plus abordables que leurs homologues Intel. Dans les deux tailles d’écran, vous avez le choix entre 8/16/32 Go de RAM et un SSD de 256 Go / 512 Go / 1 To.





Image: Microsoft



Microsoft affirme que ces mises à niveau internes amélioreront les performances jusqu’à 70% par rapport au Surface Laptop 3, mais il est impossible de vérifier cette affirmation même avec un peu de temps. Une efficacité énergétique améliorée aura également un effet important sur la durée de vie de la batterie, avec les modèles AMD 13,5 pouces capables de jusqu’à 19 heures sur une seule charge. Cela tombe à 16,5 heures sur le modèle Intel 15 pouces le plus gourmand en énergie, mais c’est une grande amélioration sur le papier.

Il existe une certaine variation en ce qui concerne la résolution d’affichage. Tous les appareils 13,5 pouces sont livrés avec Panneau 2256×1504, tandis que les modèles 15 pouces le dépassent jusqu’à 2496×1664. Les deux restent relativement légers, à 1,27 kg et 1,54 kg respectivement.

La plupart des autres fonctionnalités clés sont identiques à celles de son prédécesseur. Vous obtenez la même sélection de port – 1x USB-C, 1x USB-A, prise casque 3,5 mm et Surface Connect pour le chargement – cela signifie qu’il n’y a toujours pas de prise en charge Thunderbolt. Il conserve cependant le SSD amovible des générations précédentes.







Image: Microsoft



Avec tant de travail et d’éducation à distance au cours de l’année dernière, Microsoft fait la promotion des fonctionnalités d’appel vidéo de l’ordinateur portable 4. Cependant, la « caméra HD » de l’appareil est toujours 720p, tandis que les « Studio Mics » étaient déjà disponibles sur le Surface Laptop 3.

Cependant, il existe une nouvelle palette de couleurs Ice Blue. Il remplace la précédente variante bleu cobalt et est disponible aux côtés des options existantes en grès, platine et noir mat sur les modèles 13,5. Cependant, l’appareil 15 pouces vous limite au platine et au noir mat, sans option pour un clavier Alcantara.

Consultez le meilleur tableau d’ordinateur portable pour voir à quoi le Surface Laptop 4 sera confronté. Nous avons également un guide distinct du meilleur Microsoft Surface.